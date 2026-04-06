Home / SPETTACOLI & CINEMA / Amanda Lear racconta Dalì impotente e la relazione libera con Bowie

Amanda Lear inaugura Belve raccontando Dalí e Bowie senza filtri

La nuova stagione di Belve, condotta da Francesca Fagnani, riparte il 7 aprile in prima serata su Rai2 con un’intervista inedita ad Amanda Lear. L’artista, icona tra musica, moda e televisione, ripercorre le relazioni vissute con il pittore Salvador Dalí e con il musicista David Bowie, svelando dinamiche intime, ambiguità e limiti di quei rapporti.

Il dialogo, anticipato da un video circolato online, mostra la Lear affrontare senza imbarazzi temi come il ménage à trois, la vita di coppia fuori dagli schemi e la fragilità maschile.

Questa intervista inaugura una stagione di Belve che punta ancora di più sulla costruzione di ritratti psicologici complessi di personaggi noti, combinando confessione, provocazione e memoria storica della cultura pop europea.

In sintesi:

Amanda Lear apre la nuova stagione di Belve di Francesca Fagnani su Rai2.

L’artista racconta il lungo rapporto con Salvador Dalí e la moglie Gala.

Rivela dettagli privati sulla relazione con David Bowie e il ménage sentimentale.

L’anteprima mostra un’intervista diretta, senza filtri su sesso e relazioni.

Dalí, Gala, Bowie: i retroscena privati svelati a Belve

Nell’anteprima diffusa sui social della Rai, Amanda Lear rievoca i sedici anni trascorsi accanto a Salvador Dalí e alla moglie Gala, definendo quel legame “indissolubile”.

Ricorda l’ingresso nella casa del pittore: “Lei mi disse: ‘mio marito ha bisogno di te. Questa è la tua stanza’. Mi ha accolta”, sottolineando come fosse proprio Gala a orchestrare quell’equilibrio sentimentale atipico.

Alla domanda diretta di Francesca Fagnani su un possibile ménage à trois, la risposta è netta: “No, perché non c’era il sesso. Era impotente”.

La conversazione si sposta poi su David Bowie, conosciuto a Londra dopo la celebre copertina dell’album “For Your Pleasure” dei Roxy Music, in cui la Lear posava con una pantera al guinzaglio.

“Abbiamo avuto una relazione per un paio d’anni, anche stavolta era sposato…”, racconta l’artista. La moglie di Bowie, riferisce, non avrebbe opposto resistenza: “La moglie non era gelosa, mi disse: ‘Vai pure con mio marito, tranquilla’”.

Quando la Fagnani osserva: “A lei i ménage à trois un po’ piacevano… La comitiva le piace”, la Lear risponde soltanto con un sorriso, lasciando intendere che nel resto dell’intervista emergeranno ulteriori dettagli.

Perché l’intervista di Amanda Lear pesa su cultura pop e costume

L’apparizione di Amanda Lear a Belve non è solo intrattenimento: restituisce dall’interno la vita privata di icone come Dalí e Bowie, filtrata dallo sguardo di chi le ha vissute.

In un’epoca di biopic e docuserie, la testimonianza diretta della Lear diventa materiale prezioso per ricostruire la storia del costume europeo, tra surrealismo, glam rock e liberazione sessuale.

L’approccio incalzante di Francesca Fagnani, unito alla volontà dell’ospite di non censurarsi, rende probabile un forte impatto su social, streaming e programmazione Rai on demand, alimentando nuove riletture critiche delle relazioni di potere, desiderio e immagine nell’élite artistica del Novecento.

FAQ

Quando va in onda l’intervista di Amanda Lear a Belve su Rai2?

Va in onda il 7 aprile in prima serata su Rai2, nella puntata inaugurale della nuova stagione di Belve.

Che cosa ha rivelato Amanda Lear sulla relazione con Salvador Dalí?

Ha confermato un legame di sedici anni con Dalí e Gala, escludendo il sesso e parlando apertamente dell’impotenza del pittore.

Amanda Lear ha confermato un ménage à trois con David Bowie?

Ha ammesso una relazione di un paio d’anni con David Bowie; la moglie del musicista, racconta, le avrebbe dato il proprio esplicito assenso.

Dove è nata la conoscenza tra Amanda Lear e David Bowie?

È nata a Londra, dopo la celebre posa della Lear con la pantera per la copertina di “For Your Pleasure” dei Roxy Music.

Quali sono le fonti di questa ricostruzione giornalistica sull’intervista a Belve?

Deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.