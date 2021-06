Corsi di formazione online per manager: le proposte di SDA Bocconi

I manager più affermati nei loro ambiti di competenza riescono a raggiungere le vette del settore per la capacità di anticipare i mutamenti del mercato e modificare le proprie strategie, seguendo periodici corsi di aggiornamento che possano aiutarli a sviluppare nuove tecniche.

Lo scopo è quello di superare i principali competitor del settore, riuscendo a garantire alla propria azienda una visibilità sul mercato costante e soprattutto durevole nel tempo. Non si tratta di un lavoro affatto semplice, che necessita pertanto di un valido aiuto da parte delle principali università e Business School.

In tal senso SDA Bocconi è una garanzia tanto da offrire la possibilità non solo ai professionisti alle prime armi di crescere e trovare immediatamente un impiego idoneo, ma anche alle figure già affermate di progredire nel loro percorso e acquisire sempre maggiore importanza all’interno della propria azienda.

In cosa consistono i corsi SDA online della Bocconi

Visto il periodo storico che tutto il mondo sta attraversando a causa della Pandemia di Covid 19, seguire dei corsi online sapientemente realizzati dai migliori professionisti del settore è fondamentale per riuscire ad aggiornare il proprio curriculum ed acquisire nuove competenze in relazione ai mutamenti del mercato.

Lo scopo è quello di trattare le tematiche più moderne e le strategie più innovative, che riescano a far progredire il professionista in questione e tutto l’ambito che gli ruota attorno, battendo così l’agguerrita concorrenza e raggiungendo un target di fruitori sempre più ampio e variegato.

Lo sviluppo personale e professionale della figura di riferimento è essenziale in un momento in cui la società sta affrontando numerose problematiche, alle quali l’industria deve fare fronte con tutti i mezzi a disposizione, tentando anche di elaborarne di più nuovi e aggiornati.

Si tratta di un vero e proprio percorso formativo, che non si limita però soltanto all’acquisizione di nozioni ma a un loro collocamento pratico nell’attività lavorativa, così da fornire un upgrade determinante alla sopravvivenza e alla progressione dell’intero comparto guidato dal manager.

Il segreto di un dirigente di successo è proprio la sua tendenza a non accontentarsi mai, a voler percorrere quel tratto di strada che lo separa dalla cima della vetta. L’asticella viene spostata sempre più lontano e deve essere raggiunta impostando strategie diverse quando quelle solitamente applicate non sono più sufficienti. Inoltre, dietro di sé è necessario trainare tutti i dipendenti, che sono il motore dell’azienda e hanno bisogno di continue sollecitazioni per rendere al meglio delle loro possibilità.

Ogni corso SDA Bocconi rilascia un certificato che si rivela utilissimo per chi ha necessità di aggiornare ed arricchire il proprio curriculum vitae. Sono disponibili corsi live e on demand, che hanno un programma più o meno approfondito, in base alle esigenze dei corsisti. Ideali per imprenditori, impiegati ma anche per liberi professionisti, i corsi online di SDA Bocconi sono un punto di partenza ottimale per aprire la mente ed acquisire nuove competenze. Non si smette mai di imparare. Se è possibile farlo direttamente online senza togliere tempo al lavoro è anche meglio.

Per maggiori informazioni: https://www.sdabocconi.it/it/formazione-online