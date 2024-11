Gioielli e orologi di lusso: l’asta imperdibile di Faraone

Asta Faraone: Luxury good e orologi di prestigio

Faraone, l’illustre casa d’aste di Milano, è pronta a presentare un’asta imperdibile in due sessioni che si svolgerà nella storica sede di Montenapoleone. La prima sessione, che avrà luogo al mattino, sarà dedicata ai luxury good e all’argenteria, mentre il pomeriggio sarà riservato a gioielli e orologeria. Questa strategia di separazione tematica è pensata per valorizzare l’ecosistema del lusso, soddisfacendo le esigenze di una clientela raffinata e in cerca di pezzi unici e di alta qualità.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

In seguito al trionfante esito dell’asta di maggio, che ha registrato un incredibile 107% del catalogo aggiudicato, Faraone si prepara a replicare il successo. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, questa asta rappresenta un’opportunità irripetibile per arricchire la propria collezione o per fare regali esclusivi, approfittando di una selezione senza pari di brand di lusso.

Tra le aste più attese, particolare attenzione è rivolta a marchi iconici e a pezzi rari che possono sorprendere e incantare i partecipanti. Non è solo un evento commerciale, ma un’esperienza di acquisto che promette di attrarre collezionisti e appassionati del genere.

Highlights della sessione mattutina: Regali di lusso

La sessione mattutina dell’asta di Faraone si preannuncia un vero e proprio tripudio di eleganza e esclusività, offrendo una serie di opportunità imperdibili per chi è alla ricerca di regali di lusso. Tra i pezzi in evidenza, spicca la **Hermès Kelly 28 Retourne** realizzata in pellame Togo Gris Neve, che, con la sua metalleria dorata e il prestigio intrinseco, rappresenta un sogno per coloro che ambiscono a un accessorio iconico. Presentata come nuova e con il suo fascino senza tempo, è la scelta perfetta per le clienti più esigenti.

Nella stessa sessione, troveremo anche una **Kelly pochette Picotin** e tre distintivi borsoni da viaggio modello Victoria, sempre firmati Hermès, in una elegante tonalità Rouge H. L’offerta si completa con capi di abbigliamento che incarneranno il lusso parigino.

Per le appassionate della maison Gucci, si segnala la **borsa Bamboo 1947** in una sofisticata versione total black, affiancata da una vintage in coccodrillo e dalla celebre **Jackie in tessuto monogram**. A completare la selezione, un bauletto **Speedy 30 “graffiti”** edizione limitata del 2009. Questi articoli non solo soddisfano i desideri delle fashioniste, ma rappresentano anche opportunità di investimento nel mondo del lusso.

Gioielli e orologi: I lotti imperdibili del pomeriggio

La sessione pomeridiana dell’asta di Faraone si presenta come un’occasione unica per acquisire gioielli e orologi di straordinario valore. In particolare, stupisce il **solitario in platino** con un diamante rotondo taglio brillante da 21,12 ct, che vanta un astuccio originale e una fattura di acquisto risalente al 1955, elemento di grande attrattiva per collezionisti e appassionati.

In aggiunta, saranno presentati otto gioielli creati dal prestigioso designer **Cleto Munari**, conosciuto per le sue opere innovative nel design di lusso. Questi pezzi, frutto della collaborazione con i rinomati architetti **Mimmo Paladino** e **Sandro Chia**, non solo rappresentano una fusione di arte e lusso, ma anche un’importante testimonianza della creatività italiana.

I marchi di riferimento sulla scena della gioielleria, come **Bulgari**, **Cartier**, **Bucheron**, **Buccellati** e **Pomellato**, arricchiranno ulteriormente l’offerta, presentando pezzi iconici e rarità. Sul fronte degli orologi, il catalogo include modelli d’eccezione come il **Rolex GMT Master II** (ref16713), caratterizzato da un eleganza senza tempo con quadrante e ghiera in bronzo e bracciale Jubilee in acciaio e oro.

Tra gli orologi di alta gamma, il **Patek Philippe Nautilus** (Ref 3800), con la sua esclusività, e il **Calatrava** (Ref 2525) del 1954, corredato di attestato di autenticità, rappresentano opportunità imperdibili per gli intenditori del settore.

Modalità di partecipazione all’asta

Per partecipare all’asta di Faraone, i collezionisti e gli appassionati di luxury good possono scegliere tra diverse modalità, garantendo un’esperienza flessibile e accessibile a tutti i potenziali acquirenti. L’asta si svolgerà in presenza presso la storica sede di via Montanapoleone 9 a Milano, ma il numero di invitati sarà limitato, offrendo un ambiente esclusivo e riservato.

Per coloro che non possono partecipare fisicamente, è disponibile la possibilità di partecipare in streaming attraverso l’app MyFaraone, che consente di seguire l’evento in tempo reale e fare offerte direttamente dal proprio dispositivo. La partecipazione telefonica è un’altra opzione, permettendo di interagire con gli esperti di Faraone per ottenere assistenza e informazioni sui lotti d’interesse.

Queste modalità di partecipazione sono pensate per garantire a tutti la possibilità di aggiudicarsi pezzi unici di alto valore, rendendo l’asta non solo un evento di acquisto, ma anche un vero e proprio momento di condivisione tra appassionati del settore.