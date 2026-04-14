Gemma Galgani colta da malore prima delle registrazioni di Uomini e Donne

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Malore per Gemma Galgani prima di Uomini e Donne: come sta ora

Gemma Galgani, storica dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha accusato un malore poco prima delle recenti registrazioni del dating show di Canale 5 a Roma. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, alla vigilia del rush finale di stagione della trasmissione condotta da Maria De Filippi. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Galgani, attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, spiegando di aver subito una forte intossicazione alimentare. Dopo le prime cure, la dama è comunque riuscita a presentarsi in studio, rassicurando il pubblico sulla propria situazione. Il caso riaccende i riflettori sul futuro televisivo di Gemma, già al centro di indiscrezioni su un possibile addio al programma e su un eventuale ritorno di fiamma con l’ex cavaliere Giorgio Manetti.

In sintesi:

Gemma Galgani ha avuto una forte intossicazione alimentare prima delle registrazioni di Uomini e Donne.

ha avuto una forte intossicazione alimentare prima delle registrazioni di Uomini e Donne. Dopo le cure, la dama del Trono Over ha comunque partecipato alla puntata del programma.

ha comunque partecipato alla puntata del programma. Crescono di nuovo le voci su un addio di Gemma allo show di Maria De Filippi .

. Giorgio Manetti si dice pronto a riprovarci e chiede pubblicamente a Gemma di tornare con lui.

Il malore, le registrazioni e il clima a fine stagione

Nel suo racconto social, Gemma Galgani ha parlato di una situazione fisica molto provata, descrivendo l’episodio con parole nette: “Rieccomi, ero in apnea. Intossicazione alimentare, terribile”. La dama è stata assistita con prontezza e, una volta stabilizzate le condizioni, ha scelto di presentarsi ugualmente negli studi di Mediaset, evitando di saltare le registrazioni di Uomini e Donne.

L’incidente arriva a ridosso della chiusura stagionale del programma, prevista come sempre per maggio, quando la fascia pomeridiana verrà occupata da Temptation Island. In questa fase conclusiva, il ruolo di Gemma continua a essere centrale sia in termini di ascolti sia di narrazione interna al Trono Over, nonostante le tensioni ricorrenti con l’opinionista Tina Cipollari e con altri protagonisti del parterre. Da anni volto riconoscibilissimo del format, la sua permanenza è oggetto di costante dibattito tra i fan, divisi tra chi ne chiede l’uscita di scena e chi la considera ormai elemento identitario della trasmissione.

Il malore, pur rientrato, conferma quanto l’esposizione continua e la pressione mediatica possano incidere anche sul piano fisico, soprattutto in un contesto televisivo altamente esposto come quello di Uomini e Donne.

Il nodo futuro: addio al programma e ipotesi ritorno con Manetti

Parallelamente alle notizie sulle condizioni di salute di Gemma Galgani, tornano insistenti le domande sul suo futuro nel dating show. Negli ultimi mesi, il clima in studio si è fatto più acceso: oltre alle storiche schermaglie con Tina Cipollari, la dama è stata spesso criticata da cavalieri e dame del Trono Over per la sua lunga permanenza in trasmissione e per la difficoltà a trovare una relazione stabile.

Dalle prime storie con Ennio al rapporto turbolento con Giorgio Manetti, fino alla più recente relazione con Mario Lenti – che Gemma aveva immaginato come potenziale marito – il percorso sentimentale non ha portato all’esito sperato. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la dama aveva già annunciato la chiusura con Lenti, lasciando intendere la volontà di voltare pagina.

Proprio Giorgio Manetti, ex “Gabbiano” di Uomini e Donne, è tornato nelle ultime settimane a parlare pubblicamente di lei, lanciando un vero e proprio appello: “Certi amori restano lì e non si spengono mai. Se il feeling riparte, voglio riprovarci”, ha dichiarato a Eva3000. Manetti ha ricordato il famoso 4 settembre, quando si aspettava di uscire insieme dal programma, accusando Gemma di aver preferito restare in studio. Oggi però ha cambiato postura: “Torna con me Gemma. In tv sta cercando l’amore da 17 anni, io sono qui”.

L’ex cavaliere ha aggiunto di volerle proporre un semplice caffè per verificare se il feeling possa riaccendersi: “Gemma è una donna di un’intelligenza straordinaria, una donna che raramente si può incontrare. Forse questo l’ho capito solo dopo”. Al momento, la Galgani non ha offerto risposte pubbliche, lasciando aperto sia il tema di un possibile riavvicinamento a Giorgio sia quello di un’eventuale uscita condivisa da Uomini e Donne.

Scenari possibili tra salute, narrativa televisiva e prossima stagione

L’episodio dell’intossicazione alimentare, risoltosi senza conseguenze gravi, sembra destinato a restare un incidente isolato nella stagione di Gemma Galgani. Tuttavia, il momento in cui è avvenuto – a ridosso della pausa estiva e delle valutazioni sul cast futuro – contribuisce a rafforzare la percezione di una fase di snodo per la sua storia televisiva.

Se da un lato l’appello di Giorgio Manetti apre all’ipotesi di un ritorno di coppia, dall’altro le crescenti critiche in studio e sui social alimentano l’idea di un possibile cambio di ruolo o di un’uscita graduale della dama dal parterre. In chiave Google Discover, l’evoluzione del rapporto tra salute personale, esposizione mediatica e scelte di vita di un personaggio così longevo potrebbe restare un tema caldo anche nei mesi in cui il programma non sarà in onda, soprattutto in vista delle decisioni editoriali per la prossima stagione di Uomini e Donne.

FAQ

Come sta oggi Gemma Galgani dopo l’intossicazione alimentare?

Attualmente Gemma Galgani risulta in condizioni stabili e sufficientemente buone, tanto da aver regolarmente partecipato alle successive registrazioni di Uomini e Donne.

Gemma Galgani ha saltato le registrazioni di Uomini e Donne?

No, non le ha saltate. Dopo aver ricevuto le prime cure per l’intossicazione alimentare, Gemma ha deciso di essere presente comunque in studio.

Il malore di Gemma potrebbe influire sulla sua permanenza nel programma?

Formalmente no. Il malore appare un episodio isolato; eventuali decisioni sul futuro di Gemma dipenderanno da scelte editoriali e personali.

Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne per rivedere Gemma?

Al momento non è confermato. Giorgio Manetti si è detto disponibile a riprovarci, ma nessun rientro televisivo è ufficiale.

Quali sono le fonti principali per le notizie su Gemma Galgani?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.