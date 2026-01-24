Home - MOBILE - Fastweb rivoluziona i piani mobile, aumenti nascosti e offerte shock: cosa scopriranno davvero i clienti italiani

Fastweb e le nuove tariffe: cosa cambia davvero per i clienti mobile

Aumenti in arrivo

Da metà febbraio i clienti mobile di Fastweb vedranno scattare una rimodulazione che innalza il canone mensile tra 1 e 3 euro, a seconda del piano attivo. L’intervento coinvolge un sottoinsieme della base d’utenza, con impatto differenziato tra offerte storiche e pacchetti più recenti.

Tra i piani interessati figurano diverse declinazioni di Fastweb Mobile, incluse le versioni Full, Light e NeXXt, oltre a offerte voce e bundle con soglie dati elevate. Per alcuni profili l’aumento resta contenuto, per altri raggiunge il tetto massimo annunciato.

L’operatore motiva la scelta con la necessità di sostenere investimenti su rete, copertura e servizi digitali avanzati, in linea con un trend ormai consolidato nel settore delle telecomunicazioni. Il rischio, però, è di alimentare ulteriore volatilità in un mercato mobile già fortemente concorrenziale.

Come sapere se si è coinvolti

I clienti interessati stanno ricevendo comunicazioni via SMS e nell’area personale dell’app MyFastweb, dove è possibile verificare l’aumento esatto e la nuova spesa mensile. Le notifiche sono personalizzate, perché ogni profilo tariffario subisce un impatto distinto.

Un punto chiave riguarda gli sconti in corso: eventuali promozioni resteranno attive e non verranno revocate, riducendo in parte l’effetto dell’aumento per chi beneficia di bonus preesistenti. La variazione opera dunque sul canone “di listino”, preservando le agevolazioni applicate in precedenza.

Per orientarsi, è consigliabile controllare i dettagli del proprio piano nell’app o nell’area clienti web, confrontando il costo attuale con quello che sarà applicato da febbraio. Un passaggio cruciale per capire se l’offerta rimane competitiva rispetto alle proposte dei principali concorrenti sul mercato italiano.

Diritti, recesso e dispositivi a rate

Chi non intende accettare le nuove condizioni può esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione, purché la richiesta sia inviata entro il 1° maggio 2026. La normativa consente anche il passaggio ad altro operatore mantenendo il numero tramite portabilità, indicando come causale la variazione contrattuale.

Le strade disponibili includono raccomandata A/R, PEC, contatto con il servizio clienti, assistenza nei negozi autorizzati e gestione tramite app ufficiale. La tempestività della richiesta è fondamentale per evitare addebiti non desiderati dopo la data di efficacia degli aumenti.

Per i dispositivi acquistati a rate con Fastweb, il cliente può scegliere se proseguire con le mensilità residue o saldare in un’unica soluzione. Il caso riaccende il tema del rapporto di forza tra operatori e consumatori, mentre molti utenti valuteranno offerte alternative e strategie di fidelizzazione più trasparenti.

FAQ

D: Quando entrano in vigore gli aumenti sulle offerte mobile?

R: Le nuove condizioni economiche saranno applicate a partire dal 15 febbraio 2026.

D: Quali clienti sono interessati dalla rimodulazione?

R: Solo una parte della base mobile, in particolare utenti con offerte Fastweb Mobile storiche e alcune versioni Full, Light e NeXXt.

D: Come posso sapere quanto aumenterà il mio canone?

R: L’importo preciso è indicato nell’SMS informativo e nell’area clienti dell’app MyFastweb o del sito ufficiale.

D: Le promozioni e gli sconti attivi verranno cancellati?

R: No, gli sconti già applicati restano validi e continuano a ridurre il costo finale rispetto al canone pieno.

D: Posso recedere senza costi se non accetto le nuove tariffe?

R: Sì, è possibile recedere o passare ad altro operatore senza penali entro il 1° maggio 2026, citando la variazione contrattuale.

D: Come si esercita il recesso da Fastweb mobile?

R: Si può inviare raccomandata, PEC, contattare l’assistenza clienti, recarsi in negozio o utilizzare i canali digitali ufficiali.

D: Cosa succede ai dispositivi acquistati a rate?

R: Il cliente può continuare il piano rateale o scegliere il saldo immediato dell’importo residuo, anche in caso di recesso.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?

R: Le informazioni riprendono e rielaborano i dati riportati dalla testata nazionale online Altroconsumo in un approfondimento dedicato alle rimodulazioni Fastweb per il 2026.