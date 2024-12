Film Disney imperdibili da guardare a Natale sui canali Rai

I film Disney da vedere a Natale 2024 sui canali Rai

La programmazione natalizia della Rai per il 2024 è ricca di appuntamenti imperdibili per tutta la famiglia, con una selezione di film Disney di grande richiamo. Ogni film è scelto per regalare momenti di festa e magia, allietando le serate di chi desidera trascorrere il Natale in compagnia di storie indimenticabili. Tra i titoli in onda, troviamo:

Sabato 21 dicembre – “La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera” (Rai2, 21.20)

– “La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera” (Rai2, 21.20) Domenica 22 dicembre – “La carica dei 102” (Rai2, 21.00)

– “La carica dei 102” (Rai2, 21.00) Lunedì 23 dicembre – “Mulan” (Rai2, 21.35)

– “Mulan” (Rai2, 21.35) Martedì 24 dicembre – “Luca” (Rai3, 21.20)

– “Luca” (Rai3, 21.20) Venerdì 27 dicembre – “Aladdin” (Rai1, 21.30)

– “Aladdin” (Rai1, 21.30) Martedì 31 dicembre – “Gli Aristogatti” (Rai2, 21.00)

– “Gli Aristogatti” (Rai2, 21.00) Venerdì 3 gennaio – “Cenerentola” (Rai1, 21.30)

Ciascun film offre non solo intrattenimento, ma anche l’opportunità di rivivere classici delle animazioni e delle storie rielaborate in live action, rendendo il periodo delle festività ancora più speciale.

La programmazione Rai dei film Disney

La programmazione della Rai per il Natale 2024 è un viaggio attraverso una selezione di film Disney che incanteranno grandi e piccini. Il calendario si apre con sabato 21 dicembre, quando sarà trasmesso “La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera” su Rai2 alle 21.20. Un’opportunità per riscoprire le avventure di Pongo e Perdita, che affiancano Crudelia De Mon in una nuova sfida.

Non mancherà l’emozione domenica 22 dicembre alle 21.00, con “La carica dei 102”, dove Glenn Close riprende il suo iconico ruolo. Il 23 dicembre alle 21.35, sarà la volta di “Mulan”, un film che celebra il coraggio e la determinazione della protagonista, interpretata da Liu Yifei.

La serata del 24 dicembre sarà dedicata a “Luca”, in onda su Rai3 alle 21.20, un viaggio che porta gli spettatori nella splendida riviera ligure. Il mese di dicembre si chiuderà con “Aladdin” il 27 dicembre alle 21.30 su Rai1, che rievocando un classico senza tempo porterà un pizzico di magia nel soggiorno di ogni famiglia.

Infine, il 31 dicembre, sarà il turno de “Gli Aristogatti” alle 21.00 su Rai2, mentre il nuovo anno si aprirà con “Cenerentola” il 3 gennaio alle 21.30 su Rai1. Ogni film non è solo una storia, ma una tradizione che arricchisce l’atmosfera festiva delle festività natalizie.

I film Disney in dettaglio

Il primo film in programmazione è “La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera”, trasmesso il 21 dicembre su Rai2 alle 21.20. Questa pellicola riporta sullo schermo le avventure di Pongo e Perdita, che affrontano nuovamente la temibile Crudelia De Mon. Un cast stellare include Glenn Close, che porta in vita il personaggio iconico, accompagnata da Jeff Daniels e Joely Richardson.

Domenica 22 dicembre alle 21.00, sempre su Rai2, andrà in onda “La carica dei 102”. In questo sequel, Crudelia, interpretata ancora da Glenn Close, ritorna dopo aver scontato la sua pena, ma la sua natura malvagia si rivela come un inganno per ricadere nel suo piano di rapimento dei cuccioli dalmata.

Il 23 dicembre, il focus si sposta su “Mulan”, in onda su Rai2 alle 21.35. Questo remake del classico d’animazione del 1998 vede Liu Yifei nel ruolo della giovane guerriera che si traveste da uomo per salvare il padre, affrontando numerose sfide sul campo di battaglia.

Martedì 24 dicembre, alle 21.20 su Rai3, è la volta di “Luca”. Questo film, ambientato negli anni ’60 sulla riviera ligure, racconta le avventure di un giovane mostro marino e del suo amico umano, mettendo in scena temi di amicizia e scoperta.

Il 27 dicembre, alle 21.30, Rai1 trasmetterà “Aladdin”. Questo remake del popolare film del 1992 è ricco di elementi di magia e avventura, con Will Smith nel ruolo del Genio, portando una nuova interpretazione alla storia classica.

Il 31 dicembre, “Gli Aristogatti” verrà trasmesso su Rai2 alle 21.00, riportando alla luce le avventure feline che hanno conquistato il pubblico. Infine, il 3 gennaio, chiuderà le festività “Cenerentola”, un’altra rivisitazione classica che immerge gli spettatori nella magia delle fiabe. Ogni film contribuisce a creare un’atmosfera festosa e accogliente, ideale per la stagione natalizia.

Curiosità sui film e le loro produzioni

Dietro ogni film Disney trasmesso durante le festività natalizie ci sono storie affascinanti e curiosità che meritano di essere scoperte. Ad esempio, nel remake de “La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera”, la scelta di Glenn Close per il ruolo di Crudelia De Mon ha segnato una svolta nella sua carriera, tanto da essere stata nominata ai Golden Globe. La sua interpretazione intensa ha contribuito a ridefinire il personaggio iconico per le nuove generazioni.

In “Mulan”, il film del 2020, è interessante notare che la produzione ha adottato un approccio differente rispetto al classico del 1998, eliminando il draghetto Mushu e concentrandosi maggiormente sull’epica storia di coraggio e sacrificio della protagonista. La scelta di Liu Yifei come protagonista ha portato un’essenza autentica al film, richiamando le origini culturali della storia.

Per quanto riguarda “Luca”, la Pixar ha voluto rendere omaggio alla cultura italiana attraverso dettagli sublimi; ad esempio, è stata prestata particolare attenzione alla rappresentazione della riviera ligure, catturando l’atmosfera vibrante e l’immensa bellezza del luogo.

La produzione di “Aladdin”, infine, ha visto Will Smith reinterpretare il famoso Genio, portando un nuovo stile musicale e una freschezza al personaggio, che nel cartone originale era animato dalla voce carismatica di Robin Williams. Ogni film in programmazione non è solo un prodotto di intrattenimento, ma un viaggio attraverso la cultura, la creatività e l’innovazione del cinema Disney.