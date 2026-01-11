Fabrizio Corona svela su Belen: verità shock tra perdita, bugie e un passato che brucia
Indice dei Contenuti:
Confessioni su Belen e ammissione di manipolazione
Fabrizio Corona nella docuserie Netflix “Io Sono Notizia” si autoaccusa senza sconti: ammette di aver spinto Belen Rodriguez a innamorarsi per poi sfruttarla, replicando schemi già adottati con Nina Moric e ammettendo imbarazzo per Silvia Provvedi. Il movente, dice, è sempre stato il denaro, una priorità capace di sovrastare ogni relazione.
Nel passaggio più netto, riconosce di aver “recitato” con Belen, manipolando percezioni e dinamiche di coppia per alimentare attenzione e ritorni economici. Una versione dei fatti che ribalta l’idea di vittima e carnefice: lui regista del racconto, lei ingranaggio di un meccanismo in cui visibilità e sentimenti si confondono.
La bugia delle Maldive e la costruzione della fama
Nel 2009, durante una vacanza alle Maldive, Fabrizio Corona racconta di aver organizzato un servizio clandestino: con lui c’era il paparazzo Maurizio Sorge, incaricato di immortalarlo con Belen Rodriguez nei momenti più intimi. Gli scatti, venduti a un settimanale, furono presentati come violazione della privacy, mentre lui inscenava indignazione.
Al rientro a Milano, Belen si disse distrutta e temeva ripercussioni familiari e professionali. Corona ammette di aver recitato, telefonando e fingendo rabbia contro presunti responsabili. La messinscena, sostiene, trasformò lo scandalo in volano mediatico, segnando l’avvio della sua “carriera folgorante”.
In una clip d’archivio a “La Vita in Diretta” del 2009, Belen difese pubblicamente il compagno, negando qualsiasi coinvolgimento di Corona e respingendo i sospetti delle inviate. Quel contrasto tra realtà e rappresentazione, evidenzia Corona, fu parte integrante della strategia: creare trama, conflitto e copertine.
La perdita del figlio e la fine della relazione
Nel 2012 Belen Rodriguez rimase incinta, desiderosa di maternità, ma la gravidanza si interruppe con un aborto spontaneo. Fabrizio Corona rievoca quel passaggio come svolta emotiva e narrativa: per lei un trauma profondo, per lui un sentimento ambiguo, segnato da un sollievo che definisce “molto” per le prospettive di vita che li attendevano.
Corona, già sotto procedimenti e condanne, temeva un futuro di visite in carcere e giudizi pubblici su madre e figlio. Nella sua lettura, il destino avrebbe evitato a Belen “una vita brutta”, mentre la relazione, logorata da pressioni mediatiche e incertezze giudiziarie, si avviò alla chiusura.
Il 51enne parla di “visibilità devastante” come carburante e al tempo stesso mina della coppia. La perdita, sommata al timore di un domani impraticabile, segnò l’epilogo: la storia finì, lasciando un bilancio in cui fama, dolore e calcolo tornano a incrociarsi senza sconti.
FAQ
- Quando è avvenuto l’aborto? Nel 2012, durante la relazione tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona.
- Come descrive Corona quel momento? Come un trauma per Belen e un sollievo per sé, legato alle prospettive difficili che li aspettavano.
- Quali timori cita Corona? Condanne pendenti, carcere e giudizi pubblici su madre e figlio.
- La visibilità ha inciso sulla coppia? Sì, Corona parla di “visibilità devastante” che ha alimentato e logorato la relazione.
- La perdita ha determinato la fine? È stata il punto di svolta che ha accelerato la chiusura della storia.
- Belen come ha vissuto l’evento? Come un dolore profondo, secondo il racconto di Corona nella docuserie.
