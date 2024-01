Stangata sui costi dei conti correnti: ecco chi e perchè dovrà pagare molto più di prima.

Conto corrente, costi in aumento: ecco per chi (e da quando)

Nel panorama finanziario attuale, il conto corrente rappresenta un elemento cruciale nella gestione delle finanze personali e aziendali. Recentemente, è emersa una tendenza preoccupante: l’aumento dei costi per la gestione di un conto corrente bancario. Analizziamo i dati recenti della Banca d’Italia e le implicazioni per i consumatori e le aziende.

La Crescita dei Costi Tradizionali Nel 2022, la gestione di un conto corrente “tradizionale” ha visto un incremento significativo, passando da 94,7 euro a 104 euro. La Banca d’Italia attribuisce questo aumento principalmente ai canoni di base, una componente fissa che rappresenta un onere costante per i correntisti. Questo incremento di 5,9 euro ha un impatto tangibile sulle finanze personali, influenzando la scelta dei consumatori riguardo alla gestione delle loro risorse finanziarie.

Commissioni Variabili e Operatività Oltre alle spese fisse, anche le spese variabili hanno mostrato un incremento, crescendo di 3,4 euro. Una delle cause principali è l’intensificazione dell’operatività da parte della clientela, che porta a un maggior numero di transazioni e, di conseguenza, a un aumento delle commissioni. È interessante notare, tuttavia, che le commissioni per operazione sono rimaste pressoché invariate, suggerendo che l’aumento dei costi è più legato al volume delle operazioni che alla struttura delle tariffe.

Il Caso dei Conti Correnti Postali Una particolarità nell’analisi della Banca d’Italia riguarda i conti correnti postali. Questi, non inclusi nell’indagine, rappresentano un segmento importante del mercato. Il rapporto integrale sulla spesa dei conti correnti postali potrebbe offrire ulteriori spunti sull’andamento dei costi in questo specifico settore, diversificando ulteriormente il panorama dei servizi bancari.

Conti Online: Un’Alternativa Più Economica? Il 2022 ha registrato anche un leggero aumento dei costi per i conti online, che sono passati da 33 euro a 33,7 euro. Sebbene questo aumento sia relativamente modesto, sottolinea una tendenza all’aumento anche in questo segmento di mercato, tradizionalmente considerato più economico. Questa tendenza solleva interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine di questi costi più bassi, soprattutto in un contesto di crescente digitalizzazione delle operazioni bancarie.

Le Commissioni per Apertura di Credito Per quanto riguarda i conti collegati a contratti di apertura di credito in conto corrente, è interessante notare che la commissione per la messa a disposizione dei fondi è rimasta stabile all’1,7% del credito accordato. Questo dato è rassicurante per i consumatori e le aziende che si affidano a questi strumenti per la gestione della liquidità e degli investimenti.

Variazioni nelle Commissioni di Istruttoria Un dato positivo emerge dall’analisi delle commissioni di istruttoria veloce applicate sugli sconfinamenti, che sono diminuite da 16,9 a 16,4 euro. Questo calo, sebbene lieve, è accompagnato da una riduzione nella durata degli sconfinamenti, indicando una maggiore efficienza e forse una migliore gestione finanziaria da parte dei correntisti.

Analisi Dettagliata delle Spese di Gestione L’indagine della Banca d’Italia fornisce un quadro dettagliato delle spese di gestione effettivamente sostenute dalle famiglie. Con la presentazione del numero di operazioni e la spesa corrispondente per ciascun conto e servizio, è possibile calcolare il costo medio unitario delle operazioni. Questo approccio offre una visione chiara di come i comportamenti dei correntisti e le condizioni applicate dagli intermediari influenzino direttamente i costi finali per l’utente.