Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip sotto accusa per insulti omofobi e polemiche sulla conduzione

GF Vip, nuove frasi omofobe in diretta: cosa è successo e perché conta

Nuova bufera sul Grande Fratello Vip, in onda su Mediaset, dove le frasi di Alessandra Mussolini e Marco Berry hanno acceso l’accusa di omofobia. Durante una prova di imitazioni, in studio a Roma, Mussolini ha quasi pronunciato il termine dispregiativo “travone”, associato in modo offensivo alle persone transgender. Poco dopo, in un gioco a nascondino nella Casa, Berry ha definito gli altri concorrenti “finocchi”.

I fatti, avvenuti ad aprile 2026, hanno scatenato una forte reazione sui social, dove molti utenti chiedono provvedimenti disciplinari immediati. Al centro del dibattito c’è la gestione di questi episodi da parte della conduttrice Ilary Blasi e di Mediaset, accusate di eccessiva tolleranza rispetto alla linea più severa adottata in passato da Alfonso Signorini.

In sintesi:

Mussolini sfiora l’insulto transfobico in diretta durante il gioco delle imitazioni.

Marco Berry usa il termine “finocchi” rivolto agli altri concorrenti durante un gioco.

Sui social esplode l’accusa di omofobia e la richiesta di squalifiche immediate.

Ilary Blasi mantiene una linea morbida, lontana dal rigorismo di Alfonso Signorini.

Le frasi contestate e l’onda lunga della reazione social

Nel gioco delle imitazioni del GF Vip, Alessandra Mussolini, travestita da Raimondo Todaro con parrucca e barba finta, ha commentato di sembrare un “travo…”, interrompendosi prima di completare “travone”. Paola Caruso ha provato a coprire la gaffe ribattendo ironicamente “traversa”, senza riuscire a disinnescare le critiche.

Sui social X (ex Twitter) numerosi utenti hanno bollato Mussolini come “omofoba” e “fascista”, sostenendo che il tentativo di correzione non cancelli la natura dell’espressione, ritenuta offensiva verso le persone trans.

Poche ore dopo, un nuovo caso: durante un nascondino nella Casa, Marco Berry ha sussurrato la frase “Guarda come si sono nascosti bene questi finocchi”. Anche qui, la clip è diventata virale e molti spettatori hanno chiesto la sua immediata espulsione, ricordando che in altre edizioni concorrenti furono squalificati per parole considerate meno gravi.

La nuova linea di Ilary Blasi e il confronto con l’era Signorini

Questi episodi non sono isolati nell’attuale stagione del Grande Fratello Vip. Nei giorni precedenti, Dario Cassini aveva già pronunciato in diretta la parola “ricchione”, altro termine storicamente offensivo verso la comunità LGBTQ+.

La gestione editoriale, però, è radicalmente cambiata rispetto alle edizioni condotte da Alfonso Signorini. All’epoca, frasi simili comportavano richiamo pubblico, ramanzine moralistiche in prima serata e talvolta squalifiche. La linea era dichiaratamente rigorista, per molti spettatori perfino “puritana”, nel tentativo di allineare il reality alle policy aziendali e alle sensibilità contemporanee.

Con Ilary Blasi, invece, la strategia è di minimizzazione: nessun blocco dedicato alla “lezione morale”, nessun provvedimento immediato, nessuna centralità narrativa alle scivolate linguistiche. Sui social, molti leggono questa impostazione come una reazione alle critiche piovute su Signorini – anche dopo lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona – accusato di moralismo a corrente alternata. Ora, però, Mediaset rischia il fronte opposto: essere percepita come troppo indulgente verso linguaggi percepiti come discriminatori.

Quali conseguenze per GF Vip e per il dibattito sul linguaggio in tv

La gestione morbida delle frasi omofobe nel GF Vip apre scenari delicati per Mediaset: dal possibile intervento delle associazioni LGBTQ+ a richieste di vigilanza più stretta da parte delle autorità regolatorie.

In prospettiva, il caso Mussolini–Berry potrebbe diventare un test di sistema: o il reality rivedrà il proprio codice interno, riallineandosi alla prassi delle squalifiche, oppure consoliderà una linea “scialla” che sposta il peso del giudizio sul solo pubblico social. Per Google Discover e l’ecosistema informativo digitale, questi episodi restano cartina di tornasole di come la televisione generalista stia inseguendo – o insegnando – nuovi standard di linguaggio inclusivo.

FAQ

Cosa ha detto esattamente Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip?

Alessandrа Mussolini ha iniziato a dire “travo…”, alludendo a “travone”, termine offensivo verso persone transgender, poi interrotto e parzialmente coperto da Paola Caruso.

Perché la frase di Marco Berry è considerata omofoba?

La frase di Marco Berry include il termine “finocchi”, storicamente usato in senso dispregiativo verso uomini gay, e quindi classificato come espressione omofoba.

Mediaset ha preso provvedimenti ufficiali contro Mussolini e Berry?

Al momento, secondo quanto emerso in trasmissione, non risultano squalifiche o richiami pubblici formali, alimentando critiche sulla linea di tolleranza adottata.

Come gestiva episodi simili Alfonso Signorini nelle passate edizioni?

In passato Alfonso Signorini adottava una linea rigida: rimproveri pubblici, blocchi dedicati e, in vari casi, squalifiche immediate dei concorrenti coinvolti.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica sul GF Vip?

Questa ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.