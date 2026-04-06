Francesca Pascale racconta Berlusconi, amori, bisessualità e solitudine finale

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Francesca Pascale si racconta: amore, potere e caduta dopo Berlusconi

Chi parla è Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, oggi lontana dalla politica e dai riflettori.

Che cosa rivela? L’origine della relazione con il Cavaliere, la depressione dopo l’addio, il caso Hermès e la sua rinascita personale.

Dove? Nel podcast Non lo faccio per moda, condotto da Giulia Salemi e registrato a Milano.

Quando? L’intervista è stata diffusa in questi giorni, a quasi un anno dalla morte di Berlusconi e a distanza di anni dalla fine del loro legame sentimentale.

Perché è rilevante? Perché offre una testimonianza diretta sulle dinamiche di potere, fedeltà e isolamento nel mondo berlusconiano, con risvolti politici, mediatici e legali ancora sensibili.

In sintesi:

Pascale rivendica di aver preso lei l’iniziativa sentimentale con Silvio Berlusconi .

. Dopo la rottura descrive “un inferno” di solitudine, depressione e abbandoni politici.

Sul caso Hermès accusa l’“inganno” e sostiene di avere prove a tutela legale.

Oggi vive in Toscana, lontana dai partiti, e rivendica libertà da etichette.

Dal “ti desidero” alla rottura: il racconto del sistema Arcore

Nell’intervista, Francesca Pascale ribalta la narrazione sul rapporto con Silvio Berlusconi: sostiene di essere stata lei a esporsi per prima, dicendogli apertamente: «Ti desidero». L’ex premier avrebbe reagito ricordando la differenza d’età – «Potrei essere tuo nonno» – senza però interrompere il dialogo.

Pascale sottolinea di aver chiarito subito la propria bisessualità, definendola una verità nota e accettata da Berlusconi, che, a suo dire, ne sarebbe stato addirittura contento.

Il rapporto, raccontato come intenso e sincero, sarebbe però degenerato in una dinamica autodistruttiva: «Ci siamo lasciati perché ci facevamo del male». Alla separazione sentimentale segue, secondo la sua ricostruzione, un azzeramento improvviso delle reti di potere: dal “sistema Arcore” al mondo politico che ruotava intorno al leader di Forza Italia.

«Dal giorno dopo sono spariti tutti», afferma, rimarcando però di mantenere un ottimo rapporto con Marina Berlusconi, unico legame significativo rimasto con la famiglia.

Dopo la fine della relazione, Pascale parla apertamente di un periodo di depressione, vissuto tra isolamento e crollo dei riferimenti personali. Definisce quegli anni un «inferno», segnato dalla sensazione di essere stata usata e poi accantonata da figure che, nel frattempo, avevano “preso, ottenuto, costruito”.

Sulla politica attuale sceglie il sarcasmo: di fronte alla domanda di Giulia Salemi – «Se non ti piace nessun partito, che fai?» – replica ironica: «Dalla finestra?». Un modo per prendere le distanze da ogni schieramento, senza però rinnegare il proprio passato nel centrodestra berlusconiano.

Un capitolo cruciale è il caso Hermès, relativo alla borsa ricevuta in dono da Daniela Santanchè. Pascale ricorda la visita in boutique a Milano: viene accompagnata “nel retro” e informata che l’accessorio è contraffatto. «Mi sono sentita morire», racconta, sottolineando l’umiliazione di trovarsi tra la parola di una “napoletana” e quella di una “cuneese”.

Per lei il punto non è il valore dell’oggetto, ma l’“inganno”: afferma che avrebbe accettato comunque il regalo se avesse saputo che era falso. La vicenda, amplificata dai commenti di Selvaggia Lucarelli, resta sensibile sul piano giudiziario: Pascale segnala minacce di querela e ribadisce di avere “le prove” a supporto della propria versione.

La nuova vita di Francesca Pascale e le possibili ricadute future

Oggi Francesca Pascale vive in Toscana, rivendicando una quotidianità lontana dai palazzi del potere e dai talk show. Si definisce «permalosa, ma libera», consapevole delle cicatrici ma decisa a non restare prigioniera del passato.

Il passaggio nel salotto digitale di Giulia Salemi non è solo un esercizio di memoria: riapre dossiers rimasti sospesi, dal sistema di relazioni ad Arcore alle responsabilità politiche e personali di chi, dopo la rottura, avrebbe scelto di scomparire. Le sue parole potrebbero alimentare nuove controversie mediatiche e, sul fronte Hermès, anche sviluppi legali.

Per il pubblico di Google News e Google Discover, la testimonianza di Pascale offre una chiave interna per leggere l’eredità umana e politica dell’era Berlusconi, tra fedeltà, paura di esporsi e improvvisa solitudine quando il potere si spegne.

FAQ

Cosa ha rivelato Francesca Pascale sull’inizio con Silvio Berlusconi?

Ha dichiarato di essere stata lei a prendere l’iniziativa, dicendogli apertamente «Ti desidero», e di aver chiarito subito la propria bisessualità, che lui avrebbe accettato serenamente.

Perché Francesca Pascale parla di “inferno” dopo la rottura?

Racconta un crollo emotivo fatto di depressione, isolamento e abbandono da parte di politici e conoscenti che, a suo dire, avevano beneficiato del sistema Arcore.

Cosa sostiene Francesca Pascale sul caso della borsa Hermès?

Afferma che in boutique le dissero che la borsa donata da Daniela Santanchè era contraffatta, di essersi sentita umiliata e di possedere prove utili in sede legale.

Dove vive oggi Francesca Pascale e che rapporto ha con la politica?

Vive in Toscana, rivendica una vita più riservata, si dice distante dai partiti e preferisce non identificarsi più in alcuna etichetta politica tradizionale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su Pascale?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.