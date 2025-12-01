Florence Crypto Engagement 2023 evento a Firenze sulle innovazioni digitali e il futuro della Toscana

L’incontro tra istituzioni e giovani imprenditori

Firenze si conferma come un polo strategico per il dialogo tra istituzioni e giovani imprenditori, puntando a delineare insieme il futuro digitale della Toscana. L’evento organizzato da The Florence Crypto Engagement APS, con il patrocinio della Regione Toscana e dei Comuni di Firenze e Colle Val d’Elsa, rappresenta un’occasione unica per mettere in connessione la classe dirigente con le nuove generazioni imprenditoriali e tecnologiche. L’iniziativa si terrà presso The Social Hub e coinvolgerà circa 300 partecipanti, fra amministratori locali, giovani innovatori e specialisti del settore digitale.

Il confronto sarà incentrato su una visione di innovazione che va oltre l’aspetto tecnologico, promuovendo un approccio etico e sostenibile che risponda alle esigenze del territorio. La presenza di sindaci, assessori e startupper testimonia l’attenzione verso una crescita digitale inclusiva, in cui la collaborazione tra pubblico e privato diventa la chiave per costruire un futuro intelligente e consapevole. L’obiettivo primario è stimolare un dialogo costruttivo, per mettere a sistema esperienze diverse e creare strategie condivise che sappiano tradurre le potenzialità del digitale in benefici concreti per la Toscana.

Tematiche chiave del futuro digitale in Toscana

Il dibattito al centro dell’iniziativa rifletterà sulle principali sfide e opportunità che caratterizzano la transizione digitale della Toscana, con un focus mirato su tre aree strategiche. Innanzitutto, si analizzerà l’impatto dell’intelligenza artificiale sui servizi pubblici e sul sistema occupazionale, mettendo in evidenza come queste tecnologie possano migliorarne efficienza e accessibilità, senza però trascurare le implicazioni etiche e sociali. In secondo luogo, verranno approfondite le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie emergenti, quali blockchain, criptovalute e NFT, per la crescita economica e l’innovazione sociale del territorio.

Il confronto prenderà in esame anche i rischi ad esse associati, evidenziando la necessità di un quadro normativo solido e aggiornato. Infine, particolare attenzione sarà riservata alla regolamentazione degli asset digitali nel contesto istituzionale, valutandone le implicazioni giuridiche e finanziarie sia a livello locale che nazionale. Questo percorso multidisciplinare vuole fornire solide basi per un approccio consapevole e lungimirante, capace di guidare la Toscana verso un futuro digitale sostenibile e inclusivo, in linea con le direttive europee e le esigenze dei cittadini.

Partecipazione e contributi degli esperti del settore

L’evento vede la partecipazione di professionisti di rilievo, che garantiscono un confronto di altissimo livello su tematiche digitali complesse e attuali. Tra i relatori figurano figure di spicco come Marcello Coppo, avvocato e deputato di Fratelli d’Italia, che offrirà una prospettiva legislativa sui processi di regolamentazione digitale. Accanto a lui, esperti quali Filippo Anania, Gianluigi Ballarani e il tech lawyer Marco Tullio Giordano approfondiranno gli aspetti giuridici e tecnologici delle nuove frontiere digitali.

Importanti contributi provengono anche da figure come Valentina Marzioni, fondatrice di Lady in Finance, che affronterà il tema dell’inclusione finanziaria nell’era digitale, e Lucrezia Van Stegeren, esperta in comunicazione digitale e autrice per Forbes Italia, che analizzerà le dinamiche comunicative legate al digitale. Tra gli ospiti di rilievo compaiono inoltre Marco Costanza (Bailout Academy), Umberto Zanin (Bitget), Francesco Conza (cryptoconsulting.it) e Maria Magenes (SpaghettETH), che contribuiranno con approfondimenti su blockchain e criptovalute.

Questi interventi qualificati garantiranno un dibattito articolato e multidisciplinare, capace di integrare competenze legali, tecniche ed economiche. La varietà delle esperienze rappresenta un valore aggiunto fondamentale per inquadrare con chiarezza opportunità e sfide, favorendo una governance consapevole e innovativa del futuro digitale della Toscana.