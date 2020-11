Come utilizzare l’Email marketing per la fidelizzazione dei clienti nel settore dei servizi finanziari.

Le aziende che sfruttano l’email marketing continueranno a costruire relazioni durature con i clienti mentre impediscono ai nuovi competitor del fintech di conquistare quote di mercato.

È stato incredibile apprendere che più di due clienti di servizi finanziari su cinque affermano di non ricevere mai o raramente comunicazioni di marketing pertinenti da società di servizi finanziari non hanno mai utilizzato prima uno strumento di email marketing professionale.

Inoltre, quasi un quarto (22%) dei consumatori afferma di seguire le aziende su tutti i canali tra cui email marketing professionale, SMS, notifiche push, social media e annunci display troppo frequentemente, mentre l’8% afferma di non sentire abbastanza spesso le aziende sugli stessi canali .



Nel gruppo “troppo frequente”, i GenZer (18-21 anni) erano molto probabilmente in quasi tutti i canali per segnalare i marchi comunicati con loro troppo frequentemente.

Poiché i marchi fintech come Revolut, Stripe, Square, CashApp, ecc. Diventano più popolari tra i consumatori e le istituzioni di nicchia (ad esempio, società di investimento, unioni di credito, ecc.) espandendo i loro servizi e le loro offerte, tutte le società di servizi finanziari devono fare pressione migliorare le strategie di comunicazione con i clienti attuali.

Come le istituzioni finanziarie possono utilizzare l’email marketing per migliorare la fidelizzazione dei clienti

In tutti i settori, le aziende leader riconoscono l’importanza della fidelizzazione dei clienti e continuano a investire pesantemente e nel settore dei servizi finanziari questo non è diverso.



Tuttavia, la leadership del mercato è ora più difficile da mantenere poiché i clienti incontrano più opzioni di scelta che mai sul mercato finanziario.

Tra i lati positivi, i dati di mercato hanno rilevato che il 72% dei clienti è convinto di nonconsiderare l’idea di passare a una nuova società di servizi finanziari, un numero che sembra alto sul valore assoluto del mercato.



Tuttavia, se si considera la quantità significativa di ricerche e processi necessari per cambiare banca o altre società di servizi finanziari, è scioccante che il 27% dei consumatori stia pensando di abbandonare l’attuale soluzione.

I marchi che sfruttano adeguatamente l’email marketing continueranno a costruire relazioni durature con i clienti mentre impediscono ai nuovi attori del fintech di acquisire quote di mercato.

Ecco quindi le modalità che utilizzano i migliori marchi e come stanno migliorando la fidelizzazione dei clienti con l’utilizzo dell’email marketing odierno.

Probabilmente stai già utilizzando l’email marketing per comunicare con i clienti, ma fai attenzione a utilizzare l’email per auto-promozione per non incorrere nel rischio di spam.



Invece, è ancora molto importante creare numerosi ed efficaci contenuti educativi che si riferiscono indirettamente alle tue offerte al fine di posizionare definitivaente la tua azienda come una risorsa preziosa per la consulenza finanziaria.

Ad esempio, potresti offrire suggerimenti sul budget, guide per ripagare i prestiti agli studenti o scadenze per il risparmio per la pensione.



Fidelity, ad esempio, fornisce ai clienti una sequenza temporale interattiva che proietta quanto denaro risparmierebbero regolando i loro contributi previdenziali.



Inoltre, Capital One fornisce un “Centro didattico” con le risposte alle domande comuni che i clienti potrebbero avere.