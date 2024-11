Huawei Mate 60: vendite superano i 14 milioni di unità in poche settimane

Vendite della serie Mate 60

Le vendite della serie Mate 60 di Huawei hanno superato le 14 milioni di unità, un dato che supera le previsioni della catena di approvvigionamento. Questo traguardo è stato riportato da un canale di notizie su Weibo, evidenziando la performance eccezionale dei dispositivi sin dal loro lancio. Anche se il mercato ha vissuto sfide significative, la serie ha registrato vendite impressionanti, raggiungendo 10 milioni di unità spedite nei primi quattro mesi dalla disponibilità.

Recente rapporto delle vendite

Fonti multiple dalla catena di approvvigionamento hanno confermato che la serie Mate 60 ha raggiunto un nuovo record di vendite, passando da 10 a oltre 14 milioni di unità da settembre a metà novembre di quest’anno. Questo aumento evidenzia non solo l’interesse continuo per i modelli di punta di Huawei, ma anche la loro resilienza in un mercato competitivo e in evoluzione.

Modelli e caratteristiche della serie Mate 60

La serie Mate 60 comprende modelli distintivi: Mate 60 standard, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ e Mate 60 RS Ultimate Design. Questi dispositivi vantano un display con refresh rate a 120Hz, seconda generazione di Kunlun Glass, risoluzione FHD+ e un tasso di campionamento touch di 300Hz. Inoltre, l’uso del chip Kirin 9000s 5G ha incrementato le capacità prestazionali e di connettività di questi telefoni.

Ritorno di Huawei nel mercato

Dopo aver affrontato difficoltà significative a seguito del divieto imposto dagli Stati Uniti nel 2019, Huawei sta riconquistando territorio nel mercato, in particolare nel suo segmento domestico. Nonostante gli ostacoli affrontati, l’azienda ha perseverato e ha continuato a lanciare prodotti innovativi, come la serie Mate 60 e più recentemente le serie Nova 12 e Pura 70, che elevano ulteriormente lo standard nel segmento degli smartphone premium e di fascia media.

Le vendite della serie Mate 60 hanno superato ufficialmente le 14 milioni di unità, un risultato che non solo ha colto di sorpresa gli analisti, ma ha anche dimostrato la solidità del marchio Huawei nel panorama tecnologico attuale. Riportato da un noto canale di informazione su Weibo, il dato conferma che i dispositivi della serie hanno continuato a catturare l’attenzione del pubblico ben oltre le previsioni iniziali. Questo incremento, registrato tra settembre e metà novembre di quest’anno, testimonia una crescita esponenziale dopo le prime quattro settimane in cui sono stati spediti 10 milioni di unità. La continua domanda sul mercato è stata alimentata dalle caratteristiche avanzate e dall’innovativo chip Kirin 9000s, posizionando i dispositivi come una scelta primaria per gli utenti.

La serie Mate 60 di Huawei si caratterizza per una diversificazione nei modelli: Mate 60 standard, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ e Mate 60 RS Ultimate Design. Ognuno di questi dispositivi non solo offre prestazioni elevate, ma è anche dotato di caratteristiche tecniche avanzate. Il display presenta un refresh rate di 120Hz, migliorando l’esperienza visiva, mentre il Kunlun Glass di seconda generazione fornisce una maggiore resistenza e durabilità. La risoluzione FHD+ assicura immagini nitide, sostenute da un tasso di campionamento touch di 300Hz, che ottimizza la reattività durante l’interazione.

I dispositivi della serie sono alimentati dal chip Kirin 9000s 5G, progettato per esprimere al massimo le potenzialità del 5G e garantire una connettività fluida. Il modello standard è dotato di una batteria da 4750mAh, mentre il Mate 60 Pro offre una capacità di 5000mAh, supportando la ricarica rapida a 88W tramite cavo e 66W in modalità wireless, il che testimonia l’impegno di Huawei nella sostenibilità dell’uso quotidiano degli smartphone. In termini di fotografia, il Mate 60 Pro è equipaggiato con un sistema di fotocamere impressionante, comprendente un sensore principale da 50MP, una fotocamera ultrawide da 12MP e un teleobiettivo periscopico da 48MP, oltre a una selfie camera da 13MP con lente ToF 3D, rendendolo una scelta ideale per gli amanti della fotografia.

A seguito delle sfide significative innescate dal divieto statunitense nel 2019, Huawei ha avviato un’efficace strategia di recupero, riuscendo a riconquistare una parte consistente del mercato, in particolare in Cina. Questo progresso risulta evidente con il lancio della serie Mate 60, che ha ottenuto un’accoglienza calorosa da parte dei consumatori. Con oltre 14 milioni di unità vendute, il marchio ha mostrato di avere la capacità di adattarsi e rispondere alle dinamiche dal mercato.

Nonostante le restrizioni, l’azienda ha investito in innovazione e sviluppo, traducendo questi sforzi in modelli competitivi e al passo con le tendenze attuali. Questo è dimostrato non solo dei smartphone di alta gamma, ma anche da linee come Nova 12 e Pura 70, che hanno elevato gli standard nel segmento premium e di fascia media. La resilienza e la determinazione di Huawei nel superare le difficoltà, insieme all’innovativo Kirin 9000s 5G, hanno nuovamente posizionato l’azienda come un attore rilevante nel panorama tecnologico globale, contribuendo al suo rinnovato prestigio e alla fiducia da parte dei consumatori.