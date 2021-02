Casinò online con Bitcoin anche per gli utenti italiani

Sempre più appassionati puntano sulle criptovalute per il gioco online. Nell’attesa dei casinò online che accettano Bitcoin, si possono utilizzare gli e-wallet.

Il settore del gaming online, per le sue caratteristiche, si evolve più rapidamente di altri e i casinò online con Bitcoin ne sono la prova. Gli ambiti in cui i siti del gioco online hanno anticipato i tempi sono diversi. Ad esempio si pensi al successo dei giochi live in collegamento streaming o a quello di alcuni e-wallet, come Skrill. Nati inizialmente come strumento di pagamento per il gioco online, sono diventati popolari anche per tutte le altre transazioni quotidiane.

Senza dubbio chi è iscritto a piattaforme del genere ha molta familiarità con le transazioni virtuali, con i depositi e i prelievi. Oltre che essere pratici nell’utilizzo degli strumenti informatici, i giocatori sono esperti del web e spesso più attenti alle innovazioni che facilitano la vita online.

Chi oltre che al gioco nei casinò virtuali è appassionato anche di criptovalute sa che al momento i casinò che accettano Bitcoin sono pochi. Ma questa situazione è destinata a cambiare, e anche in Italia la diffusione delle criptovalute sta prendendo piede.

Le difficoltà nel trovare casinò con Bitcoin legali in Italia

Fino a non molto tempo fa i giocatori italiani che desideravano utilizzare la criptovaluta per giocare online non avevano molta scelta. Sebbene i casinò online con Bitcoin non siano una novità dell’ultimo minuto, trovare siti con licenza per l’Italia che accettavano criptovalute era abbastanza complicato.

Ma, come si legge sul sito www.truffa.net, i casinò online con Bitcoin si stanno diffondendo anche qui da noi. Il che fa sì che finalmente anche i giocatori del nostro Paese possano giocare in sicurezza utilizzando la criptovaluta più diffusa al mondo.

Il limite alla possibilità di scelta sta nella difficoltà di trovare casinò con Bitcoin che abbiamo anche la concessione per operare sul nostro mercato. Grazie al web i giocatori possono potenzialmente accedere a room virtuali da tutto il mondo, tra cui tantissime accettano le criptovalute. Ma se si cominciano a spulciare i casinò online con licenza per l’Italia, il numero di siti che accettano Bitcoin si restringe.

Come trasformare i siti legali in Italia in casinò Bitcoin

La domanda di siti online legali con criptovalute aumenta e quindi la situazione è destinata a evolversi rapidamente. La licenza assegnata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, spesso chiamata AAMS, garantisce ai giocatori che i siti legali siano sicuri. Tali garanzie non sono offerte dai siti di casinò online sprovvisti della concessione per l’Italia. Chi non vuole rinunciare alla sicurezze e tantomeno all’utilizzo di criptovalute per giocare online però ha più scelta di quanto ci si possa aspettare.

Nell’attesa che gli operatori legali in Italia si trasformino in casinò online Bitcoin, non bisogna disperare. Infatti è comunque possibile usare la criptovaluta per giocare in quasi tutti i casinò legali in Italia. La soluzione è a portata di tutti: basta utilizzare un portafoglio elettronico come intermediario.

Skrill e Paypal così i casinò online accettano Bitcoin

Il portafoglio elettronico Skrill consente già di scambiare criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin e molte altre. In pratica avendo un account su Skrill è possibile acquistare o vendere criptovalute, e dunque effettuare transazioni. Di conseguenza sarà possibile operare con le proprie criptovalute su siti del genere. In questo modo anche se i siti di gioco legali non accettano direttamente Bitcoin, i giocatori potranno comunque utilizzarli per giocare.

Il 2021 sarà l’anno in cui anche Paypal aprirà alle criptovalute. Si tratta di un passaggio che avverrà in modo graduale. La chance di usare Bitcoin inizialmente sarà offerta solo sul mercato americano. Ben presto però diventerà una possibilità reale anche per gli Italiani. Questo darà un forte input all’utilizzo del Bitcoin anche per la vita quotidiana, dato che Paypal è il portafoglio elettronico più popolare nel nostro Paese.

Grazie a questi intermediari, la totalità dei siti legali qui da noi diventeranno casinò con Bitcoin. Trovare un sito legale che non accetta Paypal o Skrill tra io metodi di pagamento è praticamente impossibile. Tra i vantaggi per i giocatori vi saranno quelli che da sempre caratterizzano questi e-wallet. Su tutti la sicurezza delle transazioni e la rapidità degli scambi.