3Labs sceglie Adasta per potenziare la raccolta pubblicitaria digitale e aumentare i ricavi

Nuova collaborazione tra 3Labs e Adasta

3Labs, un publisher italiano noto per la pubblicazione di contenuti multimediali e digitali, ha scelto Adasta come partner strategico per la gestione della sua raccolta pubblicitaria digitale. Adasta, riconosciuta come una delle principali concessionarie pubblicitarie digitali nel panorama italiano, è stata acquisita l’anno scorso dal gruppo Execus, una holding quotata su Euronext Growth Milan, specializzata nel settore del social selling. Questo accordo segna un passo significativo nel panorama della pubblicità digitale, con 3Labs che affida ad Adasta la gestione esclusiva degli spazi pubblicitari, sia per la vendita diretta che per il programmatic advertising.

La collaborazione mira a integrare in modo ottimale la pubblicità nell’esperienza utente, rispettando elevati standard editoriali. Attraverso un approccio innovativo e personalizzato, questa alleanza ambisce a migliorare la monetizzazione degli spazi pubblicitari, garantendo al contempo contenuti di alta qualità e rilevanza per il pubblico. I principali brand del network 3Labs, inclusi Tom’s Hardware, SpazioGames e CPOP.it, beneficeranno di questa partnership, con l’intento di consolidare la loro leadership nel mercato tramite una gestione pubblicitaria all’avanguardia e altamente specializzata.

Obiettivi strategici dell’accordo

L’accordo tra 3Labs e Adasta si fonda su obiettivi strategici ben definiti, con l’intento di ottimizzare sia la monetizzazione degli spazi pubblicitari che l’integrazione della pubblicità nell’esperienza utente. Da un lato, la partnership mira a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle operazioni pubblicitarie; dall’altro, propone un approccio che pone un forte accento sulla qualità editoriale e sull’affinità dei contenuti con il pubblico target.

Un aspetto cruciale di questa collaborazione è la volontà di evolvere nel panorama sempre più complesso della pubblicità digitale, in particolare in un contesto in cui la protezione della privacy degli utenti sta diventando una priorità. Pertanto, attraverso strategie mirate, il progetto aspira a massimizzare le opportunità di raccolta pubblicitaria, integrando soluzioni innovative che facilitano la generazione di ricavi senza compromettere l’integrità dei contenuti proposti.

La scelta di puntare su campagne cookieless è emblematico di questa volontà di adattamento, permettendo a 3Labs di posizionarsi come leader nella creazione di esperienze pubblicitarie più rispettose della privacy, rispondendo direttamente alle esigenze del mercato. L’alleanza si propone di forgiare un modello in grado di generare valore sia per gli inserzionisti che per il pubblico, unendo performance pubblicitarie e fruibilità in una sinergia che promette risultati tangibili.

Innovazione nelle campagne pubblicitarie cookieless

Il crescente focus sulla privacy degli utenti ha portato a un cambiamento significativo nel modo in cui le campagne pubblicitarie vengono progettate e implementate. L’accordo tra Adasta e 3Labs non è solo un passo verso una maggiore efficienza nella raccolta pubblicitaria, ma è anche una risposta diretta alla necessità di adottare strategie cookieless. Questo approccio consente di realizzare campagne pubblicitarie che non si basano sull’uso di cookie di terze parti per raccogliere informazioni sugli utenti, ma piuttosto si avvale di tecnologie avanzate e metodi alternativi di targeting.

Adasta, attiva nel fornire soluzioni pubblicitarie innovative, punta sull’adozione di formati che promuovono un coinvolgimento autentico da parte degli utenti, sostenendo al contempo una pubblicità meno invasiva. Le campagne cookieless saranno progettate per mantenere un elevato livello di performance e rilevanza, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente e ripegando la possibilità di monetizzare senza compromettere la fiducia degli utenti.

In un panorama come quello odierno, in cui gli utenti sono sempre più consapevoli e cauti nei confronti della loro privacy, le aziende devono sviluppare strategie che non solo rispettano i diritti individuali, ma offrono anche un valore reale. La scelta di implementare campagne cookieless posiziona 3Labs come un pioniere in questo ambito, affrontando le sfide presenti e future della pubblicità digitale.

Questo cambiamento nel paradigma pubblicitario non si limita alle sole esigenze normative; rappresenta anche un’opportunità per innovare e migliorare l’interazione tra brand e consumatori, creando campagne più mirate e di valore senza compromettere l’integrità del contenuto editoriale.

Creazione di soluzioni pubblicitarie personalizzate

La nuova collaborazione tra 3Labs e Adasta si concentra sulla creazione di soluzioni pubblicitarie personalizzate, mirate a rispondere alle specifiche esigenze dei brand degli editori coinvolti. Questa sinergia consente di sviluppare progetti redazionali esclusivi e contenuti speciali, che non solo generano un elevato coinvolgimento, ma sono anche perfettamente allineati con i valori editoriali e la reputazione delle testate del network 3Labs, come Tom’s Hardware, SpazioGames e CPOP.it.

La personalizzazione delle campagne pubblicitarie rappresenta un passo innovativo nel panorama della comunicazione digitale, in quanto permette di superare l’approccio standardizzato, frequentemente inefficace. Adasta, con la sua esperienza e competenza, si adopererà per creare contenuti pubblicitari che non solo attirano l’attenzione, ma arricchiscono anche l’esperienza dell’utente. Questo approccio promuove una maggiore affinità tra gli utenti e i brand, favorendo il riconoscimento e la fidelizzazione, elementi chiave nel campo della pubblicità digitale.

La partnership mira quindi a concepire campagne che integrino abilmente la pubblicità all’interno dell’ecosistema editoriale di 3Labs, rendendo i messaggi pubblicitari meno invasivi e più pertinenti. L’obiettivo finale è garantire che le pubblicità non distolgano l’attenzione dai contenuti redazionali, ma piuttosto si fondano con essi, generando un’interazione più profonda e significativa con il pubblico.

Adasta si propone di attuare una stretta collaborazione con lo staff editoriale di 3Labs, assicurando così che i progetti speciali siano non solo innovativi, ma anche coerenti con le aspettative e le esigenze del target di riferimento. Attraverso tale approccio, la creazione di soluzioni pubblicitarie diviene un processo di co-creazione, dove tutti gli attori in campo trovano una dimensione di valore reciproco, contribuendo, in definitiva, al successo della partnership nel suo complesso.

Dichiarazioni dei leader di 3Labs e Adasta

Filippo Marchio, Managing Director di Adasta, ha espresso grande entusiasmo riguardo a questa nuova collaborazione, sottolineando l’importanza di creare “soluzioni pubblicitarie che generino valore”. La sua visione si fonda su un principio chiave: la massima trasparenza e il rispetto per i lettori. Marchio ha chiarito che il successo della partnership dipenderà da una stretta collaborazione con il team di 3Labs, con l’obiettivo di sviluppare Progetti Speciali altamente customizzati, capaci di stimolare un coinvolgimento significativo degli utenti e di rafforzare il legame con i contenuti creati quotidianamente dalla redazione.

“Questa alleanza non solo si propone di innovare il settore pubblicitario ma anche di valorizzare il delicato equilibrio tra pubblicità ed esperienza dell’utente,” ha dichiarato Marchio. Sottolineando le sfide attuali nella monetizzazione dei siti web, ha evidenziato la necessità di coniugare usabilità e performance pubblicitarie. Andrea Ferrario, CEO di 3Labs, ha condiviso una visione analoga, affermando che la complessità del panorama attuale richiede un approccio integrato e personalizzato nella gestione della pubblicità.

Ferrario ha dichiarato che “mentre ci impegniamo a produrre contenuti multimediali originali, è essenziale non trascurare il valore dei siti web come asset strategici”. Ha inoltre esplicato l’importanza di fornire agli inserzionisti una vetrina efficace per raggiungere il pubblico, affermando la responsabilità di comunicare informazioni corrette e pertinenti. Allo stesso modo, ha evidenziato il rischio di sprecare risorse nel tentativo di attrarre utenti poco interessati ai prodotti offerti dagli inserzionisti.

La sinergia tra 3Labs e Adasta, quindi, si inserisce in un contesto di continua evoluzione e adattamento, puntando sempre più a rispondere alle esigenze di un pubblico esigente e a una domanda di spazi pubblicitari sempre più qualificati e integrate con i contenuti editoriali.