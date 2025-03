Il London Eye: curiosità sorprendenti sul simbolo di Londra che non conosci

Il London Eye: un simbolo di Londra

Il London Eye, uno dei più rinomati simboli di Londra, è indissolubilmente legato all’immagine della capitale britannica insieme ad altre icone come il Big Ben e il Tower Bridge. Questa imponente ruota panoramica ha trasformato il profilo della città, rivelando un panorama unico che attira milioni di visitatori ogni anno. Grazie alla sua maestosa presenza lungo il fiume Tedesc> e alla sua capacità di offrire vedute mozzafiato a 360 gradi, il London Eye non è solo un’attrazione turistica, ma anche un simbolo di innovazione e modernità. Esplorare la ruota panoramica significa immergersi in una parte essenziale della storia recente di Londra, riflettendo i cambiamenti artisticamente e culturalmente sostenuti nel tempo.

La storia del London Eye

L’idea di costruire il London Eye è emersa nel 1993, concepita dagli architetti Julia Barfield e David Marks, entrambi mossi dal desiderio di realizzare un’opera che celebrasse l’approccio del nuovo millennio. Il progetto ha preso forma con l’intento di creare un punto di riferimento che non solo avrebbe adornato lo skyline di Londra, ma che avrebbe anche attratto turisti e residenti. Dopo anni di pianificazione e costruzione, il London Eye è stato inaugurato il 9 marzo 2000, diventando immediatamente un simbolo della capitale britannica.

Con i suoi 135 metri di altezza, è la ruota panoramica a sbalzo più grande del mondo, progettata inizialmente per essere un’attrazione temporanea destinata a operare per soli cinque anni. Tuttavia, la sua popolarità ha portato a una sua permanenza, facendola diventare parte integrante del panorama londinese. In due decenni e mezzo, il London Eye ha accolto oltre 85 milioni di visitatori, stabilendo un record come una delle attrazioni più visitate al mondo.

La struttura e le statistiche

Il London Eye si erge con i suoi 135 metri e si distingue non solo per la sua altezza, ma anche per la sua struttura innovativa e sostenibile. Questa ruota panoramica, progettata con un design a sbalzo, offre una vista panoramica senza eguali, permettendo di ammirare il panorama londinese fino a 40 km di distanza in una giornata serena, toccando luoghi iconici come il Castello di Windsor.

Ogni capsula ha una capacità di 25 persone, ottimizzando così l’esperienza dei visitatori. La ruota completa una rotazione in circa 30 minuti, tempo durante il quale gli ospiti possono apprezzare le bellezze della capitale dall’alto. La sostenibilità è un elemento centrale della struttura: l’energia utilizzata è interamente rinnovabile e l’illuminazione a LED ha contribuito a ridurre il consumo di elettricità del 69%, dimostrando come il London Eye sia un esempio di tecnologia moderna integrata con l’impegno ambientale.

Tramite una manutenzione rigorosa, la ruota ogni tre anni viene completamente riverniciata utilizzando circa 5.000 litri di vernice, assicurando che il suo aspetto rimanga sempre all’altezza della sua fama internazionale. Nel corso della sua esistenza, il London Eye ha registrato oltre 85 milioni di visitatori, attirando un’ampia gamma di turisti, tra cui ben 206.000 italiani nel 2024, rappresentando il 6,5% del totale dei visitatori. Con numeri di questo calibro, questo simbolo di Londra non è solo un’attrazione, ma una vera e propria icona culturale e turistica.

Curiosità e celebrazioni speciali

In 25 anni di storia, il London Eye si è affermato non solo come attrazione turistica, ma anche come palcoscenico per numerosi eventi e celebrazioni memorabili. Ogni anno, la ruota panoramica diventa il fulcro delle celebrazioni di Capodanno a Londra, con spettacolari fuochi d’artificio che incantano i visitatori e i residenti. Inoltre, l’attrazione ha ospitato eventi significativi come il Diwali e il Pride, trasformandosi in un simbolo di inclusività e celebrazione della diversità.

Oltre a eventi pubblici, il London Eye ha visto oltre 8.000 proposte di matrimonio, rendendo omaggio all’amore e all’affetto tra i visitatori. Celebrità di fama mondiale, tra cui membri della famiglia reale britannica, hanno avuto l’onore di salire a bordo, così come attori e musicisti famosi come Kim Kardashian, Kate Moss e Hugh Jackman. Tra i pochi fortunati che hanno raggiunto la vetta della ruota, spiccano nomi illustri come Mo Farah e Geoff Hurst, dimostrando come il London Eye continui a attrarre le figure più in vista della cultura contemporanea.

Il cortometraggio “Turning 25: London’s Eye”, presentato in occasione dell’anniversario, raccoglie testimonianze e racconti che evidenziano come questa attrazione abbia influenzato la vita di milioni di persone. Grazie a filmati d’archivio e contributi di persone comuni, il cortometraggio traccia un legame tra la città di Londra e il London Eye, rendendo omaggio a 25 anni di esperienze e ricordi condivisi.