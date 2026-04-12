Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elettra Lamborghini racconta incidente col piercing in doccia e doloroso addio

Elettra Lamborghini dice addio al nipple piercing dopo incidente domestico

Elettra Lamborghini, cantante e personaggio televisivo, ha rivelato sui social di aver rimosso il suo storico nipple piercing dopo un incidente domestico.

L’episodio è avvenuto sotto la doccia, quando un bracciale si è incastrato nel gioiello, provocando uno strappo improvviso e un forte dolore.

Il fatto è emerso nelle ultime ore attraverso le Instagram Stories della cantante, che ha raccontato l’accaduto con tono ironico ma consapevole dei rischi per la salute.

La decisione di togliere il piercing arriva dopo 13 anni, con un misto di dispiacere e sollievo, mentre l’artista riflette sul peso simbolico e identitario di quel dettaglio estetico.

In sintesi:

Incidente sotto la doccia: bracciale incastrato nel nipple piercing di Elettra Lamborghini .

. Tentativo casalingo con lo scotch che peggiora l’irritazione cutanea.

Rimozione definitiva del piercing dopo 13 anni vissuti come “marchio” personale.

La cantante valuta di rifarlo, ma solo con un professionista altamente qualificato.

Dal nipple piercing identitario al rischio domestico improvviso

L’episodio nasce in un contesto di totale quotidianità: sotto la doccia, il bracciale di Elettra Lamborghini si aggancia al nipple piercing, causando una trazione violenta.

La cantante ha raccontato di aver temuto un danno permanente, commentando con ironia: «Mancava tanto così che mi veniva il capezzolo biforcuto».

Nel tentativo di limitare il problema, ha applicato dello scotch sulla zona traumatizzata, scelta improvvisata che le ha provocato ulteriore irritazione cutanea senza alcun beneficio reale.

Resasi conto della situazione, Elettra ha optato per la rimozione definitiva del piercing, definendo il momento come «Il dolore più forte in assoluto».

Quel gioiello, portato per 13 anni, rappresentava per lei un segno distintivo della propria immagine pubblica e privata.

Nonostante l’“addio amaro”, l’artista non esclude un nuovo piercing in futuro, precisando: «Dovrò trovare qualcuno che lo fa molto bene», sottolineando così l’importanza di affidarsi esclusivamente a professionisti esperti e strutture sicure quando si tratta di body piercing.

Dopo l’incidente, il tema sicurezza nei piercing torna centrale

Il racconto di Elettra Lamborghini riporta l’attenzione sui rischi, spesso sottovalutati, legati a piercing in aree delicate.

Incidenti domestici banali, come un bracciale o un asciugamano che si impigliano, possono generare traumi significativi, infezioni o cicatrici permanenti.

L’esperienza della cantante evidenzia anche come i rimedi fai-da-te, dallo scotch ad altri espedienti casalinghi, siano da evitare in favore di un intervento medico o di un piercer qualificato.

La vicenda diventa così un caso concreto di “lesson learned”: estetica e identità personale restano centrali, ma sicurezza, igiene e professionalità dovrebbero guidare ogni scelta futura di chi desidera o possiede già un piercing.

FAQ

Che cosa è successo al nipple piercing di Elettra Lamborghini?

È accaduto che, sotto la doccia, il bracciale si è incastrato nel piercing, causando uno strappo doloroso e il successivo trauma locale.

Perché Elettra Lamborghini ha deciso di rimuovere il piercing?

Ha scelto di rimuoverlo perché l’incidente le ha provocato forte dolore, irritazione cutanea e il timore di danni permanenti al capezzolo.

È sicuro gestire da soli traumi o problemi ai piercing?

No, è consigliabile rivolgersi tempestivamente a un medico o a un piercer esperto, evitando soluzioni casalinghe come scotch o disinfettanti improvvisati.

Quanto tempo si porta solitamente un nipple piercing in sicurezza?

Sì, può essere portato anni, purché sia stato eseguito in modo professionale, mantenuto pulito e controllato periodicamente per evitare infezioni o microtraumi.

Qual è la fonte delle informazioni su questo episodio di cronaca leggera?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.