Huawei Watch D2: recensione completa con caratteristiche, prestazioni e confronto con altri smartwatch sul mercato

Design e qualità costruttiva

Il design della Huawei Watch D2 si presenta come un’evoluzione tondeggiante rispetto ai modelli precedenti, pur mantenendo una certa genericità estetica. Il cinturino in pelle sintetica bianca e il corpo dorato presentato nella nostra recensione conferiscono un tocco di eleganza. L’equilibrio tra estetica e comfort è notevole, consentendo di indossare il dispositivo anche tutto il giorno senza alcun disagio.

All’apertura della confezione, troverete un poggia di ricarica magnetica fornito di cavo USB-A (senza alimentatore) e due cinturini di dimensioni diverse. Il cinturino è estremamente comodo e permette una rapida regolazione della lunghezza se necessario.

Il peso della smart watch è contenuto, rendendola quasi impercettibile durante l’uso quotidiano. Tuttavia, va notato che, sebbene la scocca sia in alluminio e abbia una classificazione IP68, il vetro del display e la cornice lucida risultano suscettibili ai graffi, a differenza dei modelli Pro di Huawei, che mostrano una maggiore resistenza.

Lo schermo della Watch D2 misura 1,82 pollici con una densità di 347 ppi. La leggibilità è ottimale anche sotto la luce diretta del sole, grazie a una luminosità di picco promessa di 1500 nit e a un sistema di controllo automatico della luminosità ben implementato. Le dimensioni della cassa, pari a 48 x 38 mm, la rendono leggermente più spessa rispetto ad altri smartwatch simili, un compromesso necessario per ospitare il sistema di gonfiaggio del cinturino.

Un’altra caratteristica utile è il sistema semplificato per la rimozione delle fasce, che non richiede attrezzi, anche se i cinturini non sono standard, limitando l’opzione a quelli forniti da Huawei.

Software e funzionalità

La Huawei Watch D2 è dotata di HarmonyOS 5.0, l’ultima versione del sistema operativo dedicato ai dispositivi indossabili di Huawei. Questo software garantisce un’interfaccia fluida e reattiva, mantenendo tutte le funzionalità che ci si aspetta dai dispositivi più recenti della compagnia.

Con la nuova versione, il sistema fornisce suggerimenti per raggiungere i tuoi obiettivi di attività giornaliera e offre una valutazione della respirazione durante il sonno. Nuove applicazioni come il Calcolatore si aggiungono a una libreria di app di terze parti, la cui utilità dipende dall’uso. Tuttavia, è importante notare che alcune funzionalità, come Petal Maps, non sono compatibili con iPhone.

La monitorizzazione dell’attività e delle notifiche è eccellente, anche se a volte l’auto-rilevazione dell’esercizio potrebbe rivelarsi poco precisa, richiedendo un intervento manuale. Il sistema include anche una tastiera QWERTY per rispondere rapidamente ai messaggi, mentre le schermate possono essere catturate con facilità.

Mentre la fluidità generale e la gestione della batteria sono ben ottimizzate, alcune caratteristiche, come l’analisi della salute mentale e la funzione Wallet, possono risultare limitate a seconda della regione. Inoltre, l’interfaccia viene controllata tramite la corona rotante o l’interazione diretta sullo schermo, rendendo l’utente protagonista in ogni operazione.

Durata e prestazioni della batteria

All’interno della Huawei Watch D2 si trova una batteria da 524 mAh che offre prestazioni eccezionali per un utilizzo quotidiano prolungato. Con l’impostazione dell’Always-On Display (AOD), il dispositivo riesce a funzionare per circa 6 giorni, consumando circa il 15% della batteria ogni 24 ore. Anche con l’aggiunta di 5-6 misurazioni della pressione sanguigna al giorno, la durata della batteria rimane sorprendentemente stabile.

Quando l’AOD è spento, la situazione migliora notevolmente. In questa condizione, la Watch D2 può facilmente raggiungere i 10 giorni di utilizzo con una perdita di soli 10% della carica giornaliera. Queste osservazioni sono state verificate attraverso diversi cicli di ricarica e, durante i test, sono state attivate tutte le funzionalità di salute e tracciamento dei passi, senza però avviare sessioni di monitoraggio dell’attività fisica.

Per quanto riguarda la ricarica, abbiamo testato la velocità utilizzando il caricatore magnetico fornito in dotazione e un caricatore Huawei da 40W. Un ciclo completo di ricarica richiede circa 98 minuti, un tempo relativamente lento. Dopo 30 minuti, il dispositivo raggiunge il 37% di carica. Già a 60 minuti si arriva al 67%, mentre al termine dei 90 minuti il livello di carica segna il 94%.