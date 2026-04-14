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Antonella Clerici rompe il silenzio a È Sempre Mezzogiorno

Antonella Clerici rompe il silenzio a È Sempre Mezzogiorno

È Sempre Mezzogiorno, perché Antonella Clerici si è detta “incavolata”

Nel corso della puntata del 14 aprile 2026 di È Sempre Mezzogiorno, su Rai1, la conduttrice Antonella Clerici ha duramente criticato in diretta un collegamento dal Vinitaly di Verona, realizzato con l’inviato Andrea Amadei.
L’inquadratura, limitata al solo volto dell’inviato davanti a una parete decorata, non ha mostrato né stand, né pubblico, né atmosfera della fiera internazionale del vino.
Poco dopo, Clerici ha spiegato ai telespettatori di essersi “incavolata” nel backstage, definendo il collegamento “non adeguato” all’importanza dell’evento e parlando apertamente di “occasione persa” per il programma e per la valorizzazione di un’eccellenza italiana.

In sintesi:

  • Antonella Clerici critica in diretta il collegamento dal Vinitaly a È Sempre Mezzogiorno.
  • Il collegamento mostra solo Andrea Amadei, senza immagini della fiera di Verona.
  • La conduttrice parla di “occasione persa” per raccontare un’eccellenza enogastronomica italiana.
  • L’episodio evidenzia il rigore professionale e il rapporto di trasparenza con il pubblico Rai.

Il caso Vinitaly e il perfezionismo di Antonella Clerici

Durante il collegamento con Andrea Amadei dal Vinitaly, i telespettatori hanno visto solo l’inviato in primo piano, con una semplice parete alle spalle, senza alcun contesto visivo della manifestazione veronese.
Terminato il segmento, Antonella Clerici è tornata sull’episodio con insolita durezza, dichiarando: “Non riesco a mentire. Mi sono un po’ adirata, perché abbiamo fatto un collegamento col Vinitaly, secondo me non adeguato. Io, il Vinitaly, non l’ho visto”.
La conduttrice ha insistito sul valore strategico della fiera per il racconto enogastronomico del Paese: “Mi è dispiaciuto, perché è una cosa importante, una delle eccellenze italiane legate alla cucina”. Ha poi criticato le scelte organizzative: “Abbiamo visto il povero Amadei in un loculo”.

Rivolgendosi direttamente al pubblico, Clerici ha rivendicato la propria trasparenza: “Siccome sono sincera con i miei telespettatori, mi sono un po’ incavolata, perché ho pensato: cavolo, abbiamo perso un’occasione, è un peccato”.
Infine si è definita: “Antonella è una che le cose non le manda a dire… non mi piacciono le cose fatte male, io sono una precisa”.
Lo sfogo, ripreso e rilanciato sui social (anche dall’utente X @potterhead_1000), conferma l’attenzione editoriale di È Sempre Mezzogiorno per la qualità delle immagini e del racconto dei territori, elementi centrali per i programmi di servizio pubblico del daytime Rai.

Cosa lascia questo incidente alla tv di servizio pubblico

L’episodio mette in luce un punto chiave: nei programmi enogastronomici contemporanei, il semplice racconto verbale non basta più, servono immagini immersive, ritmo e contesto territoriale.
La reazione di Antonella Clerici segnala una richiesta crescente di standard produttivi più alti anche nei collegamenti “di routine”, specie quando coinvolgono eventi come il Vinitaly, vetrina internazionale per vino, turismo e made in Italy.
Per Rai e produttori, il caso può diventare un precedente operativo: pianificazione più accurata delle dirette, maggiore integrazione tra regia in studio e troupe in esterna, e una più attenta valorizzazione visiva delle eccellenze italiane, tema sempre più rilevante anche per l’attrattività sui motori di ricerca e sulle piattaforme digitali.

FAQ

Cosa è successo a È Sempre Mezzogiorno durante il collegamento dal Vinitaly?

È successo che il collegamento con Andrea Amadei mostrava solo lui in primo piano, senza immagini del Vinitaly, spingendo Antonella Clerici a contestarne la qualità in diretta.

Perché Antonella Clerici ha definito il collegamento al Vinitaly “non adeguato”?

Lo ha definito non adeguato perché non restituiva atmosfera, stand, pubblico né contenuti visivi della fiera, vanificando un’importante opportunità di raccontare un’eccellenza enogastronomica italiana.

Che ruolo ha il Vinitaly per i programmi enogastronomici italiani?

Il Vinitaly rappresenta un appuntamento centrale per vino, turismo e made in Italy: raccontarlo bene consente ai programmi enogastronomici di valorizzare filiera, territori e produttori a beneficio del pubblico e del settore.

Cosa rivela lo sfogo di Antonella Clerici sul suo modo di lavorare?

Rivela un forte perfezionismo editoriale: Clerici rivendica precisione, trasparenza verso i telespettatori e rifiuto delle “cose fatte male”, assumendosi pubblicamente la responsabilità del prodotto in onda.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia televisiva?

È stata ricostruita facendo riferimento a un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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