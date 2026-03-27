GialappaShow svela novità con Fabrizio Corona e Giulia Vecchio

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GialappaShow 2025, tutte le novità del ritorno su Tv8

Il nuovo GialappaShow torna in onda lunedì 30 marzo alle 21:30 su Tv8, con la regia corrosiva della Gialappa’s Band e la conduzione dello storico volto Mago Forest.

Lo show comico, punto di riferimento della satira televisiva italiana, conferma l’impianto corale e introduce una lunga serie di personaggi e parodie inedite, pensate per dialogare con pubblico TV e utenti social.

Tra le novità spiccano le interpretazioni di Giulia Vecchio, il ritorno di Maccio Capatonda e nuovi format interni che prendono di mira reality, fiction e costume italiano contemporaneo.

In sintesi:

Il nuovo GialappaShow debutta il 30 marzo alle 21:30 su Tv8.

Mago Forest alla conduzione, con la regia satirica della Gialappa’s Band.

Nuovi personaggi comici, parodie di podcast, reality e fiction italiane.

Ospiti musicali e co-conduttori a rotazione, da Jovanotti a Luca Argentero.

Cuore della nuova edizione è l’aggiornamento del linguaggio comico ai formati oggi dominanti, dai podcast ai talent, mantenendo il marchio di fabbrica del commento fuori campo dei Gialappi.

L’obiettivo dichiarato è intercettare sia il pubblico storico dei programmi cult come *Mai dire Gol* sia le generazioni abituate a fruire sketch brevi su piattaforme digitali.

Centralità ai volti comici di punta, forte componente di imitazioni e nuove serie parodistiche interne mirano a rafforzare riconoscibilità e continuità del brand GialappaShow nel panorama dell’intrattenimento italiano.

Cast, personaggi e nuovi format del GialappaShow su Tv8

Nel cast spicca Giulia Vecchio, che porta in scena una irresistibile Iva Zanicchi e una versione della conduttrice Ema Stokholma, con evidente attenzione al mondo radio, TV e social.

Il ritorno di Maccio Capatonda è affidato a un podcast-parodia, *“Storie male”*, che decostruisce in chiave comica il boom del true crime e del racconto seriale audio.

Brenda Lodigiani, oltre alle celebri imitazioni di una irraggiungibile Annalisa e della conduttrice Silvia Toffanin, debutta con Berenguarda, cantautrice naïf che ironizza sulle narrazioni tossiche dell’amore pop.

Valentina Barbieri accompagnerà gli spettatori dietro le quinte dei set di Sabrina Ferilli, continuando a impersonare anche Michelle Hunziker e altri volti televisivi.

Nel solco della satira d’attualità arriva la sezione “Falserrimo”, dove Gigi (del duo Gigi e Ross) interpreta un caricaturale Fabrizio Corona, mentre Ross proporrà una nuova imitazione di Francesco Gabbani.

Il comico Giovanni Vernia introduce il rapper napoletano Spasmo, personaggio in lotta con il mondo, e riporta in scena le sue versioni di Achille Lauro, Cesare Cremonini e, novità di stagione, Jovanotti.

Ubaldo Pantani resta nei panni di Gineprio, che ottiene uno spin-off dedicato, oltre a tornare in “Ultimo Appuntamento”.

Michela Giraud firma la nuova serie *“A’ Vicepreside”*, satira feroce sulle fiction scolastiche italiane.

Completano il cast Stefano Rapone, Edoardo Ferrario – che si trasforma nel giornalista-scrittore Aldo Cazzullo – e gli amatissimi Jean-Claude e Madreh, interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino.

Due nuove sezioni collettive aggiornano il linguaggio del programma: una parodia di Pechino Express, che prende di mira i meccanismi dei reality-avventura, e “Terapia di gruppo”, dove ogni comico espone i propri “problemi” a uno psicologo interpretato da Alessandro Tiberi.

La colonna sonora resta affidata ai Neri per Caso, che accompagnano sketch e stacchi con arrangiamenti vocali originali.

Ogni puntata avrà un co-conduttore ospite diverso: il primo sarà Jovanotti, seguito da Luca Argentero e altri nomi di richiamo, con l’obiettivo di ampliare il bacino di pubblico e la presenza sui social.

Prospettive future e impatto sul panorama della comicità italiana

La nuova stagione di GialappaShow punta a consolidare il ruolo del brand come laboratorio stabile della comicità italiana televisiva.

L’inserimento di format ispirati a podcast, reality e fiction indica una strategia chiara: intercettare i linguaggi che generano più conversazioni online, preservando però la struttura da varietà classico.

In prospettiva, la sperimentazione con spin-off interni, personaggi seriali e ospiti a rotazione potrebbe preparare lo sbarco di contenuti nativi per piattaforme digitali e on demand, ampliando l’ecosistema GialappaShow oltre la prima serata di Tv8.

FAQ

Quando inizia la nuova edizione di GialappaShow su Tv8?

La nuova edizione di GialappaShow inizia lunedì 30 marzo alle 21:30 su Tv8, in prima serata.

Chi conduce il GialappaShow e quale ruolo ha la Gialappa’s Band?

La conduzione è affidata a Mago Forest, mentre la Gialappa’s Band cura commento, ritmo comico e costruzione del racconto satirico.

Quali sono i principali nuovi personaggi introdotti nel programma?

Tra i principali nuovi personaggi figurano Berenguarda, Spasmo, “Falserrimo”, la parodia di Fabrizio Corona e la serie *“A’ Vicepreside”*.

Che cos’è il podcast parodia Storie male di Maccio Capatonda?

*“Storie male”* è una parodia di podcast narrativi: racconta vicende assurde in stile true crime, smontando toni enfatici tipici delle serie audio.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul GialappaShow?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.