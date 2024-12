Il caso Pandoro chiuso, Selvaggia Lucarelli commenta la conclusione della vicenda

Chiusura definitiva del caso Pandoro

Il caso Pandoro, che ha coinvolto **Chiara Ferragni**, ha ufficialmente trovato una risoluzione dopo un anno di indagini e polemiche. Il culmine di questa vicenda si è avuto con il raggiungimento di un accordo significativo, prima con l’**AntiTrust** e successivamente con il **Codacons**, associazione dei consumatori. L’AntiTrust ha optato per non proseguire le indagini sulle altre attività benefiche di Ferragni, in seguito al versamento di un milione di euro da parte sua per le **Uova di Pasqua**, affiancato dalla sanzione di pari importo relativa al caso del **Pandoro**. Con l’intento di ripristinare la propria immagine, Chiara Ferragni ha deciso di chiudere la questione attraverso un accordo che preserva il suo interesse legale.

Contemporaneamente, il Codacons ha ritirato la denuncia per truffa aggravata dopo aver negoziato un indennizzo di 200.000 euro a favore di un ente benefico scelto da loro, oltre a un risarcimento di 150 euro per ciascun consumatore che si era sentito truffato dalla pubblicità del **Pink Christmas**. Questo sviluppo non solo ha messo fine a un anno di controversie, ma ha anche evidenziato la complessità delle dinamiche tra gli entusiasti della beneficenza e le aspettative legittime dei consumatori.

In definitiva, la chiusura del caso ha portato a una serie di compromessi, ma non senza suscitare domande sul valore e sull’efficacia delle azioni legali intraprese da parte del Codacons, tanto nei confronti di Ferragni quanto nei confronti degli interessi dei consumatori che avrebbero dovuto essere tutelati in primis.

Accordi e risarcimenti tra Ferragni e Codacons

Il raggiungimento dell’accordo tra **Chiara Ferragni** e il **Codacons** rappresenta un momento cruciale nel contesto giuridico e reputazionale della nota influencer. Le trattative hanno portato a una risoluzione che sembra aver soddisfatto entrambe le parti, ma solleva interrogativi sulle motivazioni e sull’impatto di tale accordo. In base agli accordi stabiliti, Ferragni ha accettato di versare non solo un rimborso delle spese legali sostenute dall’associazione, ma anche di contribuire con una donazione di 200.000 euro a favore di un ente benefico deciso in collaborazione con il Codacons.

Questa mossa sembra essere una strategia ben orchestrata da parte dell’imprenditrice, intesa a chiudere la controversia senza ricorrere a un eventuale processo penale, il quale avrebbe potuto tirarsi per lunghi periodi e comportare ulteriori rischi reputazionali. La legislazione italiana prevede situazioni in cui è possibile evitare un’azione penale attraverso accordi extragiudiziali, una via seguita da Ferragni per prevenire un ulteriore deterioramento della propria immagine invisa come imprenditrice nel settore della moda e del social media.

D’altro canto, il Codacons ha beneficiato di visibilità mediatica e di affermazioni pubbliche, suscitando l’attenzione dei media sul loro operato. La conclusione della controversia, sebbene possa apparire come una vittoria per i consumatori coinvolti, ha sollevato dubbi su quanto questa azione legale fosse realmente giustificata, considerando che l’accordo ha comportato un ampio ritiro delle accuse iniziali e ha aperto a un nuovo capitolo di cooperazione, piuttosto che a un vero e proprio contraddittorio di giustizia.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

**Selvaggia Lucarelli**, la giornalista e opinionista che ha avviato l’inchiesta sul caso **Pandoro**, ha espresso una serie di considerazioni sul percorso che ha condotto alla chiusura della controversia. Secondo quanto riportato, Lucarelli ha evidenziato come, inizialmente, il **Codacons** avesse lanciato un’azione legale dai toni forti, accusando **Chiara Ferragni** di aver fatto promesse di beneficenza in modo opportunistico: “LACRIME DI COCCODRILLO”, ha sottolineato, in riferimento a un atteggiamento che sembrava mirare a “ricattare” la giustizia con promesse di donazione. L’invito del Codacons ai consumatori ingannati per ottenere risarcimenti, pur avendo portato a un risultato concreto, ha sollevato critiche sulla reale efficacia delle loro azioni.

Lucarelli non ha risparmiato critiche nemmeno al Codacons, affermando che l’associazione ha tratto vantaggio da una grande visibilità mediatica grazie alla questione. Inoltre, ha descritto come, nonostante l’ufficialità della chiusura, permanga un’atmosfera di ambiguità. Infatti, sebbene il Codacons e Ferragni abbiano trovato un accordo vantaggioso per entrambe le parti, l’opinione pubblica si chiede quanto di ciò fosse genuinamente orientato alla tutela dei consumatori, piuttosto che a meri giochi di pubblicità e reputazione.

Insomma, pur avendo ottenuto il risarcimento, il numero limitato di beneficiari rappresenta una frazione irrisoria rispetto a quanti hanno acquistato il prodotto incriminato. In tale contesto, il pubblico propende a riflettere sulle motivazioni che hanno spinto il Codacons a lanciare una denuncia che, a conti fatti, ha visto una rapida risoluzione attraverso una conciliazione. In ultima analisi, Lucarelli ha lasciato intendere che la vera sfida per Ferragni non risiede tanto nella legittimità della sua condotta, quanto piuttosto nel recupero di una reputazione sempre più compromessa, un’impresa che richiederà tempo e sforzo significativi.