Casinò con Bitcoin: il gioco online guarda al futuro

L’importanza delle criptovalute cresce in tutto il mondo. Come giocare nei casinò con Bitcoin e altre monete digitali. Scambiare Bitcoin con i portafogli digitali.

Anche a causa della pandemia da Covid-19, il settore dell’azzardo online è in crescita costante, e aumenta la domanda di casinò con Bitcoin. Il tema delle criptovalute abbinato a quello del gioco online porta inevitabilmente in una sorta di ginepraio. Infatti si tratta di due settori in cui la legislazione dei vari Stati presenta spesso lacune, lasciando spazio alle speculazioni o ad aree grigie. Non vi è una regola che vale per tutti. Per capire se sia legale e sicuro giocare nei casinò online con Bitcoin, bisogna guardare alle legislazioni nazionali.

In Italia il gioco d’azzardo online è legale e regolamentato dallo Stato attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dunque i giocatori alla ricerca di casinò che accettano Bitcoin, devono orientarsi esclusivamente sui siti con regolare licenza. L’elenco degli operatori legali in Italia comprende oltre 100 concessionari, che propongono uno o più siti di gioco. Il totale dei siti online regolari quindi è molto maggiore.

La difficoltà di trovare casinò online Bitcoin

Allo stato attuale però, individuare tra questi siti legali quelli che accettano criptovalute, apparentemente non è così semplice. L’avverbio “apparentemente” è stato utilizzato non a caso. Infatti, come si legge sul sito miglioricasino.com c’è un modo abbastanza rapido per poter giocare nei casinò con Bitcoin.

Ma facciamo un passo indietro. Quando si va alla ricerca di un casinò che accetti Bitcoin, la prima cosa da fare, è spulciare solo tra l’elenco degli operatori legali in Italia. Quindi sui loro siti, basta dare un’occhiata alla parte bassa della homepage, dove sono riportati i metodi di pagamento accettati. Da una rapida carrellata dei siti legali, si noterà che non è facile trovare casinò che accettano Bitcoin.

Se lo sguardo del giocatore va oltre i siti legali in Italia e si rivolge a siti europei, le possibilità di giocare con le criptovalute aumentano. In tal caso però si tratta di casinò che non hanno la regolare concessione per l’Italia e che non offrono le garanzie di sicurezza necessarie. La situazione sembra senza uscita, ma una scappatoia esiste.

Come giocare nei casinò online Bitcoin legali in Italia

Chi ha la passione per le criptovalute e vuole utilizzarle anche nel gioco online non deve disperare. Infatti è possibile giocare nei casinò online con Bitcoin restando sui siti con regolare concessione.

Per farlo basta utilizzare un intermediario finanziario. Si tratta di un passaggio molto semplice. Infatti molti giocatori online hanno già un e-wallet che utilizzano per effettuare transazioni nei casinò virtuali.

Tra gli e-wallet più diffusi tra chi pratica il gaming online vi sono Skrill e Neteller. Entrambi permettono a chi ha un conto di acquistare e vendere criptovalute istantaneamente. Quindi si potrà operare indirettamente con i Bitcoin con tutti gli operatori affiliati a questi due portafogli elettronici.

L’e-wallet Skrill permette di scambiare diverse criptovalute, quindi è utile non solo a chi cerca casinò Bitcoin. Infatti chi ha un conto su Skrill potrà scambiare: Bitcoin, Bitcoin cash, Ethereum, Litecoin, Stellar, EOS, Tezos, Dash, ZRX. Ancora più lungo l’elenco di criptovalute che possono essere scambiate da chi ha un conto su Neteller. Questo operatore infatti permette di acquistare o vendere ben 28 criptovalute diverse, e di farlo con oltre 100 valute.

Le evoluzioni del Bitcoin in Italia

Con il metodo descritto è possibile operare istantaneamente con le criptovalute nel proprio portafoglio, e poi utilizzare questo per giocare nelle room virtuali. Si tratta di una possibilità concreta nell’attesa che anche i siti di gioco d’azzardo legali in Italia si trasformino in casinò online Bitcoin.

Questo passaggio non è scontato, ma presto sarà realtà anche in Italia. Il cambiamento sembra ormai prossimo, anche considerando l’andamento di questa criptovaluta nel 2020. A partire da marzo scorso il Bitcoin ha continuato a correre veloce, con una rivalutazione nel corso dell’anno del 1000%.

Quello delle criptovalute è un universo attualmente in espansione. Nonostante le bolle speculative degli anni passati, sembra che questa volta vi sia anche la fiducia dei grandi investitori. Dunque se le stime orientate al rialzo dei diversi modelli di previsione sono esatte, i Bitcoin saranno sempre più centrali in futuro. E di conseguenza anche i casinò con Bitcoin tra i metodi di versamento e prelievo non saranno più mosche bianche. Anzi dato il tasso di innovazione di questo settore, molto probabilmente guideranno questa rivoluzione.