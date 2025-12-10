Film Commission italiana e britannica collaborano con nuovo memorandum d’intesa per progetti cinematografici congiunti

Collaborazione tra le film commission italiana e britannica

La collaborazione tra le Film Commission italiana e britannica rappresenta un tassello fondamentale nel rafforzamento del legame tra i due settori audiovisivi, con l’obiettivo di stimolare produzioni di rilievo nei rispettivi territori. Questo accordo nasce dalla necessità di superare barriere burocratiche e operative, promuovendo un dialogo costante e un’interazione strutturata tra gli enti coinvolti. La firma del Memorandum d’intesa da parte di Jacopo Chessa, presidente dell’Italian Film Commission, e Adrian Wootton OBE, CEO della British Film Commission, ha ufficializzato un percorso condiviso che mira a facilitare le coproduzioni internazionali e la circolazione di talenti e risorse tra Italia e Regno Unito.

Questa intesa si basa su un consolidato rapporto avviato nel 2022 e prevede non solo la promozione congiunta delle rispettive industrie cinematografiche, ma anche lo sviluppo di strategie comuni per attrarre investimenti esteri e supportare le produzioni audiovisive di alta qualità. Ogni fase della collaborazione è progettata per ottimizzare le sinergie tra le due Film Commission, garantendo così una crescita sostenibile e mutuamente vantaggiosa per i comparti nazionali coinvolti.

Obiettivi e vantaggi del memorandum d’intesa

Il memorandum d’intesa si propone di delineare un quadro operativo chiaro e funzionale per potenziare la cooperazione tra Italia e Regno Unito nel settore audiovisivo. Tra i principali obiettivi figura la creazione di un ecosistema favorevole allo sviluppo di coproduzioni ad alto valore creativo e produttivo, capace di superare le complessità normative e le differenze giuridiche tra i due Paesi. La sinergia mira anche a incrementare la visibilità internazionale delle produzioni, favorendo un’efficace promozione congiunta volta all’attrazione di finanziamenti esterni e talenti qualificati.

I vantaggi derivanti dall’accordo sono molteplici e includono l’ottimizzazione delle risorse messe a disposizione dalle Film Commission, l’ampliamento delle opportunità per gli operatori e la creazione di un network collaborativo stabile e duraturo. La partnership consente inoltre di incentivare l’utilizzo di location uniche, di condividere best practice in ambito tecnico-organizzativo e di sviluppare percorsi formativi mirati per professionisti coinvolti nelle produzioni complesse. Questi elementi strutturano un modello di collaborazione che contribuisce a elevare gli standard qualitativi e a rafforzare la competitività internazionale dei due mercati cinematografici.

Progetti e attività future previste dalla partnership

L’accordo tra Italian Film Commission e British Film Commission prevede una serie di iniziative concrete volte a consolidare e ampliare la cooperazione tra i due sistemi audiovisivi. Tra le attività programmate emergono progetti di coproduzione bilaterali, workshop tematici dedicati a produttori e tecnici, e la creazione di tavoli di confronto per lo sviluppo di contenuti innovativi e sostenibili. Il piano operativo contempla inoltre la promozione condivisa di location strategiche e un supporto integrato per facilitare l’accesso a incentivi fiscali e finanziamenti specifici nei rispettivi territori.

Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione delle competenze professionali attraverso programmi formativi comuni e scambi di best practice. Ciascuna Film Commission si impegna a favorire la mobilità dei talenti e a incentivare la partecipazione a eventi internazionali di settore, incrementando così la visibilità delle produzioni e rafforzando la rete di contatti tra operatori. Nel medio termine, sono previsti progetti pilota che testino nuovi modelli produttivi e tecnologie digitali all’avanguardia, in linea con le recenti evoluzioni del mercato globale.

Queste attività si inseriscono in una strategia globale che mira a creare un ecosistema collaborativo stabile, capace di sostenere produzioni audiovisive di alta qualità, stimolando al contempo investimenti e favorendo la crescita economica di entrambe le industrie cinematografiche. La partnership, pertanto, non solo rafforza il dialogo istituzionale, ma apre anche prospettive concrete per produzioni transnazionali innovative, incentivando la competitività e la valorizzazione culturale dei rispettivi mercati nazionali.

