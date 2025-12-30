Iliad porta l’Edicola Digitale in casa: Analisi dell’Offerta Fibra che include 2.000 Testate e il Wi-Fi 7

Nel panorama delle telecomunicazioni italiane, spesso caratterizzato da rimodulazioni e offerte complesse, l’ultima mossa di Iliad segna un punto di rottura significativo. L’operatore, che ha già superato i 12 milioni di utenti, lancia oggi una sfida diretta ai competitor storici, puntando non solo sul prezzo, ma su un binomio tecnologico e contenutistico inedito. La nuova offerta Iliadbox, disponibile fino al 26 febbraio 2026, non si limita a proporre connettività: integra l’hardware di ultima generazione Wi-Fi 7 e l’accesso illimitato all’edicola digitale Cafeyn, il tutto mantenendo la promessa del prezzo bloccato “per sempre”.

La Strategia del Prezzo e il Benchmark di Mercato

L’analisi dei dati finanziari e delle offerte comparate rivela un posizionamento aggressivo da parte dell’operatore guidato dal Gruppo Iliad. La nuova proposta fissa il canone mensile a 22,99 € per gli utenti che scelgono la convergenza fisso-mobile (utenti con offerta mobile attiva da 9,99 € o 11,99 € e pagamento automatico). Per tutti gli altri utenti, il prezzo si attesta a 26,99 €, una cifra che rimane comunque altamente competitiva nel segmento della fibra 100% FTTH.

Un’indagine comparativa sulle offerte attuali (Benchmark delle offerte più convenienti per prezzo) evidenzia il divario con gli altri player. Mentre competitor come TIM, Vodafone, Fastweb e WindTre posizionano le loro offerte (con o senza convergenza mobile) in fasce di prezzo spesso superiori o soggette a variazioni dopo i primi 12 mesi (come nel caso di Sky Wifi), Iliad mantiene la formula del “PER SEMPRE”. Inoltre, il confronto tecnologico è impietoso: mentre gran parte del mercato si affida ancora al Wi-Fi 6, Iliad standardizza l’offerta sul modem Wi-Fi 7, garantendo una longevità tecnologica superiore all’hardware fornito in comodato d’uso.

L’Evoluzione dei Contenuti: Il Valore Aggiunto di Cafeyn

La vera novità investigativa di questa offerta risiede nell’integrazione dei servizi a valore aggiunto (VAS). Iliad rompe lo schema tradizionale dell’operatore “dumb pipe” (che fornisce solo il tubo per i dati) inserendo gratuitamente nell’abbonamento Cafeyn, la piattaforma leader in Europa per l’informazione digitale.

Questo servizio, che avrebbe un valore retail di 9,99 € al mese, permette l’accesso a oltre 2.000 quotidiani e riviste. L’analisi dell’app rivela un catalogo che spazia da testate mainstream come Gazzetta dello Sport e Panorama a riviste di lifestyle come ELLE Italia. Cafeyn è un’app che consente di accedere a migliaia di giornali e riviste online senza dover sottoscrivere singoli abbonamenti. In un’era in cui l’accesso all’informazione di qualità è spesso frammentato da paywall, questa mossa posiziona Iliad non solo come fornitore di tecnologia, ma come abilitatore culturale. Il servizio è fruibile senza limiti da smartphone, tablet e computer.

Infrastruttura Proprietaria e Impatto Economico

Per comprendere la sostenibilità di un’offerta così aggressiva, è necessario guardare agli investimenti strutturali. Dal suo ingresso nel mercato fisso nel gennaio 2022 , Iliad ha esteso la copertura della propria fibra a 18 milioni di case. La scelta di utilizzare il Wi-Fi 7 non è casuale: questa tecnologia è progettata per garantire connessioni veloci, stabili e performanti e sfruttare al massimo la fibra FTTH, riducendo potenzialmente i costi di assistenza tecnica dovuti a problemi di copertura domestica.

L’impatto di Iliad sul tessuto economico italiano è stato certificato anche da studi terzi. Secondo una ricerca GRIF-Luiss, gli investimenti dell’operatore hanno generato un ritorno di oltre 10 miliardi di euro sulla produzione nazionale, creando un indotto di oltre 83.000 posti di lavoro. Questo dato rafforza la credibilità dell’azienda, che oggi vanta una rete distributiva capillare con oltre 9.000 punti vendita e 62 Flagship Store in tutta la penisola.

Convergenza e Vantaggi per le Famiglie: Il Fattore Iliadclub

L’ultimo tassello della strategia di fidelizzazione è il meccanismo di convergenza denominato iliadclub. L’investigazione sulle clausole dell’offerta rivela che l’ecosistema Iliad premia pesantemente i nuclei familiari. Attivando la fibra e mantenendo un’offerta mobile, l’utente può creare un gruppo che include fino a 4 SIM aggiuntive.

Il vantaggio concreto è l’erogazione di 500 GIGA extra per tutti i membri del gruppo. Questa mossa mira a consolidare la base utenti mobile, dove Iliad copre già il 99% della popolazione in 4G e raggiunge oltre 7.000 città con la tecnologia 5G. La scadenza dell’offerta, fissata alle ore 10:00 del 26 febbraio 2026 , crea un senso di urgenza che, combinato con la certificazione di nPerf che attesta la rete come la fibra più veloce d’Italia, rende la proposta un benchmark difficile da ignorare per l’intero settore.

Per ulteriori dettagli tecnici e contrattuali, è possibile consultare la pagina ufficiale: https://www.iliad.it/offerte-iliad-fibra.html.

FAQ

Qual è il costo mensile della nuova offerta Iliadbox con Wi-Fi 7?

Il costo è di 22,99 € al mese per gli utenti mobile Iliad con offerte attive da 9,99 € o 11,99 € e pagamento automatico. Per tutti gli altri utenti, il prezzo è di 26,99 € al mese. Entrambi i prezzi sono garantiti “PER SEMPRE”.

Fino a quando è possibile attivare questa promozione?

L’offerta è disponibile a partire dal 30 dicembre 2025 e sarà attivabile fino alle ore 10:00 del 26 febbraio 2026.

Che cos’è il servizio Cafeyn incluso nell’offerta?

Cafeyn è una piattaforma digitale leader in Europa che permette di leggere oltre 2.000 quotidiani e riviste (come Gazzetta dello Sport e Panorama) da smartphone, tablet e computer. Il servizio, del valore di 9,99 € al mese, è incluso gratuitamente nell’offerta Iliadbox.

Quale tecnologia modem viene fornita con la fibra Iliad?

L’offerta include in comodato d’uso il modem Iliadbox Wi-Fi 7, un dispositivo di ultima generazione progettato per massimizzare la velocità e la stabilità della connessione in fibra FTTH.

Ci sono costi nascosti o vincoli di durata?

Iliad sottolinea la trasparenza della sua offerta con la formula “PER SEMPRE”, indicando che il canone mensile non subirà rimodulazioni nel tempo. Inoltre, Cafeyn è incluso senza costi extra.

Quali vantaggi offre l’Iliadclub per le famiglie?

Chi attiva l’offerta fibra e possiede una SIM Iliad può creare un “Iliadclub”, aggiungendo fino a 4 SIM al gruppo. Questo permette di ottenere 500 GIGA di traffico dati aggiuntivo per tutti i membri del gruppo.