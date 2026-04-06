Grande Fratello Vip sondaggi televoto su Antonella Ibiza e Marco

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Grande Fratello Vip, televoto decisivo tra Antonella, Ibiza e Marco

Chi rischia di uscire dal Grande Fratello Vip nella puntata di domani, 7 aprile 2026? In nomination ci sono tre concorrenti: Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry.

Le percentuali dei sondaggi online indicano al momento proprio il mentalista de Le Iene come concorrente più a rischio eliminazione, seppur con uno scarto ridotto.

La novità è il meccanismo di voto, annunciato da Ilary Blasi: al televoto vanno solo la donna più votata dalle donne, l’uomo più votato dagli uomini e Ibiza Altea, già perdente al precedente ballottaggio con Raimondo Todaro.

Una possibile uscita di Berry aprirebbe un tema strutturale per la produzione: sarebbe il quarto uomo consecutivo a lasciare il gioco, con un cast femminile ancora del tutto intatto e centrale nelle dinamiche di questa ottava edizione.

In sintesi:

Al televoto: Antonella Elia , Ibiza Altea e Marco Berry , eliminazione prevista domani.

, e , eliminazione prevista domani. Sondaggi online: Berry leggermente indietro, ma il distacco con le due donne è minimo.

Possibile quarto uomo di fila eliminato, squilibrio di genere nel cast ancora più marcato.

In arrivo in puntata il “perizoma-gate”, prima vera dinamica forte di questa edizione.

Sondaggi, strategie di produzione e squilibrio uomini-donne in Casa

I sondaggi diffusi sui principali forum e social dedicati al Grande Fratello Vip convergono: il meno votato sarebbe Marco Berry, ma con margini di errore compatibili con un possibile sorpasso nelle ultime ore di televoto.

Un’eventuale eliminazione del mentalista porrebbe un problema narrativo alla produzione: dopo l’uscita di Dario Cassini, il ritiro volontario di GionnyScandal e l’eliminazione di Giovanni Calvario, la Casa perderebbe il quarto uomo consecutivo. Il risultato sarebbe un reality fortemente sbilanciato sul fronte femminile, già oggi motore principale di conflitti, alleanze e momenti di tensione.

Resta aperto l’interrogativo su eventuali interventi “di regia”: gli autori potrebbero limitarsi a registrare il verdetto popolare oppure sperare in un recupero di Ibiza Altea, che trasformerebbe lei nella prima eliminata donna dell’edizione. Intanto, sui social cresce il fronte che invita a “salvare Antonella e Ibiza”, spostando il voto contro Berry.

Perizoma-gate e ascolti: cosa può cambiare nel prosieguo del reality

Nella prossima puntata Ilary Blasi affronterà il cosiddetto “perizoma-gate”, prima vera trama virale di questa stagione. Tutto nasce dal gesto di Blu Barbara Prezia che, regalando un proprio perizoma usato a Renato Biancardi e Nicolò Brigante, ha inaspettatamente rafforzato l’accusa di “gattamorta” (o “pick me”) lanciatale da Ibiza Altea.

Questa dinamica arriva in un momento delicato per gli ascolti: dopo un esordio a 2.146.000 spettatori (18,4% di share), l’ottava edizione ha oscillato tra il 14,3% e il 17,4%, con l’ultima puntata a 2.024.000 telespettatori e 17,4% di share.

In gioco restano ancora, tra gli altri, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Molto dipenderà da come la regia saprà capitalizzare lo scandalo “perizoma” e il possibile squilibrio di genere post-televoto.

FAQ

Chi sono i concorrenti al televoto del Grande Fratello Vip?

Attualmente sono al televoto Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry. Il meno votato verrà eliminato nella prossima puntata.

Cosa dicono i sondaggi sul televoto tra Antonella, Ibiza e Marco?

I sondaggi indicano in leggero svantaggio Marco Berry, ma con distacchi minimi che lasciano aperta ogni possibilità di sorpasso.

Quando chiude il televoto del Grande Fratello Vip?

Il televoto chiude durante la puntata in diretta di domani, 7 aprile 2026, pochi minuti prima dell’annuncio ufficiale.

Come stanno andando gli ascolti di Grande Fratello Vip 8?

Gli ascolti oscillano tra il 14,3% e il 18,4% di share, con l’ultima puntata a 17,4% e oltre due milioni di spettatori.

Quali sono le fonti delle informazioni su Grande Fratello Vip?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale su notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.