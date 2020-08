Giocare in un casinò online sicuro, i progressi garantiti dalle nuove tecnologie

I casinò online sono diventati una valida opzione di divertimento per gli amanti dei giochi online. Oggigiorno esistono numerose piattaforme che offrono questo genere di servizi dato che le scommesse online sono regolate e legali in Italia.

Sempre più utenti investono il loro tempo libero in questo genere di giochi ed il settore è in costante crescita. Uno dei fattori che ha contribuito allo sviluppo dei casino online è stato l’incredibile sviluppo delle nuove tecnologie che risultano essenziali per garantire la sicurezza e proteggere i diritti dei giocatori. Il loro ruolo include diversi aspetti che analizzeremo di seguito e che garantiscono ad ogni utente di accedere e giocare comodamente dal web.

Tecnologia utilizzata per la sicurezza e che garantisce che un casinò online sia sicuro

Le piattaforme di gioco online sono sicure come i casinò tradizionali e ciò è dovuto alla tecnologia che utilizzano. Innanzitutto molti di loro verificano l’identità del cliente e chi si registra può dover indicare i suoi dati personali magari inserendo anche il numero della propria carta d’identità. In questo modo si garantisce che esista un unico account per utente e che non vengano registrate persone inesistenti. Allo stesso tempo si evita così che minorenni accedano a questo genere di giochi come le persone che soffrono di ludopatia. Le informazioni inserite dagli utenti vengono infatti verificate dai portali.

D’altro canto i questi siti autorizzati utilizzano il protocollo di sicurezza SSL (Secure Socket Layer) che garantisce che tutte le informazioni vengano criptate prima di essere trasmesse, evitando così che possano essere lette da terzi. Questo tipo di operazione è veramente importante soprattutto nel caso di dover depositare o ritirare soldi da un casino online. I migliori e affidabili infatti garantiscono questo tipo di criptato.

In un casinò online sicuro dovresti inoltre trovare una pagina informativa in cui vengono dettagliati i protocolli di sicurezza che ti garantiscono di poter giocare in totale tranquillità.

I giochi online più innovativi

L’offerta di giochi disponibili sulla stessa piattaforma è sempre più ampia. Oggigiorno un casinò online sicuro offre molti più giochi di quelli che troveresti in un casinò tradizionale. Un esempio è quello delle slot machine, online se ne possono trovare numerose versioni diverse.

Il vantaggio che offre una piattaforma online è che i prodotti non sono limitati in base allo spazio disponibile e per questo il numero di giochi è molto più elevato. Oltre alle già citate slot machine è facile trovare roulette, tavoli di blackjack o di poker o giochi come il bingo e il gratta e vinci.

Design e funzionalità della pagina web di un casinò online sicuro

Un altro paio di aspetti fondamentali che influiscono sulla tecnologia sono il design e le funzionalità dei siti online. Al momento le pagine web che offrono la possibilità di giocare online dispongono di un’interfaccia attraente e di facile usabilità che risulta semplice da comprendere per l’utente. Per questo molti casinò online sicuri permettono di provare i loro prodotti prima di far cominciare a scommettere denaro, in altre parole, offrono la modalità demo. In questo modo i clienti possono familiarizzare con i giochi e decidere se iniziare a scommettere oppure no. Un esempio di pagina di casinò online italiano che rispetta questi canoni è https://www.starcasino.it.

Compatibilità con diversi dispositivi

E’ risaputo che gli smartphone si utilizzano quasi più dei computer soprattutto per quanto riguarda attività di svago. Per questo non c’è da stupirsi se molti casinò online sicuri hanno adattato la loro pagina web affinché sia compatibile con dispositivi mobile come smartphone e tablet. Praticamente senza eccezione, al giorno d’oggi, quasi tutti i portali di gioco sono compatibili con il cellulare, sia se si utilizza un sistema operativo Android che iOS, l’importante è che ci si possa connettere a internet.

Alcune marche dispongono addirittura della propria app che solitamente si può scaricare dalla pagina web stessa. Molti utenti la preferiscono per comodità e perché include notifiche riguardanti le diverse promozioni offerte.

La tecnologia ha fatto in modo che i casinò online non siano più un divertimento fruibile solo da PC, ora si può accedere ad esse da diversi dispositivi.