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Grande Fratello Vip, Paola Caruso verso eliminazione nella puntata decisiva

Grande Fratello Vip, Paola Caruso verso eliminazione nella puntata decisiva

Grande Fratello Vip 2026, unica puntata settimanale e televoto decisivo

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Il Grande Fratello Vip 2026 torna stasera, martedì 28 aprile, con l’unica puntata in diretta della settimana su Canale 5, condotta da Ilary Blasi, in onda dalle 22 circa.
La seconda emissione settimanale salta: venerdì 1 maggio, per la Festa dei Lavoratori, il reality verrà sostituito da un film in prima serata.
Nella Casa restano dieci concorrenti ufficiali, a cui si aggiunge la presenza speciale di Valeria Marini, mentre il televoto di oggi decreterà l’eliminazione tra Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.

In studio saranno presenti le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Nella Casa entrerà come ospite anche Alvin (Alberto Bonato) per un quiz musicale e per lanciare lo speciale Battiti Live Spring, in onda domani, sempre su Canale 5.

In sintesi:

  • Unica puntata settimanale del Grande Fratello Vip 2026, in onda stasera su Canale 5.
  • Televoto decisivo tra Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.
  • Ingresso “stellare” di Valeria Marini e tensioni con Antonella nella Casa.
  • Alvin ospite per un quiz musicale e il lancio di Battiti Live Spring.

Televoto, sondaggi e dinamiche strategiche nella Casa

Il televoto di oggi chiuderà una settimana cruciale per gli equilibri della Casa del Grande Fratello Vip 2026. In nomination ci sono Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, dopo un cambio di regolamento deciso da Ilary Blasi.
La squadra vincente della sfida di ballo – Raimondo Todaro, Adriana Volpe, Antonella Elia e Renato Biancardi – ha potuto nominare due concorrenti ciascuno, mentre i perdenti solo uno, concentrando i voti su Alessandra e Lucia.

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I sondaggi online indicano un quadro netto: sul forum ForumFree, la più votata per la salvezza è Alessandra con il 35,90%, seguita da Marco Berry al 30,13% e da Lucia Ilardo al 25,32%. Fanalino di coda, lontanissima, Paola Caruso all’8,65%.

Un altro sondaggio sul concorrente meno gradito conferma la tendenza: Paola guida con il 44,80%, davanti a Renato Biancardi al 14,78%. Se le proiezioni venissero confermate dal televoto ufficiale, Paola sarebbe la principale indiziata all’uscita.

Conflitti, alleanze e possibili scenari futuri nel reality

Le dinamiche interne si intrecciano a confessioni inattese. Francesca Manzini, messa in dubbio da Alessandra Mussolini e Paola Caruso, ha ammesso durante un pranzo del 25 aprile di avere un uomo fuori dalla Casa, smentendo il presunto interesse per Raimondo Todaro. Ha spiegato di aver mentito per proteggerlo dall’esposizione mediatica, raccontando che fosse un diplomatico a Washington.

Raimondo si è detto tradito come amico, ma il giorno dopo i due hanno scelto di perdonarsi, rafforzando il loro legame.

L’ingresso di Valeria Marini ha acceso ulteriormente gli animi: l’accoglienza fredda di Antonella Elia, le accuse reciproche e il richiamo di Valeria alla propria carriera televisiva e cinematografica hanno riaperto una rivalità nata già nel Grande Fratello Vip 4 e proseguita con una querela per diffamazione.

Nella Casa si è creata una frattura netta: Lucia Ilardo appoggia Antonella, mentre Paola si è avvicinata subito a Valeria, considerandola una “luce” dopo settimane difficili. Gli uomini, per ora, restano prudentemente defilati.

FAQ

Quando va in onda il Grande Fratello Vip 2026 questa settimana?

Va in onda solo stasera, martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, intorno alle 22:00.

Chi rischia di più l’eliminazione al televoto del 28 aprile?

Secondo i principali sondaggi online, Paola Caruso è nettamente la più a rischio eliminazione questa sera.

Perché il Grande Fratello Vip non andrà in onda venerdì 1 maggio?

Non andrà in onda perché Canale 5 sostituirà la diretta con un film per la Festa dei Lavoratori.

Qual è il ruolo di Valeria Marini nel Grande Fratello Vip 2026?

Valeria è entrata come ospite speciale, non come concorrente, generando nuovi conflitti e alleanze strategiche nella Casa.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Grande Fratello Vip?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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