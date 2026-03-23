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Grande Fratello, Benedetta Stocchi presenta il nuovo fidanzato a sorpresa

Grande Fratello, Benedetta Stocchi presenta il nuovo fidanzato a sorpresa

Benedetta Stocchi, nuovo amore dopo il Grande Fratello: chi è Alessio

L’ex concorrente Nip del Grande Fratello Benedetta Stocchi ha annunciato di essersi fidanzata, chiarendo definitivamente il gossip sul presunto triangolo con Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo.
La rivelazione è arrivata durante l’intervista a Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio, a poche settimane dalla conclusione dell’ultima edizione del reality di Canale 5.
La nuova relazione, iniziata circa cinque mesi fa, riguarda un ragazzo di nome Alessio, conosciuto un anno fa in un locale e ritrovato dopo l’uscita dalla “casa più spiata d’Italia”.

Secondo quanto raccontato da Benedetta, si tratta di una storia importante, vissuta lontano dalle dinamiche televisive, che segna anche una presa di distanza consapevole dal clamore mediatico generato dal reality.

In sintesi:

  • Benedetta Stocchi annuncia un nuovo fidanzato, smentendo ogni storia con Domenico D’Alterio.
  • Il compagno è Alessio, conosciuto un anno fa e ritrovato dopo il reality.
  • La relazione dura da circa cinque mesi ed è descritta come molto seria.
  • L’ex gieffina prende le distanze dal triangolo con Valentina Piscopo.

Dal Grande Fratello al nuovo amore: cosa ha raccontato Benedetta

Nel corso del Grande Fratello, la vicinanza tra Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio aveva alimentato sospetti su un possibile coinvolgimento sentimentale, scatenando la gelosia della compagna di lui, Valentina Piscopo.
Fuori dalla casa, Benedetta ha però precisato che tra lei e Domenico non c’è mai stata una storia d’amore, sottolineando che il partenopeo “non le piace” e che, in caso di reale interesse, lo avrebbe dichiarato apertamente.

Nell’intervista a Giada Di Miceli, l’ex gieffina ha spiegato di essersi goduta fino in fondo l’esperienza nel reality, per cui sosteneva i provini da tre anni, ma oggi di voler spostare il focus sulla vita privata.
Qui entra in gioco Alessio, definito dalla stessa Benedetta il proprio “principe”: *“È la persona di cui sono innamorata, molto speciale, con cui ho un rapporto bellissimo”*.

Conosciuti un anno fa in un locale, tra loro ci sono stati alti e bassi e un periodo di lontananza. Il riavvicinamento, racconta Benedetta, è avvenuto poco dopo l’uscita dal Grande Fratello, quando hanno avuto modo di confrontarsi con calma sulla sua esperienza televisiva, trasformando quel legame in una relazione stabile.

Una nuova fase lontano dal gossip televisivo

Oggi Benedetta Stocchi sembra orientata a costruire il proprio percorso lontano dalle dinamiche del reality, concentrandosi sulla relazione con Alessio e su una quotidianità più riservata.
Pur rimanendo in buoni rapporti con Domenico D’Alterio, l’ex gieffina ha chiuso simbolicamente il capitolo del triangolo mediatico, arrivato a danneggiarne l’immagine pubblica, augurando a Domenico e a Valentina Piscopo di poter tornare insieme.

In prospettiva, la storia con Alessio potrebbe rappresentare per Benedetta non solo un nuovo equilibrio sentimentale, ma anche la base per un’eventuale narrazione diversa, meno legata al reality e più alla costruzione di una credibilità personale, dentro o fuori dal mondo dello spettacolo.

FAQ

Chi è il nuovo fidanzato di Benedetta Stocchi del Grande Fratello?

Il nuovo fidanzato di Benedetta Stocchi si chiama Alessio. È un ragazzo conosciuto in un locale circa un anno fa, lontano dalle telecamere.

Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sono mai stati insieme davvero?

No, Benedetta ha ribadito che con Domenico D’Alterio c’è stata solo un’amicizia intensa, senza relazione sentimentale, nonostante le voci nate durante il reality.

Da quanto tempo dura la storia tra Benedetta Stocchi e Alessio?

La relazione tra Benedetta e Alessio dura da circa cinque mesi. Il riavvicinamento è avvenuto subito dopo l’uscita di lei dal Grande Fratello.

Benedetta Stocchi tornerà presto in televisione dopo il Grande Fratello?

Al momento no, Benedetta ha spiegato di voler vivere serenamente la propria vita privata con Alessio, senza progetti televisivi immediati confermati.

Quali sono le fonti utilizzate per le notizie su Benedetta Stocchi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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