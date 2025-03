Call di PLAI: opportunità per startup early stage e growth di Mondadori

PLAI: proposte e obiettivi

Il programma PLAI, lanciato dal Gruppo Mondadori, rappresenta un’importante iniziativa volta a sostenere le startup innovative, a prescindere dalla loro fase di sviluppo. Questa piattaforma si distingue per il suo obiettivo di integrare l’intelligenza artificiale nel mondo imprenditoriale, fornendo concrete opportunità di applicazione industriale nei settori di pertinenza del Gruppo e dei suoi partner. Le startup selezionate beneficeranno di un accesso diretto a capitali, percorsi formativi mirati e mentorship, nonché a opportunità di networking con esperti del settore. In questo contesto, PLAI si pone come un catalizzatore per la crescita, promuovendo un ambiente collaborativo dove idee e innovazioni possono prosperare.

Ogni startup avrà l’opportunità non solo di ricevere supporto finanziario, ma anche di partecipare a corsi formativi strutturati, adatti alle specifiche necessità del loro modello di business. Grazie alla collaborazione con partner italiani e internazionali, i progetti delle startup troveranno un terreno fertile per innovarsi e svilupparsi, contribuendo così a un ecosistema imprenditoriale vivace e in continua evoluzione.

2025: due diverse call per startup early stage e growth

Il nuovo programma di PLAI per il 2025 introduce due call distinte, permettendo un’integrazione più efficace delle startup in base al loro stadio di sviluppo. La prima call è dedicata alle startup Early-Stage, che si trovano nella fase iniziale di validazione del prodotto. Queste realtà avranno l’opportunità di intraprendere un percorso di accelerazione mirato a rafforzare le loro basi operative e ad affinare le strategie di go-to-market. La seconda call si rivolge alle startup Growth, ovvero quelle che hanno già un prodotto confermato sul mercato e sono pronte a stabilire alleanze più strutturate con il Gruppo Mondadori e i suoi partner. Entrambe le categorie di startup sono invitate a presentare le loro candidature entro il 15 maggio 2025, momento in cui avrà inizio il processo di selezione. Sono previste ammissioni limitate, con un focus specifico su 6 startup Early-Stage e 2 startup Growth, garantendo una cura particolare nell’accompagnamento e nel supporto a ciascuna di esse durante il programma di accelerazione.

Il Batch 2025 si snoderà da giugno a dicembre e offrirà pertanto un’opportunità intensiva di formazione e networking. La distribuzione delle call consente di adattare l’approccio alle specifiche esigenze di ciascun gruppo, promuovendo l’implementazione di progetti pilota significativi, capaci di generare valore sia per le startup che per il Gruppo Mondadori. Questa doppia apertura porta quindi un respiro nuovo all’acceleratore, enfatizzando l’importanza della maturità e dell’esperienza come elementi fondamentali nei processi di innovazione imprenditoriale.

Acceleration & scale up program: i dettagli

Il programma di accelerazione e scale-up del 2025 si presenta come un’iniziativa articolata, rivolta a startup che sviluppano soluzioni innovative con l’obiettivo di generare impatti concreti nei settori pertinenti al Gruppo Mondadori, come Education, Retail, New Media & Advertising e Publishing. Per le startup Early-Stage, il programma prevede un investimento iniziale di 100.000 euro, in cambio di una quota del 7% del capitale. Questa fase mira a sostenere la validazione del prodotto e a garantire un solido avvio sul mercato.

Le startup selezionate potranno accedere anche a ulteriori investimenti di follow-on, fino a 400.000 euro, per supportare la crescita e la scalabilità successiva. Per le startup in fase Growth, l’incentivo consiste in un sostegno di 40.000 euro per l’attuazione di progetti pilota, finalizzati a collaborazioni concrete con il Gruppo Mondadori o con i partner del progetto. Inoltre, tutte le realtà partecipanti potranno beneficiare di 10.000 euro in crediti per l’utilizzo della piattaforma AWS e di tre mesi di accesso alla piattaforma ElevenLabs, fornendo così risorse tecniche essenziali per il loro sviluppo.

Il programma prevede oltre 60 ore di workshop di alta qualità, realizzati in collaborazione con i partner di PLAI, e oltre 45 ore di mentorship personalizzata, offrendo competenze chiave in ambiti come business, tecnologie, fundraising e comunicazione. La formazione sarà accompagnata da eventi specializzati e preparazioni personalizzate per il Demo Day, dove le startup potranno presentare i loro progetti a un pubblico di investitori e aziende, aprendo così le porte a nuove opportunità di sviluppo e networking nel vasto ecosistema di innovazione di PLAI.

