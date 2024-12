Hive Power ottiene 3,5 milioni di euro: scopri tutte le novità e i dettagli

Hive Power chiude un round da 3 milioni e mezzo di euro

Hive Power, innovativa startup svizzera attiva nel settore delle reti intelligenti, ha annunciato la conclusione di un round di finanziamento seed+ del valore di 3,5 milioni di euro. Questo importante round è stato sostenuto da investitori di venture capital di rilievo, tra cui Axpo, Creadd Ventures e il Fondo Tecnologico Svizzero, il quale si dedica a supportare le startup impegnate nella lotta contro la crisi climatica.

La startup, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni innovative per l’ottimizzazione delle risorse energetiche, si avvale di questo finanziamento per accelerare la propria crescita e consolidare ulteriormente la propria presenza nel panorama europeo. Questo investimento rappresenta un passo cruciale non solo per le operazioni aziendali, ma anche per il potenziamento delle capacità e della tecnologia sviluppata da Hive Power.

L’obiettivo di questo round è quello di promuovere lo sviluppo del software proprietario dell’azienda, integrando funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale, specificamente per la gestione della ricarica dei veicoli elettrici. L’attenzione strategica rivolta a quest’ambito dimostra l’impegno di Hive Power nel sostenere una mobilità più sostenibile, contribuendo così alla transizione verso un futuro energetico più pulito e rispettoso dell’ambiente.

I dettagli del round seed+

Il finanziamento recentemente concluso da Hive Power, ammontante a 3,5 milioni di euro, si inserisce in un contesto favorevole alla crescita delle startup nel settore delle energie pulite e della mobilità elettrica. Questo round seed+, che ha visto la partecipazione di investitori prestigiosi come Axpo e Creadd Ventures, si propone come un supporto cruciale per l’accelerazione delle attività commerciali dell’azienda. Il Fondo Tecnologico Svizzero ha inoltre fornito un’importante fidejussione, confermando il proprio impegno nell’aiutare le startup a disegnare un futuro più sostenibile.

La liquidità acquisita sarà destinata principalmente all’ottimizzazione e allo sviluppo del software FLEXO, un sistema di gestione intelligente della ricarica dei veicoli elettrici che sfrutta sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale. Questo strumento è progettato per adattare le operazioni di ricarica in base alla disponibilità di energia rinnovabile, massimizzando l’efficienza energetica e contribuendo così alla riduzione dei costi per i proprietari di veicoli elettrici.

FLEXO non solo permette di prevedere quando effettuare la ricarica per sfruttare le tariffe più favorevoli, ma offre anche servizi ancillari che possono abbattere le spese annuali di ricarica per gli utenti, potenzialmente fino a mille euro per veicoli leggeri e fino a 13mila euro per veicoli pesanti. In questo modo, Hive Power dimostra di saper coniugare efficienza economica e sostenibilità, posizionandosi come un attore chiave nel mercato europeo delle reti intelligenti e della mobilità elettrica.

Obiettivi di espansione e innovazione

Con il recente round di finanziamento da 3,5 milioni di euro, Hive Power intende rafforzare la sua posizione nel mercato europeo dell’ottimizzazione delle reti energetiche e della mobilità elettrica. Questa somma sarà utilizzata per potenziare l’innovazione del software FLEXO, che gioca un ruolo cruciale nella gestione intelligente della ricarica dei veicoli elettrici. L’azienda mira ad estendere il proprio raggio d’azione a nuovi mercati, in particolare nei paesi europei dove le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici sono in via di sviluppo.

L’obiettivo è sviluppare un sistema che integri senza soluzione di continuità la ricarica dei veicoli elettrici con la disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, riducendo l’impatto ambientale e abbattendo i costi per gli utenti. Attraverso l’utilizzo di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, FLEXO è progettato per ottimizzare non solo il tempo di ricarica in base alle fluttuazioni di prezzo energetico, ma anche per garantire un bilanciamento della rete elettrica, un aspetto sempre più cruciale in un contesto di transizione energetica.

Gianluca Corbellini, CEO di Hive Power, sottolinea come l’efficienza economica non debba compromettere la sostenibilità. L’implementazione di FLEXO non solo promette di ridurre i costi per i proprietari di veicoli elettrici, ma anche di contribuire alla stabilità della rete elettrica, rendendo la mobilità elettrica un’opzione sempre più vantaggiosa.

Inoltre, l’azienda prevede di investire in partnerships strategiche e collaborazioni che possano ampliare ulteriormente la propria rete commerciale. Espandendo la propria offerta in mercati come Spagna e Portogallo, Hive Power sta delineando una roadmap ambiziosa per divenire un leader riconosciuto nel settore delle soluzioni per reti intelligenti.

Storia e fondazione di Hive Power

Hive Power è stata fondata in Svizzera da Gianluca Corbellini e Davide Rivola, due imprenditori con una visione chiara: migliorare l’integrazione delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici all’interno delle reti di distribuzione intelligenti. Questa startup si colloca nel contesto di un futuro energetico sostenibile, con un forte impegno a favorire la decarbonizzazione e a sfruttare la digitalizzazione per una mobilità più verde.

La missione di Hive Power è incentrata sulla creazione di soluzioni che non solo ottimizzino l’uso delle risorse energetiche, ma che siano anche in grado di rispondere alle sfide emergenti legate al cambiamento climatico. L’azienda, fin dall’inizio, ha puntato a sviluppare software avanzati in grado di gestire la ricarica dei veicoli elettrici basandosi su intelligenza artificiale e algoritmi predittivi.

Hive Power ha rapidamente guadagnato terreno collaborando con importanti fornitori nei settori dell’energia e della mobilità, tra cui Sorgenia, SmartEN, Free2Move eSolutions e Haier. Queste alleanze strategiche sono state fondamentali per ampliare l’offerta di servizi e per garantire tecnologie compatibili e all’avanguardia.

Oltre a fornire soluzioni per la ricarica elettrica, l’azienda si è imposta come leader nella pianificazione di strategie energetiche in grado di bilanciare domanda e offerta. Con una visione orientata verso il futuro, Hive Power mira a sostenere la transizione verso un modello energetico più sostenibile, contribuendo notevolmente al progresso della mobilità elettrica in Europa.

Collaborazioni strategiche nel settore energetico

Hive Power, sin dalla sua fondazione, ha instaurato una rete di collaborazioni significative con attori chiave nel settore energetico e della mobilità. Queste alleanze strategiche sono fondamentali per realizzare la visione della startup, che punta a ottimizzare l’integrazione delle energie rinnovabili nelle reti di distribuzione intelligenti. Partner come Sorgenia, SmartEN, Free2Move eSolutions e Haier hanno svolto un ruolo cruciale nello sviluppo e nell’implementazione delle soluzioni offerte da Hive Power.

La sinergia con fornitori di hardware e software consente all’azienda di fornire servizi integrati e decentralizzati, che mirano a gestire in modo efficiente la ricarica dei veicoli elettrici. Collaborando con Sorgenia, ad esempio, Hive Power ha potuto migliorare l’efficienza energetica e la sostenibilità, creando soluzioni capaci di ottimizzare i costi per i consumatori attraverso la ricarica intelligente. Gli accordi con Free2Move eSolutions estendono ulteriormente queste capacità, integrando la mobilità elettrica e le reti energetiche in modo fluido.

Inoltre, la collaborazione con SmartEN sottolinea l’impegno di Hive Power nel promuovere l’innovazione nelle tecnologie energetiche. Attraverso queste partnership, l’azienda ha potuto sviluppare strategie che non solo riducono l’impatto ambientale, ma anche massimizzano l’efficienza economica, conquistando così una quota di mercato in un settore in rapida evoluzione.

Hive Power, quindi, non si limita a fornire soluzioni tecniche; si propone come un catalizzatore di cambiamento, sostenendo imprese e istituzioni nella transizione verso un modello energetico più sostenibile. Questa rete di collaboraizoni rappresenta un indice chiave della capacità di Hive Power di adattarsi e integrararsi in un panorama imprenditoriale in continua evoluzione, facendo leva sulla tecnologia e sull’innovazione per affrontare le sfide future nel settore energetico.