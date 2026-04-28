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Fedez svela contatto con Giuseppe Conte per promuovere il vaccino Covid

Fedez svela contatto con Giuseppe Conte per promuovere il vaccino Covid

Fedez contro Conte e Casalino: il retroscena sulle pressioni pro vaccino

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Nell’ultima puntata del Pulp Podcast, condotto da Fedez e Luis Marra, gli ospiti Giuseppe Cruciani e Saverio Tommasi hanno riaperto il dossier sul rapporto tra il cantante e l’ex premier Giuseppe Conte.
L’episodio, registrato a Milano e diffuso in streaming, ricostruisce presunte pressioni telefoniche del 2020, in piena emergenza Covid, per spingere il rapper a promuovere la campagna vaccinale presso il suo pubblico.
Secondo il racconto di Fedez, l’allora portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino avrebbe poi attribuito all’artista un’iniziativa spontanea, smentendo l’intervento diretto di Conte.
La vicenda torna oggi al centro del dibattito perché il team dell’ex presidente del Consiglio avrebbe parlato di un invito tardivo al podcast, tesi respinta dai conduttori, che rivendicano contatti avviati “da mesi”.

In sintesi:

  • Fedez racconta telefonate di Giuseppe Conte durante il Covid per promuovere i vaccini.
  • Rocco Casalino avrebbe negato il ruolo attivo di Conte, parlando di iniziativa spontanea del cantante.
  • Giuseppe Cruciani conferma una fase di forte corteggiamento politico verso Fedez.
  • Casalino ritira la partecipazione al podcast, invito a Conte ancora senza risposta.

Il retroscena sul Covid: telefonate, comunicazione politica e accuse di falsificazione

Nel dialogo con Giuseppe Cruciani e Saverio Tommasi, Fedez è tornato al 2020, quando il governo Conte era impegnato nella gestione della pandemia.
Il giornalista di “La Zanzara” ha ricordato una cena con il rapper e il pressing dell’allora presidente del Consiglio: *“Caro Conte, ti dovresti ricordare il periodo in cui, durante il Covid, Fedez si era impegnato nella campagna per il vaccino e lo cercavi al telefono continuamente per avere giustamente un po’ di supporto”*.
Fedez ha confermato, precisando: *“Consigli, chiedeva consigli”*.

Il cantante ha poi dettagliato: *“Mi chiamò per chiedermi di intercettare il mio pubblico nel comunicare, esortare le persone ad andare a vaccinarsi, mi chiese di fare una storia per esortare il popolo italiano, il mio pubblico a vaccinarsi per poi far dire da Rocco Casalino, che gli seguiva la comunicazione, che io di mia sponte avevo deciso di dire che Giuseppe Conte mi aveva esortato a fare quella roba lì, cioè anche lì dicendo il falso”*.
La ricostruzione solleva interrogativi sul confine tra comunicazione istituzionale, uso delle celebrity e trasparenza verso l’opinione pubblica in una fase delicatissima della pandemia.

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Il nodo mancato invito e i rapporti tesi tra politica e influencer

Nella seconda parte della puntata, Fedez e Marra hanno spostato il focus sul presente, rivelando di aver invitato direttamente Rocco Casalino al Pulp Podcast.
L’ex portavoce e capo dell’ufficio stampa di Giuseppe Conte avrebbe inizialmente accettato, salvo poi ritirare la partecipazione a pochi giorni dalla registrazione, senza spiegazioni pubbliche.

I conduttori hanno inoltre smentito la narrativa di un invito tardivo rivolto a Conte: spiegano di tentare “da mesi”, tramite mail e contatti personali, di avere l’ex premier come ospite. *“Le porte sono aperte”*, ribadiscono, ma senza appelli pubblici.
Il caso mette in luce come il nuovo ecosistema mediatico, dominato da podcast e creator, stia ridisegnando il rapporto tra politica e comunicazione, con gli influencer percepiti al tempo stesso come risorsa strategica e potenziale fonte di imbarazzi.

FAQ

Cosa ha raccontato esattamente Fedez sul ruolo di Giuseppe Conte?

Fedez ha dichiarato che Conte lo chiamò nel 2020 per chiedergli di spingere il suo pubblico a vaccinarsi tramite contenuti social dedicati.

Qual è il ruolo attribuito da Fedez a Rocco Casalino nella vicenda?

Fedez sostiene che Casalino avrebbe fatto filtrare l’idea che il sostegno al vaccino fosse nato spontaneamente, sminuendo il coinvolgimento diretto di Conte.

Perché Rocco Casalino ha rinunciato al Pulp Podcast di Fedez e Marra?

Secondo Fedez e Marra, Casalino ha ritirato la partecipazione pochi giorni prima della registrazione, senza motivazioni rese pubbliche ufficialmente.

Giuseppe Conte parteciperà al Pulp Podcast di Fedez e Marra?

Attualmente no: i conduttori affermano di cercare Conte “da mesi”, mantenendo l’invito aperto ma senza conferme.

Da quali fonti proviene la ricostruzione giornalistica di questo articolo?

L’analisi deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati criticamente dalla nostra Redazione.

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