Pagamenti finalmente sicuri e transazioni veloci anche da remoto!

Grazie ai servizi offerti da SumUp è facile gestire pagamenti in tutta sicurezza anche da remoto, è sufficiente dotarsi degli strumenti idonei e di un pos mobile, che consente di ricevere i pagamenti in modo facile e seguendo solo pochi passaggi: si potranno accettare pagamenti sia in negozio che a distanza.

Scegliendo un pos mobile si possono accettare tutti i tipi di pagamento come se si avesse un pos tradizionale, dal quale però si differenzia per il fatto che non ha al suo interno i meccanismi per la trasmissione dei dati della transazione.

Tale pos mobile è invece connesso ad uno smartphone su cui è installata un’applicazione che consente di scambiare attraverso la connessione dati i dettagli della transazione di pagamento ai circuiti.

Con un pos portatile i vantaggi sono tantissimi: il pos è più piccolo e quindi occupa meno spazio nel caso si avesse un negozio non troppo grande, inoltre può essere trasportato in giro da professionisti che operano a domicilio; si tratta quindi di uno strumento adatto a varie categorie lavorative.

I costi pos sono poi estremamente convenienti: nel caso del pos di SumUp infatti non esiste un costo fisso e non c’è canone mensile, si paga soltanto una percentuale sulla transazione ad ogni utilizzo.

Sono tanti i vantaggi che si ottengono usando un pos mobile senza canone fisso!

Se si sceglie un pos mobile, dunque, si è certi di potere operare in tutta tranquillità nei contesti più disparati e senza dover spendere una fortuna per la gestione del pos, indispensabile per i pagamenti; molto spesso i costi di gestione di un pos tradizionale sono troppo esosi e non convengono a tutte le categorie lavorative, ecco perché dotarsi di un pos portatile per i pagamenti anche da remoto può rappresentare una valida alternativa che consente di incrementare il proprio business, anche e soprattutto se si è una piccola realtà lavorativa.

I prodotti di SumUp fanno al caso di chi desidera gestire clienti e lavoro in modo strategico con la minima spesa e la massima resa.

Pagando soltanto l’1,95% per ogni transazione sarà infatti possibile accettare pagamenti con carte di credito, carte di debito e contactless.

Gestire le vendite in maniera intuitiva è importante per chi vuole crescere nel proprio lavoro e ampliare il giro d’affari senza per forza dover affrontare ogni volta costi eccessivi per incassare i pagamenti.