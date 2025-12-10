I Delitti del BarLume nuove storie 2024 misteri e suspense da scoprire subito

Nuove storie e date di uscita

“I Delitti del BarLume” tornano in una nuova raccolta che promette di confermare il successo della serie, con tre episodi inediti disponibili esclusivamente su Sky Cinema e in streaming su NOW. Questa tredicesima stagione è prevista per partire il 5 gennaio, offrendo agli spettatori tre lunedì consecutivi di intrighi e umorismo giallo, firmati da una produzione che unisce l’esperienza di Sky Studios e Palomar. Le nuove storie riprendono le atmosfere tipiche della serie originale, garantendo un equilibrio tra mistero e comicità.

Le tre nuove puntate, intitolate Il gioco delle coppie, Il matrimonio di Pasquali e La danza dello squalo, vedono la regia alternarsi tra Roan Johnson, già produttore creativo della serie, Marco Teti e Milena Cocozza. Ogni episodio è costruito su una sceneggiatura firmata da un team di autori consolidato, tra i quali spiccano Johnson stesso, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi, che lavorano per mantenere coerente la qualità narrativa e lo stile distintivo della serie.

Cast e personaggi confermati

Il cast de I Delitti del BarLume si presenta con un’amalgama di volti ormai familiari e garanzia di successo. Confermati sono Filippo Timi nel ruolo del detective Massimo Viviani e Lucia Mascino nei panni della Commissaria Fusco, personaggi centrali che continuano a guidare le indagini mosse dall’ironia e dalla prontezza di spirito. Il gruppo dei “vecchini” fa da solida cornice con Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo).

Inoltre, tornano figure di rilievo come Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia), la cui presenza assicura continuità e coesione narrativa. A impreziosire ulteriormente la stagione, si segnalano gli ingressi di ospiti speciali di grande calibro: Pietro Sermonti, Paola Iezzi, Marina Rocco nel ruolo di Olivia, e Sandro Veronesi, che arricchiscono le trame con personaggi nuovi e suggestivi, capaci di offrirsi come elementi chiave nelle evoluzioni misteriose che caratterizzano la serie.

Trame e ospiti speciali

Le trame dei nuovi episodi si sviluppano con intrecci che rinnovano il fascino giallo-comico della serie, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori più affezionati e nuovi. Nel primo episodio, Il gioco delle coppie, la scomparsa inspiegabile di una donna mette alla prova le capacità investigative della Commissaria Fusco e del suo strambo gruppo di agenti, immersi in un contesto che mescola mistero e divertimento. Parallelamente, Massimo Viviani si ritrova coinvolto in un’intrigante vicenda sentimentale con Olivia, personaggio che riaccende vecchi ricordi universitari.

Il matrimonio di Pasquali sposta il setting nella suggestiva Calabria, dove il clima di festa per un imminente matrimonio viene sconvolto da un omicidio. Susanita, la sposa, viene trovata morta e tutti gli indizi sembrano puntare sullo sposo, Paolo Pasquali. La Fusco e Viviani affrontano quindi un’indagine complessa tra tradizioni locali e forti tensioni, in cui l’equilibrio tra suspense e ironia rimane centrale.

L’ultimo episodio, La danza dello squalo, introduce un elemento di tensione estiva a Pineta: l’apparizione di uno squalo fa crescere la paura tra gli abitanti e diventa il fulcro di un’ulteriore indagine. Un evento che coinvolge da vicino Olivia e il suo compagno mette a dura prova la capacità della Fusco di leggere oltre le apparenze e trovare la verità nascosta tra i flutti. Questi casi si sviluppano con una scrittura che combina efficacemente il ritmo serrato del giallo e il tono leggero della commedia.