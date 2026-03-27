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Belve conquista Carlo Conti tra gli ospiti di Francesca Fagnani

Belve conquista Carlo Conti tra gli ospiti di Francesca Fagnani

Belve torna su Rai2: Francesca Fagnani intervista Carlo Conti

Il primo martedì di aprile su Rai2 torna Belve, il talk d’interviste taglienti ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti più attesi ci sarà Carlo Conti, uno dei volti di punta di Viale Mazzini, pronto a sottoporsi al fuoco di fila delle domande della giornalista romana.
La puntata andrà in onda dagli studi Rai di Roma, confermando la collocazione in prime time del format prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle di Marco Tombolini.
L’intervista arriva in un momento chiave per la carriera di Conti, reduce dall’ultima direzione artistica del Festival di Sanremo, ora affidato a Stefano De Martino, e alla vigilia della nuova edizione del suo show Dalla strada al palco.

In sintesi:

  • Belve torna a inizio aprile su Rai2 con nuove interviste d’autore.
  • Carlo Conti sarà tra gli ospiti di punta nel salotto di Francesca Fagnani.
  • Nel programma spazio ai provini di gente comune selezionata tramite casting pubblici.
  • Conti guida anche la nuova edizione di Dalla strada al palco da venerdì 10 aprile.

Carlo Conti a Belve e i nuovi equilibri in Rai

La presenza di Carlo Conti a Belve è significativa sul piano editoriale e industriale. Il conduttore fiorentino, per anni volto simbolo dell’intrattenimento familiare Rai, si mette in gioco in un format noto per il tono diretto e poco accomodante.
Francesca Fagnani aveva già incrociato Conti sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, dove era stata ospite nella serata delle cover, duettando con Fulminacci in *“Parole, parole”*. Ora i ruoli si ribaltano: sarà lei a condurre il gioco, con domande che potrebbero toccare passaggi cruciali della carriera del conduttore, dal rapporto con l’azienda pubblica al passaggio di testimone a Stefano De Martino per il prossimo Sanremo.
La nuova stagione di Belve rafforza la linea di Rai2 orientata a un intrattenimento più identitario e riconoscibile, con un mix di ospiti istituzionali e personaggi divisivi, in grado di generare discussione sui social e rilevanza su Google News e Google Discover.

Accanto alle interviste, il programma conferma la striscia dedicata ai provini di persone comuni, che hanno risposto all’appello lanciato dalla Fagnani nella scorsa edizione.
Questa sezione, prodotta con Fremantle e supervisionata da Marco Tombolini, introduce un elemento di reality casting nel format, ampliando il bacino di partecipazione e la capacità di intercettare pubblico giovane e contenuti virali.
La combinazione tra volti di punta come Carlo Conti e narrazioni dal basso punta a consolidare la reputazione del programma come osservatorio privilegiato sul costume televisivo italiano.

Dalla strada al palco e il ruolo centrale di Conti in palinsesto

Parallelamente a Belve, Carlo Conti tornerà protagonista da venerdì 10 aprile con la nuova edizione di Dalla strada al palco.
Il format, prodotto con la collaborazione di Stand by Me, viene annunciato in una versione più moderna, vicina per ritmo e linguaggio ai talent show alla “Tu sì que vales”, pur mantenendo il focus sui talenti “di strada”.
Conti sarà non solo conduttore ma anche giurato, affiancato da volti popolari come Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero, in un impianto che rafforza il suo ruolo di fulcro dell’intrattenimento generalista Rai. Questa doppia presenza, tra un talk di confessione come Belve e un varietà popolare come Dalla strada al palco, delinea la strategia editoriale dell’azienda: valorizzare i brand personali consolidati integrandoli con format a forte identità e alto potenziale social.

Belve e Dalla strada al palco: effetti sulla strategia Rai

L’incrocio tra Belve e Dalla strada al palco, entrambi legati alla figura di Carlo Conti, suggerisce uno scenario interessante per la Rai.
Da un lato, il servizio pubblico utilizza il prestigio del conduttore per presidiare l’intrattenimento tradizionale; dall’altro, ne accetta l’esposizione in un contesto critico come quello di Francesca Fagnani, segno di una maggiore apertura al racconto non edulcorato dei propri protagonisti.
Le possibili rivelazioni di Conti a Belve – su Sanremo, sui futuri progetti o sui rapporti interni a Viale Mazzini – potrebbero generare nuovi spunti di discussione e orientare le prossime mosse editoriali dell’azienda, con ripercussioni su audience, percezione pubblica e strategie digitali.

FAQ

Quando va in onda la nuova edizione di Belve su Rai2?

La nuova edizione di Belve è prevista il primo martedì di aprile in prima serata su Rai2, salvo variazioni di palinsesto.

Carlo Conti sarà ospite fisso o solo in una puntata di Belve?

Sì, allo stato attuale Carlo Conti risulta protagonista di una singola intervista, non come ospite fisso ricorrente nel programma.

Cosa cambia nella nuova edizione di Dalla strada al palco?

Sì, il programma assume un’impostazione più moderna, con atmosfera simile ai talent show, pur mantenendo protagonisti artisti di strada e performance dal vivo.

Chi produce Belve e Dalla strada al palco per la Rai?

Belve è prodotto con Fremantle di Marco Tombolini; Dalla strada al palco è realizzato con la società di produzione Stand by Me.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo televisivo?

L’articolo deriva effettivamente da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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