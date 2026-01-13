HBO Max espande il catalogo: ecco Una battaglia dopo l’altra, The Pitt e lo spinoff del Trono di spade

Novità su Hbo Max

Hbo Max debutta puntuale a mezzanotte, ampliando l’offerta streaming in Italia accanto a Netflix, Apple TV, Prime Video, Now, Paramount+ e la gratuita RaiPlay. Il nuovo canale di Warner Bros. Discovery parte da 5,99 euro con pubblicità, posizionandosi in modo competitivo nel mercato sempre più affollato. Il catalogo mette subito in primo piano franchise forti e cinema di richiamo, puntando su riconoscibilità e breadth di contenuti.

Tra i titoli disponibili spiccano i blockbuster Superman, The Batman e Dune, oltre alla saga di Harry Potter, in attesa della nuova serie in lavorazione. Arriva immediatamente anche Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, fresco di quattro Golden Globe e candidato a una corsa agli Oscar, segnale di una strategia editoriale orientata ai premi e ai grandi autori.

La piattaforma integra inoltre la serialità internazionale di punta: già disponibili le prime tre stagioni di Industry con Myha’la e Marisa Abela, in attesa della quarta. In calendario anche lo spinoff de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, e le nuove stagioni di House of the Dragon, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria e IT: Welcome to Derry.

Capitolo Italia: in arrivo Portobello di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, Il caso di Melania Rea con Maria Esposito, e in sviluppo 500 battiti, Peccato con Emanuela Fanelli e In Utero di Margaret Mazzantini diretta da Maria Sole Tognazzi. Sul fronte sport: Milano Cortina 2026, Australian Open e Roland-Garros.

The Pitt e il successo del medical drama

La seconda stagione di The Pitt arriva su Hbo Max dopo il doppio trionfo ai Golden Globe e i riconoscimenti agli Emmy, confermando il medical come punta di diamante del lancio. Creata dal team produttivo di E.R., la serie segue il Dr. Michael “Robby”, interpretato da Noah Wyle, nel caos dell’Emergency del Trauma Medical Center di Pittsburgh.

La prima stagione raccontava un unico turno di quindici ore, un episodio per ogni ora. La nuova annata alza l’asticella: un’altra giornata, ancora più tesa, ambientata il 4 luglio, tra feste, fuochi d’artificio e un’impennata di emergenze. La pressione interna esplode quando il dottor Robby comunica l’intenzione di un anno sabbatico, destabilizzando gerarchie e protocolli.

La regia mantiene ritmo in tempo reale, privilegiando camera a mano, reparto overcrowded e decisioni cliniche ad alto rischio. L’ospedale “The Pitt” diventa personaggio: turni infiniti, risorse al limite, etica professionale sotto assedio. Il format, serrato e privo di orpelli, combina accuratezza procedurale e tensione drammaturgica, puntando su leadership fragile, burnout e catena di comando.

Parallelamente, Industry entra a catalogo con tre stagioni: Myha’la e Marisa Abela guidano un racconto sui mercati globali, tra fintech, potere e ambiguità relazionali. Il posizionamento affianca il medical a un high finance drama, ampliando target e retention del pubblico seriale.

Spinoff del Trono di spade e uscite fantasy

Dal 19 gennaio approda su Hbo Max A Knight of the Seven Kingdoms, nuovo capitolo dell’universo di Game of Thrones ambientato un secolo prima della saga principale. Protagonisti il cavaliere errante Ser Duncan l’Alto e lo scudiero Egg, in viaggio tra feudi e faide di Westeros quando i Targaryen governano ancora e l’eco degli ultimi draghi non si è spenta. Serie scritta e prodotta da George R. R. Martin, con Peter Claffey nel ruolo di Dunk e Dexter Sol Ansell in quello del giovane Egg.

Il focus è sull’epica di frontiera: duelli, tornei, intrighi dinastici e destini incrociati, con un taglio più intimo rispetto alla coralità della serie madre. La promessa editoriale è chiara: worldbuilding coerente, personaggi in crescita e tensione politica crescente, in linea con le aspettative di un fandom esigente.

Nel perimetro fantasy tornano anche le nuove stagioni di House of the Dragon e IT: Welcome to Derry, insieme ai rientri di punta come The Last of Us, The White Lotus ed Euphoria. L’offerta combina prequel ad alto valore di brand e ritorni di franchise premium, strategia utile a consolidare abbonamenti e discovery di catalogo.

