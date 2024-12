Gruppo Execus presenta i nuovi Direttori Vendite per una crescita strategica

Novità in Execus: tre nuovi Direttori Vendite

Execus, la società digitale attiva su Euronext Growth Milan e proprietaria di Adasta e Differens, ha annunciato recenti cambiamenti significativi nella sua struttura commerciale con la nomina di tre nuovi Direttori Vendite. Luca Bianco assumerà la direzione per il Nord Italia, mentre Paolo Polenta si unisce come Direttore per il Centro Italia e Andrea Panzini avrà il compito di gestire il Sud Italia. Queste nomine si inseriscono in un contesto strategico di potenziamento delle operazioni commerciali a livello nazionale, con l’intento di aumentare la quota di mercato e migliorare il posizionamento dell’azienda nel settore delle soluzioni digitali e martech.

Il gruppo Execus si è posto l’obiettivo di rafforzare la propria presenza e il proprio supporto alle aziende italiane, specialmente in un periodo di rapida trasformazione digitale. L’inserimento di questi professionisti di spicco punta a consolidare relazioni commerciali più solide e ad affrontare le sfide emergenti di un mercato in continua evoluzione. La decisione di puntare su esperti con una lunga carriera nel settore delle vendite è un chiaro segnale della volontà di Execus di promuovere un approccio innovativo e strategico, portando competenze dirette e locali nelle diverse aree geografiche del Paese.

Chi sono i tre manager

Luca Bianco, nel suo nuovo ruolo come Direttore Area Vendite Nord Italia, porta con sé un’esperienza consolidata e significativa nello sviluppo del business e nel marketing digitale. La sua carriera, caratterizzata da ruoli dirigenziali presso Italiaonline, lo ha reso un professionista rispettato nel panorama commerciale. La sua approfondita conoscenza del mercato e le sue doti di leadership sono risorse fondamentali per Execus, dove il suo principale obiettivo sarà quello di rafforzare la posizione dell’azienda come partner affidabile per le imprese del Nord Italia, accompagnandole nella sfida della digitalizzazione. “Entrare a far parte di Execus in questo contesto innovativo è un grande onore. La mia missione è chiara: voglio consolidare la nostra presenza sul territorio e supportare le aziende locali nel loro percorso di cambiamento digitale”, ha dichiarato Bianco.

Paolo Polenta, nuovo Direttore Area Vendite Centro Italia, ha gestito in passato vendite regionali e attività commerciali presso Cerved e Italiaonline. La sua vasta esperienza gli consente di affrontare le sfide del mercato con una visione strategica e mirata. “Unirsi a Execus in un momento cruciale per l’innovazione digitale è un’opportunità entusiasmante. Credo sia fondamentale supportare le aziende nel loro cammino verso la digitalizzazione in modo responsabile e rispettoso delle specificità locali”, ha affermato Polenta, evidenziando il suo obiettivo di creare impatti tangibili nel Centro Italia attraverso soluzioni avanzate.

Andrea Panzini, con un passato significativo come Regional Manager presso Cerved e Sales Director presso Italiaonline, assume il ruolo di Direttore Area Vendite Sud Italia. La sua esperienza sarà cruciale per espandere le strategie commerciali nel Sud Italia, area con potenzialità di crescita elevate. “Execus rappresenta un’occasione unica per contribuire alla digitalizzazione delle imprese meridionali”, ha sottolineato Panzini, aggiungendo che le tecnologie innovative possono essere un catalizzatore per lo sviluppo economico e competitivo del territorio. La sua carriera e la sua visione sono in linea con gli obiettivi di Execus, rendendolo una figura chiave per il futuro del gruppo.

Obiettivi e strategie del Gruppo

Il Gruppo Execus ha delineato un piano strategico ambizioso, orientato non soltanto all’espansione della propria rete commerciale, ma anche al rafforzamento della propria proposta di valore nel panorama delle soluzioni digitali in Italia. Con l’arrivo dei nuovi Direttori Vendite, l’azienda intende attuare una strategia mirata a capire e soddisfare le esigenze specifiche delle PMI nelle diverse aree geografiche del Paese. Obiettivo principale è quello di aumentare la quota di mercato non solo attraverso la vendita di servizi, ma instaurando relazioni durature e di fiducia con i clienti.

Per raggiungere tali obiettivi, Execus promuoverà programmi di formazione continua e aggiornamento per il proprio team, affinché possa rimanere al passo con le tecnologie emergenti e le tendenze del mercato. Questo investimento in capitale umano sarà cruciale per ottimizzare le strategie di vendita, consentendo ai manager di implementare soluzioni personalizzate e innovative. In particolare, l’attenzione sarà posta su iniziative di social selling, marketing digitale e intelligenza artificiale, aree in cui il Gruppo ha già dimostrato eccellenza.

In un contesto che evidenzia la crescente importanza della sostenibilità, Execus si propone di integrare pratiche aziendali responsabili in tutte le sue operazioni. La missione è quella di sviluppare non solo soluzioni digitali di alta qualità, ma anche in grado di rispettare l’ambiente, supportando le aziende nel loro percorso di transizione ecologica. L’implementazione della piattaforma Green Web Meter, dedicata alla misurazione della sostenibilità dei siti web, è un esempio chiaro di questa visione.

Ruolo di Execus nel panorama digitale

Execus si posiziona come un attore cruciale nel panorama digitale italiano, in grado di offrire risposte innovative e concrete alle imprese che affrontano sfide e opportunità legate alla digitalizzazione. Il Gruppo, attraverso le sue controllate Adasta e Differens, fornisce un ampio ventaglio di servizi che spaziano dal social selling al digiatal marketing, fino ad arrivare a strategie di content e social marketing e a soluzioni tecnologiche all’avanguardia, basate sull’intelligenza artificiale.

Una delle peculiarità di Execus è la sua attenzione alla sostenibilità digitale, un tema sempre più centrale nel business contemporaneo. L’azienda ha recentemente acquisito la licenza della piattaforma Green Web Meter, sviluppata da Zero Carbon Audit, per monitorare l’impatto ambientale dei siti web e degli asset digitali. Tale strumento rappresenta un passo significativo verso la creazione di un business responsabile e consapevole, in grado di soddisfare le esigenze non solo economiche, ma anche ecologiche dei clienti.

Inoltre, il rebranding lanciato dal Gruppo sottolinea il suo impegno verso una trasformazione digitale sostenibile, mirata a supportare le aziende italiane in un contesto che spesso ha mostrato ritardi significativi nell’adozione di tecnologie avanzate. Execus si propone di colmare questa lacuna, agendo come partner strategico per le aziende locali che intendono intraprendere un percorso di innovazione e modernizzazione. La sinergia tra le competenze dei nuovi Direttori Vendite e il messaggio di sostenibilità e innovazione del Gruppo ispira fiducia e conferisce un nuovo slancio al mercato, preparando Execus a rispondere con successo alle future sfide del settore.

Commenti dei Ceo e visione futura

La nomina dei nuovi Direttori Vendite rappresenta un importante passo avanti per il Gruppo Execus, e i Ceo Andrea Stecconi e Gianni Adamoli hanno esposto la loro visione per questa evoluzione strategica. “Accogliere tre figure così esperte e talentuose nel nostro team è un segnale chiaro del nostro impegno nel rafforzare la presenza di Execus a livello nazionale,” ha dichiarato Stecconi. La loro esperienza nelle vendite e nel marketing digitale è in linea con gli obiettivi ambiziosi che ci siamo fissati, ossia diventare un punto di riferimento per le aziende in cerca di soluzioni innovative nel panorama digitale.

Adamoli ha aggiunto: “La nostra visione si concentra sulla capacità di adattarci alle esigenze diverse delle aziende, a dimostrazione che Execus è non solo un fornitore di servizi, ma un partner strategico per le imprese italiane. Ciò è particolarmente cruciale poiché il mercato continua a evolversi, e le aziende hanno bisogno di supporto concreto per affrontare le sfide e le opportunità della digitalizzazione.” Entrambi i ceo hanno sottolineato l’importanza della sostenibilità digitale, rimarcando come Execus intenda integrare pratiche ecosostenibili in ogni propria attività.

Il team dirigenziale è fiducioso che, con l’aggiunta di Bianco, Polenta e Panzini, l’azienda possa ampliare la propria offerta di servizi e migliorare la soddisfazione dei clienti. “Siamo determinati a costruire un futuro che non solo risponde alle esigenze commerciali, ma che è fondato su fondamenti di responsabilità e innovazione,” ha concluso Adamoli, sottolineando il loro impegno per una trasformazione digitale efficace e sostenibile. Con queste promesse, Execus si prepara ad affrontare le sfide attuali del mercato, delineando un percorso che prevede crescita e sviluppo nel rispetto dell’ambiente.