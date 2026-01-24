Ghali divide i Giochi, cresce la bufera: le comunità ebraiche alzano la voce e chiedono rispetto

Ghali divide i Giochi, cresce la bufera: le comunità ebraiche alzano la voce e chiedono rispetto

Ghali canta ai Giochi Gli ebrei avvertono: rispetti i nostri atleti

Ghali verso Milano-Cortina

Alla cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 salirà sul palco Ghali, scelto dalla Fondazione organizzatrice come simbolo di «incontro tra differenze» e di narrazione «inclusiva e universale». La sua presenza, però, è già un dossier geopolitico, vista la lunga militanza verbale a favore della causa palestinese e le accuse di retorica anti-Israele piovute dopo ogni sua presa di posizione pubblica.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

La partecipazione del rapper si intreccia con le misure di sicurezza previste per i nove atleti israeliani che arriveranno in Italia. Per ragioni di tutela resteranno fuori dai villaggi olimpici, alloggiando in strutture riservate e sotto scorta armata del Mossad, in un clima che riflette le tensioni globali sul conflitto in Medio Oriente.

Proprio questo scenario rende ogni gesto sul palco olimpico potenzialmente esplosivo, tra diritti di espressione artistica, codice etico olimpico e sensibilità delle comunità ebraiche e palestinesi in Italia e all’estero.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Le pressioni del mondo ebraico

Il direttore del Museo della Brigata Ebraica, Davide Romano, chiede pubblicamente che l’artista rivolga un messaggio di accoglienza agli atleti israeliani, ricordando che i Giochi rappresentano «fratellanza universale» e non un’arena di propaganda. L’appello è chiaro: rompere con i toni del passato e mostrare un atteggiamento riconciliatore verso Israele.

Il riferimento corre diretto all’esibizione di Sanremo, quando, dopo il brano “Casa mia”, il rapper scandì sul palco: «Stop al genocidio», innescando lo scontro con l’ambasciata israeliana, che parlò di «provocazione d’odio». Ghali replicò rivendicando il diritto di usare ogni palco per denunciare la guerra e le sofferenze dei bambini di Gaza.

In quell’occasione ricevette il sostegno di esponenti di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, oltre che di associazioni pro-palestinesi, consolidando la sua immagine di voce di riferimento del fronte filo-Palestina in Italia.

Attivismo, tifoserie e rischio contestazioni

Tra i primi ad applaudirlo per la presa di posizione su Gaza fu Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, oggi detenuto a Terni con l’accusa di guidare una cellula di Hamas nel Paese. Hannoun arrivò a donargli un frammento del restauro della moschea di Gerusalemme, omaggio che il rapper accolse con ringraziamenti pubblici agli «amici di Api Italia» e ai «fratelli» in lingua araba.

Da quando la fiamma olimpica ha iniziato il tour in Italia, gruppi pro-Pal hanno moltiplicato sit-in e cortei al grido «fuori i sionisti dalle Olimpiadi», puntando proprio sulla visibilità planetaria di San Siro e della cerimonia di apertura. Gli organizzatori temono che qualsiasi parola su “genocidio” o bandiere palestinesi in campo possano trasformarsi in caso diplomatico.

Nel frattempo, il dibattito corre sui social e nei palazzi politici: tra chi difende la libertà espressiva di Ghali e chi invoca neutralità olimpica, il suo set alla cerimonia rischia di diventare il momento più osservato dell’intero evento, ben oltre l’aspetto musicale.

FAQ

D: Perché la partecipazione di Ghali ai Giochi Invernali è controversa?
R: Per il suo passato di dichiarazioni pro-Palestina e accuse di retorica anti-Israele, che si scontrano con la neutralità olimpica.

D: Cosa chiede il mondo ebraico a Ghali in vista di Milano-Cortina?
R: Di rivolgere un messaggio di rispetto e accoglienza agli atleti israeliani e di evitare toni incendiari sul conflitto.

D: Qual è il precedente più noto che coinvolge Ghali e Israele?
R: L’esibizione a Sanremo con lo slogan «Stop al genocidio», criticata duramente dall’ambasciata israeliana in Italia.

D: Gli atleti israeliani dove alloggeranno durante i Giochi?
R: In strutture segrete, esterne ai villaggi olimpici, con protezione armata del Mossad per motivi di sicurezza.

D: Quali forze politiche hanno sostenuto Ghali dopo Sanremo?
R: Esponenti di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno espresso solidarietà alle sue posizioni.

D: Chi è Mohammad Hannoun e che legame ha avuto con Ghali?
R: È il presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, oggi in carcere, che lo premiò con un frammento del restauro della moschea di Gerusalemme.

D: Che ruolo ha San Siro nella vicenda?
R: Lo stadio milanese ospiterà la cerimonia di apertura, possibile teatro di nuovi messaggi politici in mondovisione.

D: Qual è la fonte giornalistica principale della ricostruzione dei fatti?
R: La cronaca e le dichiarazioni riportate dal quotidiano Libero, integrate con informazioni di dominio pubblico sul caso.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com