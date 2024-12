Cuccarini sorprende tutti, Garrison entusiasta del talento di Alessio in Amici 24

Amici 24: la decisione di Cuccarini, Garrison pazzo di Alessio

La controversia legata agli obblighi di pulizia nella Casetta di Amici ha riscosso un ampio interesse nel corso della settimana. Nicolò ha formalmente richiesto a Anna Pettinelli di essere esonerato dall’obbligo di indossare la maglia, giustificando la sua posizione in quella che viene definita la “fascia gialla” dedicata agli addetti alle pulizie. La risposta della professoressa, tuttavia, è stata quella di proporre di mandare in sfida tutti gli allievi in questa categoria, un’idea che ha innescato tensioni tra Nicolò e i suoi compagni, con particolare riferimento a Senza Cri. Nel daytime del 18 dicembre, Senza Cri ha cercato di chiarire la situazione con Nicolò, ammettendo che la sua comunicazione iniziale aveva generato malintesi e disagi tra i ragazzi. “Non ti odierò per questo”, ha affermato, tentando di dissociarsi dall’aggressività mostrata in precedenza.

Per quel che concerne Lorella Cuccarini, ella ha scelto di non seguire la proposta della Pettinelli, rimanendo ferma sulla sua decisione di evitare sfide dirette per i suoi allievi Senza Cri e Luk3. La Cuccarini ha dichiarato a Luk3 che affrontare una sfida non avrebbe contribuito a un cambio positivo, suggerendo invece un approccio alternativo: “Dovrete dedicare un’ora al giorno alla pulizia del vostro spazio e un’altra ora per aiutare Alessia e Chiara”, ha detto, ponendo l’accento sull’importanza di un apprendimento pratico e di responsabilità.

D’altra parte, la notizia della competizione di ballo ha catalizzato l’attenzione sui progressi di Alessio. Nel daytime, il coreografo Garrison ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’allievo, che è stato proclamato vincitore di una gara d’improvvisazione durante una esibizione moderata da Giulia Stabile. Garrison ha applaudito Alessio, spronandolo con grida di incitamento e lodi per la sua performance. La giornata, tuttavia, è risultata meno positiva per Chiara, la quale, non abituata a improvvisare, ha manifestato grande imbarazzo, descrivendo la gara come una delle sue esperienze più difficili in cucina. “Che figura di m*rda”, ha ripetuto più volte, dimostrando quanto fosse pesante il giudizio individuale in contesti di alta pressione come quello di Amici.

