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Giuseppe Conte domina PiazzaPulita e scatena polemica su potere della matita

Giuseppe Conte domina PiazzaPulita e scatena polemica su potere della matita

Referendum sulla giustizia, lo show di Giuseppe Conte in tv e le reazioni

Chi: l’ex premier Giuseppe Conte, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7.
Cosa: un intervento teatrale sul potere del voto e sugli effetti del referendum sulla giustizia, che ha visto prevalere il No alla riforma Nordio.
Dove: nello studio televisivo di PiazzaPulita, con ampia eco sui social, in particolare su X.

Quando: a pochi giorni dal voto del 22 e 23 marzo, in pieno dibattito politico post-referendario.
Perché: per rivendicare il risultato come “sconquasso” politico e morale per il governo Meloni, attirando però critiche diffuse sul suo stile e sulle sue passate politiche.

In sintesi:

  • Giuseppe Conte esalta in tv il “potere della matita” dopo il referendum sulla giustizia.
  • Il No alla riforma Nordio viene presentato come rottura dell’ipocrisia politica.
  • Sui social pioggia di critiche: “show perfetto per la tv, non per Palazzo Chigi”.
  • Molti utenti ricordano a Conte i costi di reddito di cittadinanza e Superbonus 110%.

La performance televisiva di Conte e il significato politico del voto

Nel corso di PiazzaPulita, Giuseppe Conte si rivolge direttamente ai telespettatori, enfatizzando il gesto di voto: *“Pensate, lo dico ai telespettatori, il potere della vostra matita messa su un foglio di carta nel segreto dell’urna ha creato questo sconquasso”*.
Per l’ex premier, il No alla riforma Nordio avrebbe “rotto la bolla di ipocrisie”, incrinando la narrazione secondo cui “è andato tutto bene” e secondo cui ministri “indagati, pluri-indagati, addirittura condannati in primo grado” possono restare serenamente al proprio posto.

Conte presenta l’esito referendario come una sanzione popolare contro il governo Meloni e il suo progetto di revisione del sistema giudiziario. L’argomentazione punta su una contrapposizione netta: da un lato l’elettorato che esercita un controllo morale, dall’altro una classe dirigente indulgente sui profili giudiziari dei propri membri.

L’intonazione, però, è marcatamente da “monologo” televisivo: sguardo fisso in camera, toni enfatici, insistenza sul concetto di “sconquasso” politico e istituzionale, nel tentativo di intestarsi la guida del fronte del No nel campo progressista e nell’area M5s.

Social divisi e ombre sul bilancio politico di Conte

Al racconto trionfante dell’ex premier fa da contraltare una reazione social fortemente critica. Su X un utente contesta l’interpretazione del voto: *“C’è stato semplicemente un assalto alla diligenza del buon senso e della cultura giuridica, capitanato da quelli come Conte. L’unica cosa che avete sconquassato è il futuro democratico di un Paese il cui ordinamento giudiziario rimane allineato alle peggiori dittature del pianeta”*.

Altri utenti attaccano il registro spettacolare della performance: *“Perfetto per uno show televisivo, non per Palazzo Chigi”*, osserva un commento, evidenziando il rischio di trasformare un tema di equilibrio tra poteri dello Stato in un format da prime time.

C’è poi chi sposta il focus sulle politiche economico-sociali firmate da Conte: *“Io mi preoccuperei più dello sconquasso che ha combinato con il reddito di cittadinanza e con il bonus 110”*. Il riferimento è al costo e alle distorsioni generate da reddito di cittadinanza e Superbonus 110%, oggi al centro di una complessa revisione.

In prospettiva, il risultato referendario diventa così non solo un test per la riforma Nordio, ma anche un banco di prova per la capacità di Pd e M5s di trasformare il “No” in consenso stabile, come ricordato da diverse analisi, tra cui quelle di sondaggisti come Nando Pagnoncelli, spesso prudenti sul reale travaso di voti verso la sinistra.

FAQ

Cosa ha detto Conte sul “potere della matita” a PiazzaPulita?

Conte ha esaltato il voto referendario, sostenendo che il gesto in cabina abbia creato uno “sconquasso” politico e rotto “ipocrisie” sui ministri indagati.

Qual è stato l’esito politico del referendum sulla riforma Nordio?

L’esito, con prevalenza del No, ha rappresentato uno stop alla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni, rafforzando temporaneamente il fronte del dissenso.

Perché molti utenti hanno criticato lo show televisivo di Conte?

Molti lo hanno criticato perché giudicato troppo teatrale, “perfetto per la tv ma non per Palazzo Chigi”, e poco centrato sulle soluzioni concrete.

In che modo reddito di cittadinanza e bonus 110 pesano sul giudizio su Conte?

Pesano perché vengono associati a costi elevati e distorsioni economiche, alimentando dubbi sulla sostenibilità delle politiche bandiera dei governi Conte.

Qual è la fonte originaria della notizia su Conte e il referendum?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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