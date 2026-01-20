Home - AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Elon Musk svela il nuovo algoritmo di X e cambia per sempre il modo in cui vediamo i post

Algoritmo aperto di X: cosa cambia per il social

La piattaforma X ha reso pubblico il proprio nuovo algoritmo, adottando un modello completamente open source. L’annuncio è arrivato direttamente da Elon Musk sul social, segnando un cambio di rotta nella gestione della trasparenza del sistema di raccomandazione. Il codice è ora consultabile e analizzabile, permettendo a utenti ed esperti di osservare come vengono selezionati e proposti contenuti e inserzioni.

Secondo quanto comunicato, l’algoritmo rilasciato è collegato alla stessa architettura del modello Grok sviluppato da xAI. Questo significa che il cuore tecnologico che governa la visibilità dei post su X si basa su una struttura avanzata di intelligenza artificiale, resa verificabile all’esterno.

La decisione arriva dopo un annuncio preliminare diffuso il 10 gennaio, quando il proprietario di X aveva anticipato l’apertura del codice. In quell’occasione era stato specificato che sarebbero stati resi disponibili non solo i meccanismi generali, ma anche il software che determina quali contenuti consigliare, sia organici sia pubblicitari. L’operazione, inoltre, verrà aggiornata con cadenza di circa quattro settimane, con note tecniche pensate per gli sviluppatori, in modo da documentare in dettaglio ogni modifica applicata al sistema algoritmico.

Tecnologia grok e architettura del nuovo modello

Al centro del nuovo sistema di raccomandazione di X c’è il modello Grok, sviluppato dalla società di intelligenza artificiale xAI, fondata da Elon Musk. L’algoritmo reso pubblico sul social utilizza la stessa impostazione architetturale di Grok, vale a dire un modello avanzato di AI progettato per analizzare grandi volumi di dati e generare previsioni sui contenuti più rilevanti per gli utenti.

Questa architettura permette di gestire in modo dinamico la selezione dei post e delle inserzioni da mostrare nel feed, basandosi su segnali di comportamento, interazioni e preferenze implicite degli iscritti. Il collegamento diretto con Grok indica che il motore di raccomandazione di X è costruito su una base tecnologica pensata per essere scalabile e aggiornabile con rapidità, mantenendo coerenza tra modello di AI e applicazione pratica sul social.

La pubblicazione su Github non riguarda solo porzioni di codice isolate, ma un impianto strutturale che consente a sviluppatori e ricercatori di osservare come vengono concatenati i vari passaggi logici del modello. In questo modo, il funzionamento del sistema ispirato a Grok diventa analizzabile in tempo quasi reale, con la possibilità di seguire l’evoluzione dell’architettura attraverso i diversi rilasci programmati ogni quattro settimane.

Trasparenza del codice e benefici per sviluppatori

La scelta di rendere aperto l’algoritmo di X introduce un livello di trasparenza inedito per la piattaforma, perché consente a chiunque di consultare il codice pubblicato su Github e di verificare come vengono gestiti i meccanismi di raccomandazione. Gli sviluppatori possono analizzare in dettaglio le logiche che selezionano post e annunci, individuando le variabili che incidono sulla visibilità dei contenuti nel feed.

L’aggiornamento periodico promesso da Elon Musk, con revisioni previste circa ogni quattro settimane, offre inoltre un quadro tecnico in evoluzione continua, corredato da note pensate per spiegare le modifiche introdotte. Questo approccio permette alla comunità di monitorare passo dopo passo l’adattamento dell’algoritmo, riducendo le aree opache che tradizionalmente caratterizzano i sistemi proprietari.

Per gli sviluppatori, la disponibilità del codice rappresenta anche un’opportunità pratica: possono testare il funzionamento del modello ispirato a Grok, proporre ottimizzazioni, sviluppare strumenti di analisi o integrazioni esterne basate sulla stessa struttura logica. Allo stesso tempo, ricercatori e analisti possono valutare l’impatto delle scelte algoritmiche su raccomandazioni e pubblicità, contribuendo a un confronto più informato su equità, priorità dei contenuti e dinamiche di esposizione all’interno del social.

