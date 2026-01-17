Iglesias risponde alle accuse di molestie con un colpo di scena: scelto il super legale dei vip

Scelta legale di alto profilo

Julio Iglesias ha affidato la propria difesa a José Antonio Choclán, penalista di primo piano con studio a Madrid, noto per la gestione di procedimenti complessi e mediatici. La scelta segnala una strategia legale di massima offensiva e controllo del contenzioso, in una fase ancora preliminare delle indagini.

Il curriculum di Choclán include la difesa di Cristiano Ronaldo nel dossier sulla frode fiscale, dei calciatori Gabi Fernández e Ángel Lafita nel caso della presunta combine Levante–Zaragoza 2011, e l’assistenza a Corinna Larsen, legata all’ex re Juan Carlos I.

Tra i mandati di rilievo figurano anche la rappresentanza della politica Rita Barberá davanti alla Corte Suprema e la difesa di Víctor de Aldama nel cosiddetto caso Koldo, che ruota su presunte commissioni illecite nei contratti di mascherine anti‑Covid e su un’ipotizzata frode nel settore degli idrocarburi.

L’ingaggio di un legale con tale profilo indica la volontà di presidiare ogni snodo procedurale e mediatico, valorizzando esperienza, rete professionale e capacità di negoziazione nei tribunali superiori.

In questa fase, il team di Iglesias appare orientato a un approccio tecnico e riservato, in coerenza con le prassi dei grandi studi coinvolti in inchieste ad alta esposizione.

Le accuse e il contesto giudiziario

Due ex collaboratrici, assistite dall’organizzazione Women’s Link, hanno presentato il 5 gennaio una denuncia per presunte molestie e aggressioni sessuali attribuite a Julio Iglesias. Le condotte contestate risalirebbero al 2021 e sarebbero avvenute in residenze del cantante situate in Repubblica Dominicana, Bahamas e Spagna.

Le denunciatrici sono identificate come una ex addetta ai servizi domestici e una fisioterapista. La ricostruzione fornita dai legali delle donne delinea episodi ripetuti in contesti privati, con un profilo transnazionale che potrebbe incidere sul coordinamento tra autorità giudiziarie di diversi Paesi.

Il procedimento è in fase di indagine riservata presso la Procura dell’Audiencia Nacional, non ancora formalizzato davanti a un giudice. In questo frangente non sono disponibili atti pubblici e non è possibile verificare eventuali richieste istruttorie o calendari di convocazione.

La segretezza investigativa limita l’operatività della difesa: l’avvocato José Antonio Choclán non può intervenire nel merito fino all’eventuale apertura formale. Questa cornice procedurale impone tempi tecnici e prudenza comunicativa, con possibili sviluppi su competenza territoriale e cooperazione giudiziaria internazionale.

Restano centrali la definizione del perimetro probatorio e l’eventuale acquisizione di testimonianze e perizie, in attesa di chiarimenti sull’iter e sull’eventuale passaggio a fase giudiziale.

La risposta pubblica di Iglesias

Julio Iglesias ha diffuso una presa di posizione netta via Instagram, negando qualsiasi abuso, costrizione o mancanza di rispetto nei confronti di donne e definendo “assolutamente false” le accuse. Il cantante ha espresso “profonda tristezza” per l’esposizione mediatica e ha collegato le denunce al precedente rapporto di lavoro con le due ex collaboratrici.

Nel messaggio pubblico, Iglesias parla di “cattiveria” subita, rivendica il diritto a difendere la propria dignità e promette di far emergere la verità nelle sedi competenti. La scelta di un canale diretto, con toni sobri e assertivi, delinea una strategia comunicativa orientata al controllo del frame narrativo.

Il cantante ringrazia espressamente quanti gli hanno inviato messaggi di vicinanza e lealtà, sottolineando il sostegno della propria comunità di fan e conoscenti. L’uso di un linguaggio personale ma misurato è coerente con l’approccio legale prudenziale in una fase di indagine coperta da segreto.

FAQ

  • Chi difende Julio Iglesias?

    È assistito dall’avvocato José Antonio Choclán, penalista con studio a Madrid.

  • Quali sono le accuse principali?

    Presunte molestie e aggressioni sessuali riferite al 2021 in Repubblica Dominicana, Bahamas e Spagna.

  • Chi rappresenta le accusatrici?

    L’organizzazione Women’s Link assiste le due ex collaboratrici.

  • In che fase è il procedimento?

    Indagine riservata presso la Procura dell’Audiencia Nacional, non ancora formalizzata davanti a un giudice.

  • Cosa ha dichiarato pubblicamente Iglesias?

    Ha negato ogni addebito, definendo le accuse “false” e affermando di voler difendere la propria dignità.

  • Quali precedenti clienti ha seguito Choclán?

    Cristiano Ronaldo, Gabi Fernández, Ángel Lafita, Corinna Larsen, Rita Barberá, Víctor de Aldama.

  • Qual è la fonte giornalistica citata?

    Rielaborazione basata su contenuti di agenzie e stampa spagnola (cfr. articolo di Paolo Martini).

