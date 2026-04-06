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GialappaShow rilancia con Ema Stokholma e Michela Giraud inedite

GialappaShow rilancia con Ema Stokholma e Michela Giraud inedite

Luca Argentero affianca il Mago Forest nel nuovo GialappaShow del 6 aprile

Luca Argentero affianca questa sera, lunedì 6 aprile, il Mago Forest alla conduzione di GialappaShow, in onda alle 21.30 su Tv8 e Sky Uno.
Il programma, ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, propone una nuova puntata con inediti sketch, personaggi e ospiti d’eccezione.
Tra satira televisiva, parodie musicali e nuovi format comici, la serata punta a consolidare il ruolo di GialappaShow come laboratorio centrale dell’intrattenimento comico italiano contemporaneo.

In sintesi:

  • Luca Argentero co-conduttore con il Mago Forest nella nuova puntata di GialappaShow.
  • Debuttano i nuovi segmenti comici A’ Vicepreside e Terapia di Gruppo.
  • Ospiti: Pierpaolo Spollon, Giuseppe Scoditti, citofonata con Pif, sigla ispirata ad Avatar.
  • Musica live con Jack Savoretti, Neri per Caso e Bandakadabra.

Cast, nuovi personaggi e format comici della puntata

La puntata introduce nuovi personaggi chiave. Giulia Vecchio interpreta per la prima volta Ema Stokholma, circondata dalle improbabili certezze di un finto Gino Castaldo, accolte come fossero analisi musicali definitive.
Giovanni Vernia arricchisce la galleria dei suoi character con Spasmo, rapper disilluso che imputa allo “Stato che ci opprime” il fallimento delle proprie ambizioni artistiche.
Sul fronte dei format, Michela Giraud debutta in A’ Vicepreside, sitcom di una scuola serale popolata da studenti borderline. Tutto il cast è poi coinvolto in Terapia di Gruppo, seduta collettiva guidata dallo psicologo interpretato da Alessandro Tiberi, volto noto di Boris, che usa il registro analitico per far esplodere nevrosi quotidiane e tic televisivi.

Tra le guest star, Pierpaolo Spollon approda a Vererrimo, parodia dei talk pomeridiani condotti da una finta Silvia Toffanin impersonata da Brenda Lodigiani.
Giuseppe Scoditti torna in scena in un nuovo episodio di Ultimo Appuntamento, mentre l’iconico citofono vede protagonista Pif, costretto a fronteggiare la scorbutica Miriam (sempre Brenda Lodigiani).
Lo sketch introduce la sigla corale ispirata al film Avatar, con l’intero cast coinvolto in un immaginario metatelevisivo che fonde cinema, tv generalista e comicità d’autore.

Il comparto musicale è affidato a Jack Savoretti, affiancato da Neri per Caso e Bandakadabra in una versione speciale di You Can Call Me Al di Paul Simon.
I Neri per Caso propongono anche una lettura inedita di Tu mi piaci tanto, brano sanremese di Sayf, confermando l’attenzione del programma verso il pop italiano contemporaneo riletto in chiave corale.

Satira televisiva, imitazioni e prospettive future per GialappaShow

La componente imitativa resta centrale. Toni Bonji si sdoppia nel Demotivatore e nell’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio, figura legale che peggiora sistematicamente la sorte dei propri assistiti.
Gigi riporta in scena Fabrizio Corona in un nuovo episodio di Falserrimo, mentre Ross interpreta Francesco Gabbani, giocando sui codici del pop d’autore italiano.
Ubaldo Pantani appare nei panni di Pier Silvio Berlusconi, e Valentina Barbieri torna come Sabrina Ferilli alle prese con bloopers della sua serie, a sottolineare la deriva autoironica della fiction italiana. A “settare il mindset” interviene Edoardo Ferrario, che codifica con toni manageriali le manie del presente.

Inserire Luca Argentero accanto al Mago Forest suggerisce la volontà di ampliare il pubblico, unendo fan della serialità generalista e spettatori affezionati alla comicità della Gialappa’s Band.
La moltiplicazione di format interni – dal talk parodico alla terapia di gruppo, fino alla satira sui big della tv – consolida GialappaShow come osservatorio privilegiato sui linguaggi televisivi italiani, con potenziale crescente anche su streaming, social e clip brevi per Discover.

FAQ

Quando va in onda GialappaShow con Luca Argentero e il Mago Forest?

Va in onda questa sera, lunedì 6 aprile, alle 21.30 in prima serata su Tv8 e Sky Uno.

Chi sono gli ospiti principali della nuova puntata di GialappaShow?

Sono presenti Pierpaolo Spollon, Giuseppe Scoditti, Jack Savoretti, Neri per Caso, Bandakadabra e l’ospitata al citofono con Pif.

Quali nuovi sketch e serie comiche debuttano in GialappaShow?

Debuttano A’ Vicepreside con Michela Giraud e Terapia di Gruppo con tutto il cast guidato dallo psicologo di Alessandro Tiberi.

Chi interpreta le principali imitazioni televisive nella puntata del 6 aprile?

Toni Bonji, Gigi, Ross, Ubaldo Pantani e Valentina Barbieri propongono Fabrizio Corona, Pier Silvio Berlusconi, Sabrina Ferilli e altri volti noti.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata la notizia su GialappaShow?

Deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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