Galaxy S25 si ricarica lentamente? Scopri perché e come risolvere il problema comune degli utenti

Problemi di ricarica con Galaxy S25

Tutti i dispositivi della recente linea di smartphone top di gamma non pieghevoli di Samsung — Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra — presentano la stessa velocità di ricarica dei loro predecessori. I due modelli più grandi supportano una ricarica di 45W, mentre il più piccolo è limitato a 25W, un valore inferiore rispetto a molti competitors sul mercato.

A complicare ulteriormente la situazione, gli utenti dei nuovi modelli hanno recentemente segnalato che i loro dispositivi non riescono a ricaricarsi nemmeno ai tassi pubblicizzati. Questo ha generato preoccupazione tra i proprietari, in particolare per quelli che utilizzano caricabatterie più potenti.

Samsung ha però riconosciuto il problema e ha promesso una soluzione tramite aggiornamento software, rassicurando gli utenti che la situazione sarà sistemata a breve. Tuttavia, le lamentele riguardo alla ricarica lenta persistono e sollevano interrogativi sulla qualità e l’affidabilità di questi dispositivi di punta.

Ricarica lenta riscontrata dagli utenti

Negli ultimi periodi, diversi utenti hanno riportato esperienze deludenti con la ricarica dei loro Galaxy S25+. Un utente su Reddit ha condiviso che, utilizzando un caricabatterie Anker da 47W, il suo dispositivo non supera mai i 15W di ricarica, un risultato decisamente inferiore alle aspettative, soprattutto considerando che il caricabatterie è noto per la sua efficienza con altri dispositivi.

In ulteriori tentativi, l’utente ha utilizzato un caricabatterie Anker da 20W senza notare miglioramenti. I dati raccolti tramite applicazioni specifiche indicano che la velocità di ricarica rimane spesso tra i 5W e i 10W, indipendentemente dalla percentuale della batteria, manifestando problemi anche quando il dispositivo si trova tra il 5% e il 70% di carica.

Allo stesso modo, un altro utente ha segnalato problemi con il Galaxy S25 Ultra, il quale alterna tra modalità di ricarica e inattività quando collegato al caricabatterie da 45W di Samsung. La situazione non migliora neppure disattivando l’opzione di Fast Charging, che consente al dispositivo di ricaricarsi, ma a velocità ridotte. Queste testimonianze contribuiscono a un crescente malcontento tra gli utenti, preoccupati per le prestazioni di ricarica dei loro smartphone di alta gamma.

Soluzione proposta da Samsung tramite aggiornamento software

Samsung ha riconosciuto ufficialmente i problemi di ricarica che affliggono i Galaxy S25 e ha annunciato che una correzione è imminente. La compagnia sta preparando un aggiornamento software specificamente per affrontare i problemi di ricarica lenta e le anomalie di connessione che molti utenti hanno riscontrato.

Secondo le informazioni fornite, il problema è attribuito all’uso del cavo da 5A di Samsung, il quale ha dimostrato di causare disconnessioni e ricariche inefficaci. Gli ingegneri di Samsung stanno lavorando per risolvere questi problemi e migliorare l’affidabilità complessiva della ricarica, puntando ad un’esperienza ottimale per gli utenti dei nuovi modelli S25.

Questo aggiornamento software, una volta rilasciato, mira non solo a ristabilire le prestazioni di ricarica promesse, ma anche a garantire che i dispositivi possano sfruttare appieno le capacità dei caricabatterie ad alta potenza attualmente disponibili sul mercato. Gli utenti sono incoraggiati a rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali da parte di Samsung riguardo a questo rilascio.