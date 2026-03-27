Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra Mussolini, Manzini, Ilardo, Berry

Grande Fratello Vip, chi è il favorito al televoto di stasera

Questa sera, in diretta dallo studio di Canale 5, va in onda il quarto appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il pubblico è chiamato a esprimere, tramite televoto, il concorrente preferito tra Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. Il voto non comporta eliminazioni, ma assegna l’immunità per la prossima settimana a chi otterrà più preferenze. Secondo i principali sondaggi online e i forum dedicati al reality, Alessandra Mussolini risulta nettamente in testa, staccando gli altri tre vipponi. La dinamica del televoto e l’equilibrio fra preferenze e dinamiche di Casa potrebbero però riservare sorprese, incidendo sulle future nomination e sui rapporti fra i concorrenti.

In sintesi:

Televoto non eliminatorio tra Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry.

Sondaggi dei forum: Alessandra Mussolini nettamente favorita per l’immunità settimanale.

Le percentuali online mostrano distacchi marcati tra i quattro concorrenti in gara.

La puntata del 27 marzo promette scontri, alleanze e colpi di scena in diretta.

Le percentuali dei sondaggi e cosa significano per il televoto

Nei sondaggi pubblicati sul forum del Grande Fratello, Alessandra Mussolini guida con il 53% delle preferenze, seguita da Francesca Manzini al 20%, Lucia Ilardo al 15% e, in coda, Marco Berry all’11%.

Su Reality House lo scenario è analogo: Alessandra Mussolini è prima con il 48%, Francesca Manzini al 24%, Lucia Ilardo al 17% e Marco Berry all’11%.

Le percentuali, pur non essendo dati ufficiali di Endemol Shine Italy, rappresentano un termometro attendibile dell’interesse del pubblico più attivo online. Il margine di vantaggio della Mussolini suggerisce una probabile immunità, ma la diretta potrebbe modificare umori e voti last minute, soprattutto se la puntata offrirà momenti forti legati ai quattro protagonisti in nomination.

Tensioni, alleanze e colpi di scena nella puntata del 27 marzo

Questa sera, in prima serata su Canale 5, il Grande Fratello condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio, entra nel vivo delle dinamiche di gioco.

Al centro, lo scontro Alessandra Mussolini vs Francesca Manzini, fra critiche reciproche e accuse incrociate: il televoto potrebbe rafforzare o indebolire il peso delle due in Casa.

L’“aperitivo della discordia” vede Raimondo Todaro nel mirino per il mancato rispetto delle regole e lo scontro con Giovanni Calvario. A questo si aggiunge il “bigliettinogate”: un messaggio segreto trovato nelle scarpe di Raimondo. Stasera dovrà spiegare chi glielo ha scritto e cosa conteneva.

Spazio anche alla crisi di GionnyScandal, diviso tra la volontà di restare e il desiderio di lasciare il gioco, e al racconto personale di Paola Caruso, chiamata a mostrare il coraggio dietro la sua apparente leggerezza.

Il “gioco delle coppie” continua ad animare la Casa: da una parte il legame tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, dall’altra la situazione sentimentale che coinvolge Ibiza Altea, Nicolò Brigante e Blu Barbara Prezia. Un intreccio che promette baci, gelosie e possibili rotture.

A movimentare ulteriormente la serata ci sarà il ritorno di Dario Cassini, intenzionato – come ha anticipato – a “vendicarsi” scherzosamente di Antonella Elia e Alessandra Mussolini per vecchi screzi televisivi.

In questo contesto, l’esito del televoto per l’immunità diventa una chiave di lettura cruciale per capire l’evoluzione delle alleanze e il peso mediatico di ciascun protagonista, a partire proprio da Alessandra Mussolini, oggi favorita nei sondaggi.

Come il televoto può cambiare gli equilibri nelle prossime settimane

L’assegnazione dell’immunità attraverso un televoto non eliminatorio rappresenta un momento strategico per il Grande Fratello Vip. Chi otterrà il consenso del pubblico godrà di una protezione determinante nelle prossime nomination, influenzando anche le scelte degli altri concorrenti.

Se i sondaggi che vedono Alessandra Mussolini nettamente in testa fossero confermati, la concorrente si rafforzerebbe come figura centrale del racconto televisivo, polarizzando ulteriormente tifo e critiche. Allo stesso tempo, il distacco nelle preferenze potrà spingere Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry a cambiare strategia, puntando su nuove alleanze o su un diverso rapporto con il pubblico.

Le dinamiche emerse in questa puntata, tra “bigliettinogate”, conflitti e relazioni sentimentali, forniranno materiale per le prossime settimane, determinando chi saprà trasformare la visibilità di oggi in un vantaggio competitivo duraturo all’interno della Casa.

FAQ

Chi è il favorito al televoto del Grande Fratello Vip di stasera?

Al momento, secondo i principali sondaggi online, è nettamente favorita Alessandra Mussolini, con percentuali intorno al 50% delle preferenze.

Il televoto di oggi al Grande Fratello Vip prevede eliminazioni?

No, il televoto di questa sera non è eliminatorio. Serve unicamente a eleggere il concorrente preferito e a garantirgli l’immunità.

Quali sono le percentuali dei sondaggi sui quattro concorrenti al televoto?

I sondaggi indicano circa 48-53% per Alessandra Mussolini, 20-24% per Francesca Manzini, 15-17% per Lucia Ilardo, 11% per Marco Berry.

Che cos’è il bigliettinogate che coinvolge Raimondo Todaro?

Il bigliettinogate riguarda un messaggio segreto, trovato nelle scarpe di Raimondo Todaro, sul quale dovrà dare spiegazioni in puntata.

Da quali fonti sono state tratte e rielaborate le informazioni dell’articolo?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.