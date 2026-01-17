Groenlandia al centro, Von der Leyen promette un’UE compatta: sovranità blindata contro pressioni esterne

Posizione dell’ue sulla sovranità e l’integrità territoriale

Ursula von der Leyen ribadisce che sovranità e integrità territoriale sono cardini del diritto internazionale e pilastri dell’azione europea. Valori irrinunciabili per la stabilità del continente e della comunità globale, richiamati con fermezza alla luce delle tensioni nell’area artica. La posizione dell’Unione europea è netta: tutela dell’ordine internazionale basato su regole e difesa coordinata degli interessi comuni.

L’Ue esprime piena solidarietà alla Danimarca e al popolo della Groenlandia, sottolineando che ogni misura di sicurezza adottata dagli alleati va letta nel quadro della prevenzione e della deterrenza, non dell’escalation. In questo contesto, Bruxelles riafferma l’unità del blocco come fattore decisivo per preservare la propria autonomia strategica.

Il messaggio politico è chiaro: l’Europa rimarrà unita, coordinata e determinata a difendere la propria sovranità, evitando fratture interne e pressioni esterne che compromettano coesione e credibilità. La linea guida resta il rispetto del diritto internazionale e il sostegno alle istituzioni multilaterali, con un approccio pragmatico orientato alla sicurezza collettiva.

Sicurezza artica e cooperazione con la nato

La recente esercitazione danese, pre-coordinata con gli alleati, è presentata come strumento mirato a rafforzare la sicurezza nell’Artico senza configurare minacce verso terzi. In un’area dove rotte marittime e risorse strategiche aumentano la competizione, il coordinamento operativo è elemento chiave di prevenzione. La postura adottata privilegia deterrenza proporzionata e trasparenza, riducendo il rischio di incidenti e fraintendimenti tra attori regionali e globali.

La cooperazione con la NATO si inserisce in un quadro di complementarità con le politiche dell’Unione europea, che valorizza pianificazione condivisa, interoperabilità e scambio informativo. L’obiettivo è preservare stabilità e libertà di navigazione, tutelando infrastrutture critiche e comunità locali, a partire dalla Groenlandia. L’allineamento tra partner transatlantici sostiene una presenza credibile, ma non provocatoria, adeguata al contesto geostrategico artico.

Il sostegno politico dell’Ue alla Danimarca consolida una cornice di sicurezza cooperativa, basata su esercitazioni pianificate e regole chiare. La linea operativa punta a interoperabilità e de-escalation, con comunicazioni aperte verso tutti gli stakeholder. Tale impostazione intende dissuadere pressioni esterne e rafforzare la resilienza del fronte europeo su confini e mari settentrionali.

Dialogo transatlantico e impatto dei dazi doganali

Il confronto tra Unione europea, Regno di Danimarca e Stati Uniti prosegue lungo il canale diplomatico avviato la scorsa settimana, con priorità a sicurezza, stabilità e tutela dell’Artico. La linea è evitare derive conflittuali e mantenere coordinamento politico-operativo, preservando la fiducia reciproca tra alleati. Il perimetro del dialogo resta inclusivo e pragmatico, con attenzione alle sensibilità della Groenlandia.

Le ipotesi di dazi doganali sono considerate una minaccia diretta alla relazione transatlantica: rischiano ritorsioni, distorsioni di mercato e un ciclo di escalation economica. La valutazione europea è netta: le barriere tariffarie indebolirebbero catene del valore strategiche e cooperazione sulla sicurezza, in un momento in cui l’allineamento è cruciale per l’Artico. Prioritario resta proteggere interoperabilità economica e difensiva.

Ursula von der Leyen richiama unità e coordinamento dell’Europa come antidoto a frizioni commerciali e politiche. L’impegno è evitare misure unilaterali che compromettano la credibilità dell’alleanza, mantenendo aperti i canali negoziali. Il messaggio agli interlocutori è chiaro: cooperazione, prevedibilità e rispetto delle regole comuni sono la via per sostenere sicurezza e prosperità condivise.

