Ilary Blasi svela il suo parere sull’imitazione di Valentina Barbieri e Bastian Müller

Ilary Blasi e l’imitazione di Valentina Barbieri

Ilary Blasi, conosciuta per il suo carisma e la sua capacità di intrattenere, ha recentemente commentato l’imitazione che Valentina Barbieri fa di lei nel programma GialappaShow. In una delle sue ultime interviste, Blasi ha espresso il suo apprezzamento per l’arte dell’imitazione, affermando: “Io adoro le imitazioni, mi fanno morire, anche quella di Francesca Manzini, la trovo divertente”.

La conduttrice ha riconosciuto il merito di entrambe le imitazioni, sottolineando che ogni artista riesce a colpire qualche aspetto della sua personalità. Tuttavia, ha aggiunto con una punta di ironia: “Ma nessuno fa Ilary come me”, ribadendo così la sua unicità nel panorama dello spettacolo.

Barbieri, da parte sua, ha affermato di non aver ricevuto direttamente feedback da Blasi, ma di aver sentito da persone vicine a lei che Ilary è rimasta favorevolmente colpita dalle sue performance. Recentemente, durante un incontro con la parrucchiera di Blasi, quest’ultima ha rivelato che l’imitazione ha suscitato divertimento in Ilary. Questo episodio ha alimentato l’interesse di Barbieri, la quale ha espresso il desiderio di collaborare con la Blasi per una futura performance insieme.

L’entusiasmo di Valentina Barbieri dimostra quanto possa essere significativo il riconoscimento da parte di una figura di spicco come Ilary Blasi nel mondo dello spettacolo, dando ulteriore impulso alla loro dinamica creativa.

Ilary Blasi: opinioni e reazioni all’imitazione

Il linguaggio di Ilary Blasi con Bastian Muller

Un aspetto affascinante della vita di Ilary Blasi è la sua comunicazione con Bastian Muller, il suo compagno attuale, con il quale si esprime in inglese. Durante un’intervista concessa a SuperGuidaTv, Ilary ha rivelato che Muller non parla italiano, il che ha reso necessario l’uso di una lingua comune per le loro interazioni quotidiane. “Ho studiato l’inglese a scuola e ho sempre avuto una certa affinità con questa lingua”, ha dichiarato Ilary. La sua passione per l’inglese l’ha portata a seguire diversi corsi, anche durante la gravidanza della sua prima figlia, Isabel.

In questa fase della sua vita, la conduttrice ha fatto del suo meglio per migliorare le sue competenze linguistiche, evidenziando un certo impegno nell’affrontare la sfida di comunicare in una lingua che non è la sua madrelingua. “Con Bastian ho utilizzato tutto ciò che ho appreso”, ha sottolineato, riconoscendo che l’inglese è l’unica lingua in grado di facilitare la loro comunicazione, oltre all’uso di un traduttore quando necessario.

Questa scelta linguistica non rappresenta solo un aspetto pratico della loro relazione, ma riflette anche una disponibilità ad abbracciare nuove esperienze e culture. La capacità di Ilary di adattarsi e di porsi in contesti internazionali dimostra un’apertura mentale che può essere considerata un valore aggiunto nel panorama del suo operato professionale. La sfida di comunicare in inglese non è soltanto una dinamica relazionale, ma potrebbe anche aprire a ulteriori opportunità nel suo futuro televisivo e lavorativo.

Ilary e la sua comunicazione in inglese

