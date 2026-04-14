Grande Fratello sondaggi eliminazione concorrenti a rischio nella nuova puntata

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Grande Fratello Vip 2026, televoto eliminatorio e nuove alleanze in casa

La nona puntata del Grande Fratello Vip 2026, in onda stasera su Mediaset, vedrà Ilary Blasi al timone con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Al centro della serata il televoto eliminatorio tra quattro concorrenti: Adriana, Lucia, Alessandra e Blu, tutte a rischio uscita dalla Casa di Cinecittà.

I sondaggi online, aggiornati nelle ultime ore, delineano una favorita e una sfida serrata in coda, mentre in casa si riorganizzano le strategie con una nuova alleanza al femminile contro il presunto stratega Marco Berry.

La puntata promette di ridefinire gli equilibri di gioco e il gradimento del pubblico, in un momento chiave della stagione 2026 del reality.

In sintesi:

Televoto eliminatorio tra Adriana, Lucia, Alessandra e Blu nella nona puntata.

Sondaggi favorevoli ad Adriana, situazione più incerta per Lucia e Blu.

Nasce un’alleanza strategica tra Adriana, Alessandra Mussolini e Antonella Elia.

Marco Berry indicato come nuovo bersaglio strategico del gruppo femminile.

Sondaggi, percentuali e scenari del televoto eliminatorio

Secondo i sondaggi del forum GF Forum Free, Adriana guida nettamente con oltre il 43% delle preferenze, davanti ad Alessandra con circa il 23%.

La zona calda del televoto riguarda Lucia, ferma intorno al 17%, e Blu, al 16%, distanti dalle prime due e potenzialmente esposte all’eliminazione.

Un quadro analogo emerge da Reality House: Adriana resta prima con il 44%, Lucia risale al 20%, mentre Alessandra e Blu risultano appaiate al 18%.

Il dato convergente è la forte leadership di Adriana, mentre l’identità della concorrente meno votata resta incerta, complice la possibile differenza tra sondaggi web e televoto reale in diretta.

La puntata di stasera potrebbe registrare uno scarto significativo tra percezione social e voto ufficiale, rendendo decisivo il coinvolgimento del pubblico da casa nel corso della diretta condotta da Ilary Blasi.

Nuova alleanza femminile e ruolo di Marco Berry nel gioco

Nel frattempo, dentro la Casa, gli equilibri strategici cambiano. Dopo settimane di scontri duri, Antonella Elia e Adriana Volpe si ritrovano su fronti opposti rispetto a Paola Di Benedetto, ma scelgono di abbassare i toni.

Lontano dalle urla, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini cercano un confronto pacifico con la Elia, puntando su una linea più razionale: continuare la guerra interna, sostengono, finisce per favorire solo gli altri concorrenti.

Il nuovo bersaglio comune diventa Marco Berry, percepito come ambiguo e abile stratega. Le tre donne si sentono strumentalizzate dal gruppo, convinte che i loro litigi siano stati alimentati per convenienza: *“Godono nel vederci litigare”*, ammette Adriana.

Da qui la scelta di interrompere il “gioco degli altri” e provare a trasformare le ex rivali in un blocco compatto, almeno temporaneo, per recuperare credibilità agli occhi del pubblico.

Prospettive future in casa e impatto sul gradimento del pubblico

La nascita di un fronte comune tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia apre un nuovo capitolo narrativo per il Grande Fratello Vip 2026.

Se l’alleanza reggerà oltre la puntata, potrebbe ridisegnare i rapporti di forza e indebolire figure ritenute finora intoccabili, come Marco Berry.

Molto dipenderà dall’esito del televoto eliminatorio: un’uscita imprevista tra le quattro nominate cambierebbe le traiettorie del racconto televisivo e del consenso social, influenzando le prossime nomination e l’esposizione mediatica dei protagonisti su Google News e Discover.

FAQ

Chi sono le quattro nominate al televoto eliminatorio di stasera?

Le quattro nominate al televoto eliminatorio sono Adriana, Lucia, Alessandra e Blu, tutte a rischio uscita dalla Casa.

Secondo i sondaggi chi è favorita a restare nel Grande Fratello Vip?

I sondaggi online indicano chiaramente Adriana come favorita alla permanenza, con percentuali superiori al 40% delle preferenze.

Perché Marco Berry è considerato stratega nel gioco televisivo?

Marco Berry viene ritenuto stratega perché, secondo le inquiline, avrebbe alimentato i loro conflitti per indebolirle a vantaggio del resto del gruppo.

Qual è il ruolo di Ilary Blasi e delle opinioniste in questa edizione?

Ilary Blasi conduce la diretta, mentre Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli commentano dinamiche, strategie e televoti con toni critici.

Da quali fonti provengono le informazioni su questa puntata del reality?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.