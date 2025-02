Google aggiorna Home e Assistant: scopri le innovative funzionalità per la tua casa intelligente

Nuove funzionalità per Google Home

Google ha intrapreso una significativa modernizzazione per gli utenti coinvolti nel programma di anteprima pubblica di Google Home, introducendo funzionalità che facilitano l’interazione con le registrazioni delle telecamere di sicurezza. Tra le novità spicca la possibilità di navigare nelle riprese video attraverso un semplice doppio tap, permettendo di avanzare o tornare indietro di dieci secondi. Questa implementazione rappresenta un miglioramento considerevole rispetto al metodo precedente, che richiedeva l’uso del touch e una pressione prolungata per muoversi nella timeline. Per chi fosse interessato a testare anticipatamente queste innovazioni, è possibile richiedere l’accesso al programma tramite l’app Google Home, selezionando l’opzione “Anteprima pubblica” nelle impostazioni.

Aggiornamenti per Google Assistant

Un’importante evoluzione attende gli utenti di Google Assistant, che si traduce in un rinnovamento grafico significativo e in una semplificazione delle funzionalità. L’interfaccia delle impostazioni ha subito un aggiornamento con l’introduzione di una barra di ricerca più ampia e dallo stile arrotondato, che si allinea meglio con il design coerente delle altre applicazioni firmate Google. Tale modifica non solo migliora l’estetica, ma ottimizza anche l’usabilità, rendendo più agevole la navigazione tra le varie opzioni disponibili.

In aggiunta, la sezione precedentemente nota come “Hey Google e Voice Match” ha ora un nome semplificato: “VoiceMatch”. Questo cambiamento non è solo un’operazione di rebranding, ma rappresenta anche un tentativo di rispondere alle esigenze degli utenti, facilitando la comprensione e l’accessibilità delle impostazioni. Per completare questo rinnovamento, è stata ulteriormente perfezionata la distinzione tra le modalità chiara e scura, offrendo un’esperienza visiva più accessibile e personalizzabile per ciascun utente di Google Assistant.

Integrazione di Amazon Music

L’aggiunta di Amazon Music nei servizi di streaming disponibili offre nuove opportunità per gli utenti degli smart speaker e smart display Nest. Da oggi, gli utenti possono configurare Amazon Music come servizio musicale predefinito, un’opzione che arricchisce ulteriormente l’ecosistema audio di Google. Questa integrazione si aggiunge a una serie di piattaforme già supportate, tra cui YouTube Music, Spotify, Apple Music e Deezer. Grazie a questa novità, gli utenti possono facilmente accedere a un ampio catalogo musicale, espandendo notevolmente la loro esperienza di ascolto. Le prime segnalazioni erano emerse già a dicembre, ma Google ha ufficializzato questa integrazione con un aggiornamento sul portale di supporto tra gennaio e febbraio, garantendo così un accesso semplice e diretto per tutti gli appassionati di musica.