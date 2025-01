Ilary Blasi rivela: verità su Mediaset e il suo rifiuto di tornare

Ilary Blasi e la sua scelta di allontanarsi da Mediaset

Ilary Blasi ha recentemente affrontato il tema della sua pausa dalla conduzione televisiva, rivelando che la decisione di prendersi un periodo di assenza non è stata influenzata da fattori esterni, bensì ha radici personali. Per anni, ha rappresentato una figura di punta di Mediaset, in particolare sul canale Canale 5, ma negli ultimi due anni è apparsa sempre meno in televisione. Diverse notizie di corridoio hanno suggerito che il suo progressivo allontanamento fosse una conseguenza di scelte dirigenziali, attribuendo la colpa a Pier Silvio Berlusconi, scontento per la sua decisione di collaborare con Netflix per la narrazione della separazione da Francesco Totti.

Tuttavia, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Ilary ha chiarito che il suo allontanamento è stata una scelta consapevole, motivata dalla necessità di cercare nuovi stimoli professionali. Ha affermato che la sua carriera non deve essere guidata solo dalle opportunità suggerite da altri, ma deve anche riflettere la sua vera passione e entusiasmo per i progetti. Secondo le sue dichiarazioni, non è stata quindi messa da parte da Mediaset, ma ha scelto di eclissarsi per seguire altre strade creative e professionali. Questo approccio audace le ha permesso di preservare la sua integrità e la sua visione lavorativa nel mondo della televisione.

Il rifiuto delle conduzioni televisive

Recenti voci di corridoio hanno messo in evidenza il rifiuto di Ilary Blasi di condurre due dei programmi più seguiti della rete Mediaset, ovvero La Talpa e L’Isola dei Famosi nella prossima edizione del 2024. La Blasi ha condiviso le sue riflessioni a riguardo, ammettendo che la decisione non dipende esclusivamente dalle opportunità proposte, ma dalla passione e dall’interesse personale verso i progetti. Ha dichiarato: “È difficile spiegare, ti devi entusiasmare ai progetti. Se capisci che il tuo posto non è quello, non devi prenderlo per forza.” Questa affermazione mette in luce l’importanza che la conduttrice attribuisce al suo lavoro, rifiutando di compromettere la sua visione artistica per assumere ruoli che non la entusiasmano.

Ilary ha sottolineato come spesso il suo approccio sia quello di proporsi a esperienze lavorative che la stimolino realmente, evidenziando che, in passato, ha sempre preferito rifiutare offerte che non coglievano le sue aspirazioni. Questo approccio non è nuovo per lei; infatti, dopo la conclusione del programma Passaparola, ha deciso di non accettare progetti legati al mondo sportivo, poiché sentiva che non fossero adatti alla sua personalità e al suo stile di conduzione. Rifiutare è quindi un atto di istinto e coerenza per La Blasi, che intende mantenere un’autenticità nel suo lavoro. Le sue scelte riflettono un desiderio di ricerca costante e una voglia di esprimersi in maniera autentica, piuttosto che seguire il flusso delle opportunità professionali del momento.

Un amore speciale: Ilary e Bastian Muller

Ilary Blasi ha condiviso i dettagli del suo legame con Bastian Muller, un imprenditore ed ex modello tedesco, rivelando che la loro storia d’amore è iniziata in modo inaspettato all’aeroporto di New York. Durante quell’incontro casuale, Bastian ha chiesto il contatto Instagram di Ilary, ignaro della sua fama nel panorama televisivo italiano. Questo aspetto ha reso la loro relazione ancora più affascinante, poiché Muller ha scoperto chi fosse realmente solo dopo aver iniziato a conversare con lei. Questo elemento di ‘normalezza’ ha, secondo Blasi, contribuito alla solidità del loro rapporto.

Parlando del suo compagno, Ilary ha parlato del calore e della romanticità di Bastian, contrariamente ai luoghi comuni che descrivono i tedeschi come persone riservate. “Bastian mi fa sentire unica. Si dice tanto che i tedeschi sono freddi, ma lui è molto romantico, più romantico di me”, ha affermato la conduttrice. Questa affermazione porta alla luce un lato più personale di Ilary, che si sente profondamente compresa e apprezzata da Muller, contribuendo a coltivare un amore autentico e sincero.

Inoltre, Ilary ha puntualizzato che la notorietà e il successo in Italia non hanno mai influito sulla loro relazione. Bastian, infatti, non sapeva inizialmente della carriera televisiva della sua compagna. “In Germania conoscono solo Michelle Hunziker“, ha aggiunto, sottolineando così la freschezza del loro incontro e il modo in cui hanno potuto conoscersi senza l’influenza del gossip e della pressione mediatica. Questo amore sembra avere radici solide, basate sulla sincerità e sull’accettazione reciproca, rendendo Ilary più serena e felice, in un momento della sua vita caratterizzato da scelte professionali significative e sfide di natura personale.