Dopo 25 anni di Euro ci si interroga: ma è stata veramente una buona idea per il popolo europeo?

25 Anni di Euro: Una Valuta dall’Altalena Emotiva

Il 1º gennaio 1999 segnò un momento storico nell'Europa moderna con la nascita dell'euro come moneta unica di 20 Paesi dell'Unione Europea. Oggi, a 25 anni dal suo avvio, l'euro è al centro di un'analisi approfondita.

Questo articolo esaminerà il percorso travagliato della moneta europea, dal suo inizio con l’entusiasmo e lo scetticismo dell’Italia alla sua resilienza durante le crisi finanziarie. Nella seconda parte, ci concentreremo sul “peccato originale” dell’euro e sui principi che continuano a influenzarne il destino finanziario.

L’euro e l’Italia: Un’Unione Complessa

L’adesione dell’Italia all’euro nel 1999 è stata un momento di entusiasmo e incertezza. Mentre il governo dell’Ulivo esprimeva il suo sostegno, il governatore di Bankitalia, Antonio Fazio, era scettico e cercava di convincere l’esecutivo a ripensare la decisione.

L’Italia fu accettata con riserva insieme al Belgio, principalmente a causa del suo alto debito pubblico, che già superava il 100% del PIL. Questo problema fu ulteriormente exacerbato dalla politica dell’euro-tassa del 1996, mirata a ridurre il deficit.

Nonostante le iniziali sfide, l’euro ha semplificato la vita dei cittadini europei e ha contribuito a stabilizzare l’area finanziaria. La sua forza risiede nella sua resistenza alle fluttuazioni dei mercati, rappresentando un’Europa unita dal punto di vista finanziario, sebbene politicamente divisa.

Tuttavia, la storia dell’euro è stata segnata da momenti di panico e crisi. La crisi greca del 2009 ha rivelato il deficit e il debito insostenibili di Atene, mentre la crisi dei debiti sovrani ha coinvolto anche l’Italia, creando uno spread record tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. Questa crisi ha portato all’austerità come rimedio.

“Peccato Originale” dell’Euro

La nascita dell’euro è stata caratterizzata da un eccesso di ottimismo che si è trasformato in preoccupazione quando le prime crisi hanno colpito. Tuttavia, la vera svolta è arrivata con l’intervento di Mario Draghi, ex presidente della BCE, che il 26 luglio 2012 pronunciò le famose parole “whatever it takes” (qualunque cosa sia necessaria). Queste parole hanno dato vita al quantitative easing, un’iniezione di liquidità attraverso l’acquisto di titoli di Stato dell’Eurozona, garantendo la sopravvivenza dell’euro.

Draghi ha anche ideato l’Omt, un bazooka mai utilizzato per salvare i Paesi in difficoltà. Tuttavia, l’Unione Europea ha creato il Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità), precedentemente noto come Efsf, che il nostro Parlamento ha bocciato.

Questo strumento di intervento in caso di crisi impone drastici tagli alla spesa pubblica e, se approvato nella sua forma attuale, consentirebbe anche una più facile cancellazione del debito pubblico. Il principio di base rimane lo stesso: i Paesi con problemi finanziari devono affrontarli da soli, senza l’aiuto dell’Europa.

Questo concetto rappresenta il “peccato originale” dell’euro e della BCE, che si concentrano principalmente sulla stabilità dei prezzi e meno sulla crescita economica. Gli attuali tassi di interesse elevati testimoniano questa priorità, nonostante il rallentamento dell’inflazione. Il futuro dell’euro rimane influenzato dalle decisioni di politica economica tedesca e dalle politiche finanziarie dell’Eurotower.

La storia dell’euro è un viaggio di alti e bassi, con ancora molte sfide da affrontare nel suo cammino verso la stabilità e la crescita economica sostenibile.